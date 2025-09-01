【NHKカルチャー】「コシノジュンコのデザインの美学」講座9月9日（火）に開催。コシノジュンコさんに、大阪梅田でお会いできる貴重なチャンスです！

株式会社エヌエイチケイ文化センターデザイナー コシノジュンコさん教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319508.html

ファッションからイベントプロデュースまで手掛けられ、常に「時代の最先端」を表現されているコシノジュンコさん。

デザインの原点となる考え方や美学について語っていただきます。

また、現在も大変な賑わいを見せている【2025年大阪・関西万博】でユニフォームデザインを手掛けられているコシノさん。

実は、【1970年大阪万博】でもユニフォームデザインをされています。

2つの万博でのユニフォームデザインに携わったエピソードにも触れてお話しいただきます。

【講師プロフィール】

大阪府立岸和田高等学校卒業。

文化服装学院デザイン科在学中、新人デザイナーの登竜門とされる装苑賞を最年少の19歳で受賞。

東京を拠点に活動し、1978年のパリコレクションを皮切りに北京、NY、ベトナム、ポーランドなど世界各地にてショ-を開催。

2017年文化功労者顕彰、2022年旭日中綬章受章。

また、2006年にイタリア連帯の星カヴァリエーレ章受勲、2009年にモンブラン国際文化賞を受賞、2011年キューバ共和国友好勲章受勲、2021年にフランス最高勲章のレジオン・ドヌール勲章シュバリエを受章するなど、世界からも高い評価を得ている。

服飾デザインのみならず、インテリアや食、花火のデザインも手がけるなど、幅広い分野で活躍中。

コシノジュンコのデザインの美学

講師：デザイナー コシノジュンコ氏

開催形式：教室

開催日時：2025年9月9日(火) 15:00～16:00

受講料：教室受講 会員・一般（入会不要） 5,500円（税込）

主催：NHK文化センター梅田教室

詳細URL：教室受講 https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1319508.html