宅配買取サービス「フクウロ」、10周年記念キャンペーンを開催！特設ページで10年間を振り返る“フクウロ買取ブランド年表”を公開
ファッションアイテムの買取や販売を手掛ける株式会社ベクトル（本社︓東京都港区、代表取締役︓村川智博）が運営する宅配買取サービス「フクウロ」は、2025年9月でサービス開始から10周年を迎えました。
2025年9月1日（月）より、10周年記念特設ページ（URL：https://fukuuro-kaitori.jp/campaign/10th_anniversary_campaign）を開設し、これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込め特別キャンペーンを実施するほか、これまでの買取データをもとに算出した「フクウロ買取ブランド年表」を公開します。
この10年の間、リユース市場は右肩上がりで拡大しており、「着ない洋服は売る」、「リセール価格を確認して新品を購入する」といった新たな価値観が広がりを見せております。宅配買取サービス「フクウロ」は、「誰でも簡単に、安心して利用できる宅配買取サービス」として2015年9月にスタート。おかげさまで、現在の査定ブランド数は業界最多水準の6,000ブランド以上、そして年間買取は100万着以上の実績を誇っております。今後もフクウロは、お客様の声を反映しながら利便性の向上を目指すとともに、お客様の多様なニーズに応えられるよう一層のサービスの充実を図ってまいります。
■フクウロ買取ブランド年表について
特設ページにて、フクウロの買取点数および買取点数増加率をもとに算出した「フクウロ買取ブランド年表」を公開し、買取点数が増えたブランドTOP3の変遷をたどっています。流行は「シンプル」から「ロゴ映え」「快適さ」を経て、現在は「個性重視」へと移行しており、近年は「sacai」や「HYSTERIC GLAMOUR」を筆頭に、個性的なデザインのアイテムが増加しております。
【フクウロ買取ブランド年表】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/19990/table/156_1_f62f06242cf398c6780d19e1dd3ae7d6.jpg?v=202509020655 ]
【調査概要】
調査期間：2015年9月～2025年8月20日
調査対象：宅配買取サービス「フクウロ」経由の買取点数（2015年：買取点数、2016年～2024年：買取点数増加率）
■宅配買取「フクウロ」10周年記念特別キャンペーンについて
皆さまのご愛顧に感謝し、「フクウロ」の宅配買取サービスや実店舗（青江店・渋谷神南店・明大前店）、公式Xにおいて、10周年記念キャンペーンを開催します。各キャンペーンの詳細は特設ページをご覧ください。
＜キャンペーン期間＞
2025年9月1日（月）～ 9月30日（火）
＜10周年記念特設ページURL＞
https://fukuuro-kaitori.jp/campaign/10th_anniversary_campaign
１.査定金額30％UP
特設ページ内の「フクウロ買取ブランド年表」および「年代別 流行ブランド年表」に記載されているブランドを対象に、期間限定で通常査定価格より査定金額を30%UP。
※申し込み時に公式HPに記載の「キャンペーンコード」を入力ください
※他キャンペーン・クーポンの併用はできません
２.査定金額 ２倍チャンス！？
参加者全員に査定金額10%UPを保証。さらに抽選で10名様の査定金額を100％UP。
※上限10万円まで
※申し込み時に公式HPに記載の「キャンペーンコード」を入力ください
※他キャンペーン・クーポンの併用はできません
３.豪華プレゼントキャンペーン
キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で10名様に豪華景品をプレゼント。
＜キャンペーン参加方法＞
１.フクウロ公式X（@fukuuro_vector）をフォロー
２.「#フクウロ10周年」のハッシュタグをつけて引用リポスト
※コメントに"好きなブランド”を書くと当選確率が2倍になります
４.フクウロ店舗20％OFF SALE
フクウロ青江店・渋谷神南店・明大前店にて、店内商品がALL20%OFF となるセールを開催。
※最大2万円まで
■株式会社ベクトルについて https://vector-enter.jp/(https://vector-enter.jp/)
“サステナブルファッションNo.1カンパニー“をビジョンに掲げ、ファッションアイテムの査定から買取、販売までをワンストップで行っております。リサイクルショップ「ベクトル」やブランド古着通販サイト「ベクトルパーク」、宅配買取サービス「フクウロ」、総合買取専門店「エコスル」などマルチチャネルでリユース事業を展開しており、不要なモノが必要な人に渡る循環型社会の実現を目指します。今後は同業種・異業種問わず様々な企業とアライアンスを組み、積極的に新たな取り組みをすることでリユースカルチャーを創造してまいります。
設 立：2003年2月
所在地：東京都港区芝3-15-13 YODAビル4F（東京本社）
代表者：代表取締役 村川智博
事業内容：リユース事業（店舗運営、ECサイト運営）、システムプラットフォーム事業、FC事業