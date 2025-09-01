パリ・ミシュラン一つ星レストラン「ラルケスト」伊藤良明シェフの新業態パティスリー『L′Atelier L′Archeste（ラトリエ ラルケスト）』が名古屋・池下に2025年9月8日オープン

株式会社 Bulles d'eau

フランスパリにて2016年開業、わずか5ヵ月でミシュラン一つ星を獲得した日本人オーナーシェフ・伊藤良明氏が手がける新業態パティスリー『L'Atelier L'Archeste（ラトリエ ラルケスト）』が、2025年9月8日、名古屋市千種区池下町にオープンいたします。店内は、パリのエスプリを感じられる洗練空間。テイクアウトでは本格的なデザートとこだわりの焼き菓子を、イートインでは、スペシャリテのUnique,Raffine,Ravieなどを組み込んだデザートのショートコースをご提供いたします。

※詳細は公式Instagram @latelier_larcheste でご確認ください。

名古屋市千種区池下町 L'Atelier L'Archeste（ラトリエ ラルケスト）

ミシュラン一つ星シェフが名古屋に新たな美食空間を創造

2016年にパリで開業した『L'Archeste（ラルケスト）』は、日本人オーナーシェフ・伊藤良明氏が手がけるフランス料理レストランとして、開業からわずか5ヵ月という史上最速でミシュラン一つ星を獲得しました。特に、コース料理のラストを飾る「極上生トリュフショコラ」は多くの美食家を魅了し続けています。

2025年のバレンタイン催事、ジェイアール名古屋タカシマヤ「アムール・デュ・ショコラ」49億円超の売上記録更新に参加するなどその実力は国内外で高く評価されています。

この度オープンする『L'Atelier L'Archeste（ラトリエ ラルケスト）』は、伊藤シェフの技術と美意識を、より身近に体験していただける新業態として誕生いたします。

テイクアウト商品 本場フランスで培った技法と唯一無二の世界観

「L'Atelier L'Archeste」では、伊藤シェフがパリで培ったフランス料理の技術と独自の製法により生み出される革新的なチョコレートとデザートを提供いたします。テイクアウトでは、パリ本店で人気の「極上生トリュフショコラ」をはじめとする珠玉の逸品たちを、名古屋でもお楽しみいただけます。

Uniques（ボンボンショコラ）6個入り 3～4種：\3,800～\4,800



口の中で溶けゆく瞬間に広がる、複層的なフレーバーの響き。まさに宝石のような美しさと味わいを併せ持つ一箱です。

生トリュフショコラ "Unique"アムール・デュ・ショコラで大好評だった、焼きたての香ばしいフィナンシェ"Ravie"

Ravie（フィナンシェ）3種セット：\3,800～\4,800



フランスノルマンディー産の発酵バターを使用 焦がしバターの深い香りと、しっとりと心地よい食感。一口ごとに広がる上品な甘さが、至福のひとときを演出。焼きたてを1日3回ご用意します。（12:45～、14:15～、15:45～で販売予定）

Raffine（ラフィネ）2種：\3,800～\4,800

濃厚ながらも驚くほど軽やかな後味。ワインとのペアリングも楽しめる、希少な30ヶ月のコンテを贅沢に使用したチーズケーキです。

パリで愛される、洗練のチーズケーキ“Raffine”

イートインサービス デザートショートコース

さらに注目すべきは、カウンター6席～８席限定で提供するスイーツコース。ここでは、素材を最大限に引き出したクラシカルで洗練されたスイーツのコースをご堪能いただけます。

コース内容（全7皿）

・グージェール

・季節のお野菜の一品

・季節のフルーツを使用したデザートやクラシックベースのスイーツ 2種

・コンテチーズケーキ

・焼きたてフィナンシェ

・Unique 2種（うち1種はラトリエラルケスト限定フレーバー）

イートインでお楽しみいただけるデザートコースのご予約は、公式Instagramのプロフィール欄URLより外部予約サイト「テーブルチェック」にて承ります。

※なお、お陰様で9月中のイートイン予約はすべて満席となりました。

季節の移ろいに合わせてメニューは変化し、何度お越しいただいても新たな美味との出会いをご提供。日常の喧騒を忘れ、五感でスイーツと向き合う贅沢な時間をお過ごしいただけます。

唯一無二のプレミアム体験を追求

近年、プレミアムチョコレート市場は消費者の高級志向の高まりとともに堅調な成長を続けており、品質と起源に対する関心も高まっています。「L'Atelier L'Archeste」は、フェアトレードの取り組みを重視し、最高品質の材料のみを使用することで、この市場の期待に応えます。

EC販売が主流となる中、あえて"店舗販売のみ"にこだわることで、プレミアム感と希少性を演出し、お客様との直接的なコミュニケーションを大切にした唯一無二の価値を提供いたします。

パリの街角を再現した洗練空間

パリの街区に佇む建物を切り取ったような外観。 ミッドナイトブルーのファサードに霞ガラスの入り口、控えめながらも気品あるゴールドの店名サインが、通りすがりの方々の視線を自然と引きつけます。店内は白と黒で統一されたコンテンポラリーな内装で、パリのエスプリを感じながら、ゆったりとお過ごしいただける空間を実現しました。

地域に根差したお店づくりにも取り組み、名古屋の新たなデザート文化の発信地となることを目指してまいります。

地域に愛される店づくりへの想い

パリのエスプリが息づく洗練された店内

伊藤シェフは、「名古屋の皆様に、パリで培った技術と情熱を込めたデザートをお届けできることを心より楽しみにしております。『L'AtelierL'Archeste』が、皆様の特別な時間を彩る場所となるよう努めてまいります」とコメントしています。



2025年9月8日のオープンに向け、現在店舗準備を進めております。最新情報は各種SNSにて随時発信してまいりますので、ぜひフォローしてください。

Instagram：https://www.instagram.com/latelier_larcheste/

X：https://x.com/la_larcheste

LINE：https://lin.ee/WN7Kom9

伊藤良明シェフ プロフィール

千葉県出身。エコール辻東京卒業後、株式会社ひらまつに入社。東京、福岡、北海道、パリで修業を積み、2016年9月にパリで「L'Archeste」を開業。開業から5ヵ月でミシュランガイド一つ星を獲得し、史上最速記録を樹立。現在は東京・神楽坂にも「L'ETERRE」(ミシュラン1つ星)を展開し、国内外で活躍する日本人シェフ

【店舗概要】

店舗名：L'Atelier L'Archeste（ラトリエ ラルケスト）

オープン日：2025年9月8日（月）

所在地：愛知県名古屋市千種区池下町2-39

アクセス：市営地下鉄東山線「池下駅」より徒歩3分

【営業時間・サービス】

◆イートイン（完全予約制・カウンター6席）

・3部制： 12:00～・ 13:30～・15:00～

・ご予約：公式Instagram プロフィール欄URL → 外部予約サイト「テーブルチェック」

◆テイクアウト

・営業時間：11:00～18:00 ※商品完売にて閉店

・定休日：火・水曜日（祝日は営業）

【その他】

・駐車場：なし（近隣のコインパーキングをご利用ください）

【公式SNS・お問い合わせ】

Instagram: https://www.instagram.com/latelier_larcheste/

X: https://x.com/la_larcheste

LINE: https://lin.ee/WN7Kom9

【本件に関するお問い合わせ先】

L'Atelier L'Archeste（ラトリエ ラルケスト）

担当：春田・松岡

TEL：070-3253-3214（担当直通）

Email：info@latelier-larcheste.com