１９８６年の開局から４０周年に向けて 「ＢＳ１０スターチャンネル」は２０２５年１０月１日（水） あさ７時「ＢＳ１０プレミアム」へ生まれ変わります！

株式会社ジャパネットブロードキャスティング

株式会社ジャパネットブロードキャスティングが運営する日本初の映画専門チャンネル「BS10スターチャンネル」が、1986年の開局から来年40周年に向けて、洋画作品に加えて新たに日本映画と音楽コンテンツを充実させた総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム（読み：ビーエステンプレミアム）」にチャンネル名を変更し生まれ変わります！

長きにわたり、スターチャンネルは数々のハリウッド話題作を日本で初めて放送し、映画ファンの皆様にご支持いただいてまいりました。長年のご愛顧と、映画への熱い想いに深く感謝いたします。

今回のリニューアルでは、「今日もいい映画、今日もいい音楽」を新たなキャッチコピーに掲げます。スターチャンネルの伝統を引き継ぎ、ハリウッドメジャースタジオの最新作やヒット作品に加え、時代を超えて愛される日本映画、さらにジャパネットグループの強みを生かした独占ライブや自社制作の音楽番組など、他では見られないプレミアムな映画・音楽コンテンツをお届けします。

10月はリニューアル記念として、より多くの皆様に楽しんでいただける無料コンテンツを多数ご用意し、“あなたがきっと観たいと思える”コンテンツを盛りだくさんでお贈りします！TVをもっともっと楽しみたい世代の日常へ、厳選された映画と音楽を通して上質な時間をお届けしますのでご期待ください。

★“プレミアム”な【独占＆無料】音楽コンテンツの数々！

オリジナル音楽番組「歌聖へのラブレター」では昭和が生んだ大スター美空ひばりの特集と伝説のライブの無料放送や、“ここでしか観られない”独占生中継！ＵＮＩＣＯＲＮ ＥＢＩ６０祭「６０回目のエビだっピ」、及川光博ワンマンショーツアー２０２５「ＤＩＳＣＯ☆ＥＮＤＯＲＰＨＩＮ」のほか、大竹しのぶ、さだまさし、清塚信也、HOUND DOG、バブルガム・ブラザーズ、やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）、一青窈、T-SQUAREなど豪華アーティストのライブ映像を続々とオンエア！(C)ひばりプロダクション

＜音楽おすすめコンテンツ＞

音楽ライブ、音楽番組をすべて無料放送！（※一部番組除く）

10月1日（水）～10月31日（金）の音楽枠（午前10：00～／よる6：00）は無料放送！

★【無料放送】 オリジナル音楽番組 「歌聖へのラブレター」永遠の歌姫 ～美空ひばりスペシャル～【前・後編】

＜関連番組＞「美空ひばり 芸能生活３５周年記念リサイタル 武道館ライヴ 総集編」、「美空ひばり 芸能生活４０周年記念リサイタル そして、歌は、人生になった。」、「愛ある限り私は歌う '８２美空ひばりリサイタル【６０分凝縮版】」)

★独占生中継！UNICORN EBI60祭「60回目のエビだっピ」

★【無料放送 ※一部を除く】 BS10プレミアム独占ライブ

（UNICORN、及川光博、HOUND DOG、T-SQUARE、やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）、バブルガム・ブラザーズ）

★【無料放送】 BS10プレミアム独占ライブ in 長崎スタジアムシティ（さだまさし、清塚信也、大竹しのぶ、ザ・ゴールデンステージ ＃1）

★【無料放送】 オリジナル音楽番組「STORIES～歌に刻まれし物語～」（堀内孝雄） ★【無料放送】 厳選プレミアムライブ（クイーン、ビリー・ジョエル、エリック・クラプトン、セリーヌ・ディオンほか）

★【無料放送】 ビルボードライブ コレクション（やのとあがつま（矢野顕子＆上妻宏光）、バブルガム・ブラザーズ、一青窈）

洋画中心の番組ラインナップから、新たに充実した独占放送の音楽番組を追加してお届け！10月5日(日)に神奈川・横浜BUNTAIで開催されるユニコーンメンバーのEBI還暦ライブUNICORN EBI60祭「60回目のエビだっピ」の独占生中継、及川光博ワンマンショーツアー2025『DISCO☆ENDORPHIN』独占放送が決定！また、長崎スタジアムシティで開催された大竹しのぶによる「SHINOBU OTAKE LIVE TOUR 2025 ～NAGASAKI SPECIAL～」（2025年5月開催）ほか、さだまさし（「さだまさしチャリティーコンサート 長崎から、能登へ！」）、清塚信也、HOUND DOG、バブルガム・ブラザーズ、一青窈、T-SQUAREなど豪華アーティストが彩るBS10プレミアム独占ライブを放送します。

BS10プレミアムのオリジナル音楽番組も充実！日本人の心に残る歌手の魅力を、知られざるエピソード・カバー・ゆかりの物・思い出の地など様々な角度から紐解く「歌聖へのラブレター」。初回放送では昭和の歌姫 美空ひばりを特集し、彼女と縁が深い里見浩太朗、天童よしみをゲストに、高橋みなみをＭＣに迎えてお送りします。また、唯一無二のアーティストの音楽人生と楽曲を深堀りし、インタビューと人生折れ線グラフで紹介しながら、そこで語られた楽曲の生歌を披露する音楽番組「STORIES～歌に刻まれし物語～」。初回放送では堀内孝雄を迎え、インタビューでその音楽人生を振り返りながら、名曲の数々を披露していただきます。

さらに、ビリー・ジョエルやエリック・クラプトン、クイーンなどの世界的アーティストによる厳選プレミアムライブ、世界的な音楽ブランド Billboard Liveでのゴージャスな世界観で繰り広げられる非日常かつ煌びやかなライブを厳選してお届けするビルボードライブ コレクションを放送いたします！（※ライブ放送は予定が変更となる場合がございます）

★“プレミアム”なハリウッドの大ヒット洋画作品と、往年の名作日本映画の数々！

【ＴＶ初】となる英国諜報員ジェームズ・ボンドを主人公としたスパイ・アクション映画の代名詞「００７」シリーズ２５作品を３ヶ月連続放送！また、ハリウッド超大作＆最新作として『ザ・クリエイター／創造者』、『ミッキー１７』、『アイアンクロー』や、スピルバーグ監督や名優アラン・ドロンの特集放送、人気シリーズ一挙放送ＳＰと題して『ロード・オブ・ザ・リング』＆『リーサル・ウェポン』シリーズの一挙放送が決定！『007』シリーズ (C) 2025 DANJAQ, MGM. 007 GUN LOGO AND RELATED JAMES BOND INDICIA (C) 1962-2025 DANJAQ AND MGM. 007 GUN LOGO AND RELATED JAMES BOND TRADEMARKS ARE TRADEMARKS OF DANJAQ. ALL RIGHTS RESERVED.「ロード・オブ・ザ・リング」COPYRIGHT (c) 2001 NEW LINE PRODUCTIONS, INC. ALL RIGHTS RESERVED.「プレステージ（１９７６）」(c) 1977 STUDIOCANAL - Irrigazione Cinematografica S.R.L.

＜洋画おすすめコンテンツ＞

映画も一部無料放送！

10月1日（水）よる8：00～ TV初シリーズ25作品スペシャル放送記念！『００７／ロシアより愛をこめて』無料放送

10月19日（日）よる8：00～『タイタニック』無料放送

★ TV初『007』シリーズ25作品スペシャル放送！ PART１

（『００７／ドクター・ノオ』、『００７／ロシアより愛をこめて』、『００７／ゴールドフィンガー』、『００７／サンダーボール作戦』、『００７は二度死ぬ』、『女王陛下の００７』、『００７／ダイヤモンドは永遠に』、『００７／死ぬのは奴らだ』、『００７／黄金銃を持つ男』）

★ザ・レジェンド：映画監督 スティーヴン・スピルバーグ

（『ＪＡＷＳ／ジョーズ』、『Ｅ．Ｔ．』、『ジュラシック・パーク』、『シンドラーのリスト』、『激突！』、『ウエスト・サイド・ストーリー』）

★没後1年特別企画：アラン・ドロンよ永遠に PART3

（『サムライ』、『プレステージ（１９７６）』、『最後の標的』、『恋ひとすじに』、『学生たちの道』、『燃えつきた納屋』、『真夜中のミラージュ［４Ｋレストア版］』）

★人気シリーズ一挙放送ＳＰ！１.

『ロード・オブ・ザ・リング』三部作＆長編アニメ映画『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』

★人気シリーズ一挙放送ＳＰ！２.『リーサル・ウェポン』シリーズ

★超・激レア吹替！機内上映＆地上波吹替版

（『メジャーリーグ［吹］機内上映版』、『ハートブレイク・リッジ／勝利の戦場［吹］火曜ロードショー版』、『ハートブレイク・リッジ／勝利の戦場［吹］日曜洋画劇場版』）

★海外ドラマ『ギャング・オブ・ロンドン シーズン3』独占日本初放送スタート

＜ＴＶ初＞となる「007」シリーズ25作品の3か月に渡る放送がついにスタート！英国諜報員ジェームズ・ボンドを主人公としたスパイ・アクション映画の代名詞『００７』シリーズ。１９６２年に本国イギリスでシリーズ第１作『００７／ドクター・ノオ』が公開されて以来、様々な名俳優が主人公のジェームズ・ボンドを演じ、世界中から愛される超人気シリーズへと成長を遂げてきましたが、今回シリーズ25作品の放送は日本のテレビとしては史上初となり必見！心ゆくまで『００７』の世界をご堪能ください。

また、ハリウッド超大作＆最新作も充実！ギャレス・エドワーズが監督・脚本を手がけた近未来SFアクション超大作『ザ・クリエイター／創造者』、ポン・ジュノ監督がロバート・パティンソンを主演に迎えブラックユーモアたっぷりに描いたSFエンタテインメント『ミッキー１７』、アメリカの伝説的なプロレスラー、フリッツ・フォン・エリックを父に持ち、プロレスの道を歩むことになった兄弟の実話をベースに描いたドラマ『アイアンクロー』、さらに映画の魔術師 巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の代表作を集めた特集企画や、「没後1年特別企画：アラン・ドロンよ永遠に PART3」、『ロード・オブ・ザ・リング』＆『リーサル・ウェポン』シリーズ一挙放送に加え、「超・激レア吹替！機内上映＆地上波吹替版」も引き続き放送。さらに海外ドラマも、ロンドンを舞台にギャング同士の抗争と復讐をスタイリッシュなヴィジュアルと壮絶なアクションシーンの連続で描き、世界中が驚愕した犯罪アクション・サスペンス『ギャング・オブ・ロンドン シーズン３』の独占日本初放送がスタートしますのでお見逃しなく！

時代を超えて愛される不朽の日本映画が続々登場！没後１０年となるレジェンド俳優「高倉健」名作特集を２ヶ月連続で放送。さらに、独占ライブ連動企画として「大竹しのぶ」特集や、「報知映画賞」作品賞受賞作特集も決定！

「幸福の黄色いハンカチ」(c)1977,2010 松竹株式会社「太陽を盗んだ男」(c)1979 東宝／フィルムリンク・インターナショナル「麻雀放浪記」(c)KADOKAWA 1984

＜日本映画おすすめコンテンツ＞

★報知映画賞作品賞コレクション PART1

（『幸福の黄色いハンカチ』、『太陽を盗んだ男』、『息子』、『孤狼の血』、『ある男』）

★２ヵ月連続特集 ザ・レジェンド：俳優 高倉健

（『幸福の黄色いハンカチ』、『遙かなる山の呼び声』、『冬の華』、『ミスター・ベースボール』）

★【無料放送】シネマラウンジ別館 舘ひろしセレクション（『００７／ロシアより愛をこめて』）

★プレミアムライブ初放送記念：大竹しのぶ出演映画特集（『事件』、『麻雀放浪記』、『後妻業の女』）

このリニューアル開局からは従来の洋画作品に加え、新たに不朽の日本映画が登場！10月から11月にかけて、今年没後10年、いまだその圧倒的な存在感に心が揺さぶられるレジェンド俳優：高倉健主演の名作特集を2ヵ月連続で放送！不器用ながらも心温まる旅路を描いたロードムービー『幸福の黄色いハンカチ』や、美しい北海道を舞台に孤独と再生を描いた感動のドラマ『遥かなる山の呼び声』、高倉健の新たな一面が光る、義理と哀愁に満ちた異色のヤクザ映画『冬の華』などを放送！

また、独占ライブの放送に合わせて日本映画界を代表する名俳優・大竹しのぶ特集企画も決定！繊細な演技力が光り、法廷劇の中で人間の深層心理を見事に表現した『事件』や、戦後の混沌とした時代を背景に、強く生きる女性像を鮮やかに描写する『麻雀放浪記』。圧倒的な存在感で観客を魅了する悪女を好演した『後妻業の女』。「憑依型女優」と称される役に没入する彼女の演技力に注目！そして、今年で記念すべき第50回を迎える、報知新聞社が主催の最も権威ある映画賞の一つ「報知映画賞」との連動企画で、これまで「作品賞」を受賞した49作品の中から、珠玉の名作を厳選し10月から12月にかけて3ヵ月連続でお届けします！この機会に日本映画の真髄を存分にお楽しみください。

■「BS10プレミアム」特設HP：https://www.bs10.jp/star/join-web/(https://www.bs10.jp/star/join-web/)