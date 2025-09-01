10月17日(金) AndTech「スリッター技術の基礎・応用と加工ロス低減対策～一般包材・医療・光学品フィルムへの応用と静電気発生条件および対策ほか～」WEBオンラインZoomセミナーを開催予

株式会社ＡｎｄＴｅｃｈ

株式会社AndTech（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：陶山 正夫、以下 AndTech）は、R&D開発支援向けZoom講座の一環として、スリッター技術について第一人者からなる「スリッター技術の基礎・応用と加工ロス低減対策～一般包材・医療・光学品フィルムへの応用と静電気発生条件および対策、機械セッティングに向けての考え方～」を開講いたします。

本セミナーでは、マニュアルにとらわれず発想の幅を広げ、自らトラブルを解決できる職人にレベルアップ！！するための講座です。主に巻きトラブル、未然防止に重点を置いて説明をいたします。また、スリッティング技術の基礎から、巻取駆動及びシャフトについて、 静電気発生条件について、巻取製品の品質と評価等についてまで解説いたします。

本講座は、2025年10月17日開講を予定いたします。

詳細：https://andtech.co.jp/seminars/1f07e544-8d9a-6e1a-93dd-064fb9a95405

- Live配信・WEBセミナー講習会 概要

テーマ：スリッター技術の基礎・応用と加工ロス低減対策～一般包材・医療・光学品フィルムへの応用と静電気発生条件および対策、機械セッティングに向けての考え方～

開催日時：2025年10月17日(金) 13:00-17:00

参 加 費：45,100円（税込） ※ 電子にて資料配布予定

U R L ：https://andtech.co.jp/seminars/1f07e544-8d9a-6e1a-93dd-064fb9a95405

WEB配信形式：Zoom（お申し込み後、URLを送付）

- セミナー講習会内容構成

ープログラム・講師ー

西ノ宮互厚産業株式会社 代表取締役 緒方 雅広 氏

- 本セミナーで学べる知識や解決できる技術課程

・スリットに関する基礎知識から応用に持っていくまでの幅広い知識

・機械設定についての考え方の基礎

・トラブルの未然防止

・用途別のフィルムスリットの違い

・静電気発生条件

・巻取製品の品質と評価

- 本セミナーの受講形式

WEB会議ツール「Zoom」を使ったライブLive配信セミナーとなります。

詳細は、お申し込み後お伝えいたします。

- 本件に関するお問い合わせ

株式会社AndTech 広報PR担当 青木

メールアドレス：pr●andtech.co.jp（●を@に変更しご連絡ください）

- 下記プログラム全項目（詳細が気になる方は是非ご覧ください）

【講演主旨】

スリッターオペレーターとして２６年。様々なスリッター会社の研修を受け、様々なメーカーの機械を扱い、様々な経験をしてきた講演者が机上の空論ではなく、実体験に基づき、公式などを使わずに理解できるようにスリッターの仕組みを解説します。スリッターの教本は少なからずありますが、机上で学ぶような一般オペレーターが理解できないような難解な公式などが並んでいます。それらマニュアルにとらわれず、発想の幅を広げ、自らトラブルを解決できる職人にレベルアップ！！するための講座です。主に巻きトラブル、未然防止に重点を置いて説明をいたします。また、スリッティング技術の基礎から、巻取駆動及びシャフトについて、 静電気発生条件について、巻取製品の品質と評価等についてまで解説いたします。

【プログラム】

1. スリッティング技術

1. スリッター刃の種類

2. 各刃の種類で切る方法

3. 刃の選定基準

4. 刃物のセット時の注意事項

5. 切断後の材料の形状 (良品と不良)

6. 刃物の材料とその違い

7. 刃物の表面処理

8. シェアー刃による下刃スペーサ役割

9. シェアー刃の寸法の違いで変わるもの

10. 下刃外径と上刃外径との寸法測定 (上刃研磨の場合)

11. 上刃の周速

2. 巻取駆動及びシャフトに関して

1. 巻取中心駆動 (センタードライブ)

2. 巻取表面駆動 (サーフェイスドライブ)

3. 巻取表面、中心併用駆動

4. 巻き取りシャフトの種類

5. シャフトの特性

6. 巻取張力の基本及びテーパー

7. 張力基本設定を出す考え方

3. 静電気発生条件について

4. 巻取製品の品質と評価

質疑応答

【講演の最大のPRポイント】

スリッターオペレーターとして２６年。いろいろなスリッター会社の研修を受け、いろいろなメーカーの機械を扱い、経験してきました。

その中で、スリッターの教本というのは少なからずありますが、現場レベルで学ぶものではなく、机上で学ぶような一般オペレーターが理解できないような難解な公式などが並んでおります。これではオペレーターが中々育つのは難しいと思い、まず、公式などを使わず、理解できるようなスリッターの仕組みを教育する活動をしています。

