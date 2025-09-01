AZUL Energy、世界最大級のスタートアップピッチコンテスト「スタートアップワールドカップ2025」東北予選で優勝

AZUL Energy株式会社

AZUL Energy株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役CEO：伊藤 晃寿）は、2025年8月22日（金）に開催された「スタートアップワールドカップ2025 東北予選」（主催：米ペガサス・テック・ベンチャーズ）において、200社を超えるスタートアップの中から優勝いたしました。

これにより、当社は、2025年10月に米国シリコンバレーで開催される世界決勝大会に日本代表として出場いたします。

東北予選結果発表の様子（東北大学百周年記念会館 川内萩ホール）スタートアップワールドカップについて

世界各地で予選が行われ、各予選の優勝スタートアップがシリコンバレーでの世界決勝に集い、グローバルNo.1スタートアップを決定する世界最大級のピッチコンテストです。優勝企業には、100万米ドルの投資を受ける機会が提供されます。

当社は、AIデータセンターの膨大な電力需要という社会課題に対し、独自のレアメタルフリー触媒「AZUL」を用いた、新しい蓄電ソリューション（空気電池およびスーパーキャパシタ）を提案し、革新性と事業性が高く評価されました。

スタートアップワールドカップ2025公式ウェブサイト

https://www.startupworldcup.io/

当日の発表の様子

当社CBO（最高事業責任者）の森崎がピッチに登壇。審査員からは、課題解決のインパクトと、ソリューションの革新性を高く評価され、優勝しました。

今後も、当社は「独自のbio-inspired技術により、サステナブルな社会を共創する」というミッションの実現に向け、フロンティアマテリアルAZULの社会実装に、チーム一丸となって取り組んでいきます。

AZUL Energy 株式会社

設立日：2019 年7 月11 日

代表者：代表取締役社長 伊藤 晃寿

役員：取締役副社長 林 誠之、取締役・最高科学責任者 藪 浩、取締役 阿部 博弥

URL ：https://www.azul-energy.co.jp

本社：〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-9-1 仙台トラストタワー10階CROSSCOOP内