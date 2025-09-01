JSAUX Gaming、2025年東京ゲームショウへ初出展

DeOne Innovation Technology (Hong Kong) Limited

ゲームアクセサリー革新業界のグローバルリーダーであるJSAUX Gamingは、2025年東京ゲームショウ（TGS）に初めて正式に出展することを発表しました。今回のTGSでは、JSAUXはSwitch2のための全シリーズのアクセサリーエコシステムに焦点を当て、保護ケース、コントローラー、充電アクセサリー及び拡張ドックを含む完全なソリューションを展示し、日本のゲームプレイヤーと業界パートナーに、より直接的でより専門的なサービスとサポートを提供することを目的としています。

JSAUX Gamingは日本市場に初めて参入するわけではなく、その製品はすでにAmazon日本サイト(https://www.amazon.co.jp/stores/page/E61BDFD4-C874-4F2B-B001-2994214CBCD8?ingress=2&lp_context_asin=B0FCYHDC4R&visitId=87452d2a-da56-4bda-941d-8e37fd7afea6&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)を通じて多くのユーザーの認可と信頼を獲得しています。先月、ブランドは日本公式直営サイト(http://jsaux.com/ja)を正式に立ち上げ、今回のTGS 2025への出展決定により、同ブランドの日本市場における展開は新たな段階へと移行します。

日本市場へのコミットメントを支える強み

1.包括的な製品エコシステム

JSAUX は、Steam Deck、ROG Ally、Legion Go などのデバイス向けの幅広いゲームアクセサリを提供し、ドッキング ステーション、ケース、電源ケーブルなどのソリューションで市場のギャップを埋めています。

2.実証された信頼性

4%未満という低い返品率が証明するように、JSAUX製品はその高い耐久性と信頼性によって知られています。

3.強固な顧客エンゲージメント

DiscordやRedditなどのプラットフォームにおける強力なオンラインプレゼンスと活発なコミュニティ活動を通じて、リアルタイムのユーザーフィードバックを収集し、強力な顧客ロイヤルティを構築しています。

4.国際的な革新性

多数の特許に加え、Future創新賞、iFデザイン賞、レッドドットデザイン賞といった国際的な賞を受賞していることが、その革新的な企業体質を証明しています。

TGSに初登場、没入型体験センターを創出

JSAUXのブースは、没入型のゲームアクセサリー体験センターとして設えられます。来場者はここで手で触れ、体験できる、次世代ゲーム機専用に設計された全ラインの新製品を、そしてJSAUXの製品チームと直接交流することができます。展示製品は以下を含みます：

- JSAUX 分体式保護ケース(https://www.amazon.co.jp/JSAUX-PC0114-%E5%88%86%E4%BD%93%E5%BC%8F%E4%BF%9D%E8%AD%B7%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B9%EF%BC%88Switch/dp/B0FCYHDC4R?ref_=ast_sto_dp&th=1&psc=1)- Switch 2用トラベルカバー付きEveryDayケース (https://jsaux.com/ja/products/everyday-case-with-travel-cover-for-switch-2)- Switch 2用ドックアダプタースタンド(https://jsaux.com/ja/products/dock-adapter-stand-for-switch-2)- Switch 2用 Obsidian AR スクリーンプロテクター(https://jsaux.com/ja/products/obsidian-ar-screen-protector-for-switch-2)

…およびTGSで展示されるその他一連のSwitch 2アクセサリー。

展示会情報：

- 展示会名称：2025東京ゲームショウ- ブース番号：09-C06 （ホール9、ゾーンC、06ブース）- 日程：2025年9月25日（木）- 9月28日（日）

JSAUX GAMING について

JSAUX GAMING は、世界中のハンドヘルドゲーマーのために誕生したJSAUXのゲーミング専門ブランドです。2016年の創業以来、Nintendo Switch、Steam Deck、ROG Allyなど人気デバイスのアクセサリー分野でトップブランドとしての地位を築いています。モジュラー保護ケースから高性能ドックソリューションまで、使いやすさと洗練されたデザインを両立した製品群で、ハンドヘルドゲームギアの革新を牽引しています。



