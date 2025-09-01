エン・ジャパン、9月1日（月）より「経済産業省×大手コンサル」求人特集を開始

エン・ジャパン株式会社

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役会長兼社長：越智通勝）が取り組む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』（https://www.enjapan.com/）は、2025年9月1日（月）より、経済産業省と大手コンサルの求人を特集したプロジェクトを開始。本プロジェクトの趣旨に共感・参画いただいた、経済産業省、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社、アクセンチュア株式会社、株式会社野村総合研究所の求人を特集し、求職者とのマッチングを支援します。下記、本プロジェクトの概要を紹介します。

プロジェクト概要

募集詳細・特設ページはこちら :https://www.enjapan.com/project/featured_250901/

気候変動、エネルギー転換、産業構造の変化、人口減少。日本を取り巻く環境が複雑さを増す中、官民の立場を問わず、社会課題に挑む志ある人を増やす必要性が増しています。そんな想いからエン・ジャパンは『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』の一環として求人特集を企画いたしました。今回は「経済産業省×大手コンサル求人特集」と題し、日本経済に大きなインパクトを与えうるポジションの募集を支援します。

本特集には、日本の経済政策の舵取りを担う「経済産業省」のほか、政策提言や戦略立案・実行支援などを通じて経済に大きな影響を与えうる「デロイト トーマツ コンサルティング合同会社」「アクセンチュア株式会社」「株式会社野村総合研究所」といった大手コンサルティングファームが参画。第二新卒などのポテンシャル枠も含め、広く人材を公募します。

エン・ジャパンは『ミドルの転職』『AMBI』といった求人サービスを通じて募集をサポート。また9月10日（水）には、仕事内容や実際の転職者の声などを知り、活躍・定着に繋がるフィッティングを図る機会として、エン・ジャパン主催で合同ウェビナーも開催いたします。知恵と熱意で経済を動かし、社会を変えていく。そんな志ある方からのご応募をお待ちしています。

募集要項

・応募受付サイト 『ミドルの転職』『AMBI』

・特設ページ https://www.enjapan.com/project/featured_250901/

・募集ポジション

[表: https://prtimes.jp/data/corp/725/table/1055_1_a3c780208d41f707b11caa9da32d2ac1.jpg?v=202509020726 ]

オンライン採用説明会 概要

- 開催日時 2025年9月10日（水）19:00～20:00（予定）- 開催場所 オンライン開催- 参加費 無料- プログラム

19:00 開始

19:05 各団体プレゼンテーション

19:40 質問コーナー

19:55 エン・ジャパンからの案内

20:00 終了

- 参加方法

参加には、『AMBI』もしくは『ミドルの転職』の会員登録が必要です。

以下ページより会員登録／ログインの上、説明会への参加登録をお願いします。

参加登録後、自動返信メールにてイベントの参加URLをお送りします。

AMBI https://en-ambi.com/featured/1636/

ミドルの転職 https://mid-tenshoku.com/featured/53/

※9月10日（水）18:00 締め切り

- 問い合わせ

エン・ジャパン株式会社 ソーシャルインパクト採用

プロジェクト事務局 social_impact@en-japan.com

※メディアのみなさまは参加方法が異なります。参加をご希望の方は、下記までご連絡くださいませ。

エン・ジャパン株式会社 広報担当 en-press@en-japan.com

本プロジェクトにおける当社支援サービス

プレスリリースや特設ページ、Web広告での告知に加え、各求人サイトでの集客支援を実施。『ミドルの転職』『AMBI』とターゲットの異なる求人サイトを活用することで、ターゲットへ網羅的に求人を届けます。

採用を通じて社会課題の解決に挑む『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』https://www.enjapan.com/

社会的なインパクトが特に大きい人材採用「ソーシャルインパクト採用」を、エン・ジャパンが全社を挙げて支援するプロジェクトです。中央省庁の幹部候補、自治体の副市長やDX担当、さらにはNGO／NPO・スポーツ団体・志ある企業の中核メンバー……等々、さまざまな募集を「入職後の活躍」までこだわって支援しています。優れた能力を「より良い世の中を作るため」に使いたい方と、より良い世の中を作るために優れた人材の力を必要とする団体を結びつけ、社会の課題解決を加速させていく一大プロジェクトです。

プロジェクト参画のご相談、取材・セミナーの登壇依頼などお気軽にお問合せください。

MAIL：social_impact@en-japan.com

プロジェクト経由入職者の活躍に迫るYouTube番組『Impactors』

『ソーシャルインパクト採用プロジェクト』公式YouTubeチャンネルで公開中！

https://www.youtube.com/@socialimpact_en

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=g0kpdIkwfWI ]

