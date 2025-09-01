株式会社そうそうへの出資及び協業について

ウェルネット株式会社

ウェルネット株式会社（本社:北海道札幌市、代表取締役社長：宮澤一洋、証券コード:2428、以下、「ウェルネット」という）は、ライフエンディングプラットフォーム「SouSou」を提供する株式会社そうそう（本社：埼玉県川口市、代表取締役：日下上総、以下、「SouSou」という）の一部株式を取得し、協業を進めることといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．出資の背景

SouSouは、電子技術を活用し、想いをつなぐライフエンディングプラットフォームを構築・提供する会社です。

昨今、高齢化社会の進展とともに、多くの人にとって「人生の終わりをどう迎えるか」が現実的な課題になっています。またご遺族による手続き負担や情報の分断、故人の正確な意思の確認など、故人の没後にも多くの課題があり、従来から問題視されていました。

SouSouはライフエンディング領域におけるこうした社会課題に対し、「マイナンバーカードを活用した本人認証機能（※）」の実装や、データの安全な保管・開示、そして逝去疑義の自動検知などのテクノロジーの力により、その人の想いを安心・確実に未来に届ける基盤の構築を進めています。

一方、ウェルネットは、SouSouと同様マイナンバーカードを活用した本人認証機能（※）を2025年7月に実装し、安全・安心・快適・便利な電子マネーを提供しています。また、公共料金の支払いシステムや、電車・バスの交通乗車システム、エンドユーザ向け送金システムの提供など、日常生活のあらゆるシーンを網羅した決済サービスを展開しています。



今回、ウェルネットはSouSouの掲げる志に共感し、共に安全・安心・快適・便利なサービスを世の中へ提供したいという想いのもと、両社の協業によるシナジーを最大効率で発揮することを目指し、SouSouに出資することといたしました。

（※）マイナンバーカードを活用した本人認証機能について

日本通信株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO：福田尚久、証券コード：9424、以下、「日本通信」という）が提供する「FPoSライブラリ」の機能を利用し、アカウント作成時にマイナンバーカードを用いた本人確認に係る電子証明書を発行し、認証時に従来のユーザーID・パスワード認証に代わり、アカウント作成時の身元確認とスマホ内に生成された秘密鍵及び電子証明書を用いて、当人認証を実現する機能となります。

これにより、秘密鍵がスマホ内の安全領域（セキュアエレメント）上で管理され、第三者による秘密鍵の取得そのものが不可能となるため、昨今深刻化しているフィッシングを中心とした成りすまし詐欺による本人以外からの不正ログインを抜本的に解決することができます。

２．出資の概要

SouSouの一部株式の取得の概要は次のとおりです。

株式の取得価額： 15百万円

株式譲渡実行日： 2025年 8月31日

詳細はSouSouの報道発表資料をご覧ください。

https://sousou-official.com/news/pre-seriesA_02.html

３．協業の概要

ウェルネットは今回の出資をきっかけに、SouSouが提供するトータルライフエンディングサービスにおける決済領域のフルサポートを行っていく方針です。次のようなサービスの提供において、ウェルネットの持つ決済基盤や顧客管理のノウハウを最大限発揮できるよう、協業を進めていくことを目指しています。

● ライフエンディング領域と親和性の高い、信託銀行や保険会社、証券会社などの金融業界、葬祭業界との協業

● 税理士や弁護士、行政書士など士業とのアライアンス強化

● マイナンバーカードを活用した属性情報、異動情報等を活用した新サービスの企画開発

（例）

・逝去情報検知をトリガーにした、生前に指定した金融機関や士業への異動情報や希望手続き内容の連携、処理

・相続に必要となる金融資産情報、友人連絡先などご親族へ必要な情報の公開

・生前の本人の葬儀や埋葬などの希望に基づく見積書の自動作成、ご親族への連絡、支払の自動化

● SouSouが新たに提供するサービスに、ウェルネット決済ソリューションをスムーズ且つスピーディに展開

生前から没後まで… SouSouがトータルライフエンディングサービスの提供において本人及び遺族に寄り添い、アプリで完結できる次世代型のエンディングサービスを提供するなか、ウェルネットはSouSouと共にこれまでにない新たな取り組みを実装し、引き続き安全・安心・快適・便利な社会の実現を目指してまいります。

４．SouSouの概要

会社名： 株式会社そうそう

所在地： 埼玉県川口市本蓮一丁目

代表者： 代表取締役 日下 上総

事業内容： 電子技術を活用したエンディングプラットフォームの構築及び本プラットフォームを活用する形での各種サービスの提供

設立年月日：2022年8月17日

URL： https://sousou-official.com/

以 上

