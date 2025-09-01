宅配買取サービス「フクウロ」、10周年記念キャンペーンを開催！特設ページで10年間を振り返る“フクウロ買取ブランド年表”を公開

株式会社ベクトル

ファッションアイテムの買取や販売を手掛ける株式会社ベクトル（本社︓東京都港区、代表取締役︓村川智博）が運営する宅配買取サービス「フクウロ」は、2025年9月でサービス開始から10周年を迎えました。

2025年9月1日（月）より、10周年記念特設ページ（URL：https://fukuuro-kaitori.jp/campaign/10th_anniversary_campaign）を開設し、これまで支えてくださった皆さまへの感謝を込め特別キャンペーンを実施するほか、これまでの買取データをもとに算出した「フクウロ買取ブランド年表」を公開します。

この10年の間、リユース市場は右肩上がりで拡大しており、「着ない洋服は売る」、「リセール価格を確認して新品を購入する」といった新たな価値観が広がりを見せております。宅配買取サービス「フクウロ」は、「誰でも簡単に、安心して利用できる宅配買取サービス」として2015年9月にスタート。おかげさまで、現在の査定ブランド数は業界最多水準の6,000ブランド以上、そして年間買取は100万着以上の実績を誇っております。今後もフクウロは、お客様の声を反映しながら利便性の向上を目指すとともに、お客様の多様なニーズに応えられるよう一層のサービスの充実を図ってまいります。

■フクウロ買取ブランド年表について

特設ページにて、フクウロの買取点数および買取点数増加率をもとに算出した「フクウロ買取ブランド年表」を公開し、買取点数が増えたブランドTOP3の変遷をたどっています。流行は「シンプル」から「ロゴ映え」「快適さ」を経て、現在は「個性重視」へと移行しており、近年は「sacai」や「HYSTERIC GLAMOUR」を筆頭に、個性的なデザインのアイテムが増加しております。



【フクウロ買取ブランド年表】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/19990/table/156_1_f62f06242cf398c6780d19e1dd3ae7d6.jpg?v=202509020655 ]

【調査概要】

調査期間：2015年9月～2025年8月20日

調査対象：宅配買取サービス「フクウロ」経由の買取点数（2015年：買取点数、2016年～2024年：買取点数増加率）

■宅配買取「フクウロ」10周年記念特別キャンペーンについて

皆さまのご愛顧に感謝し、「フクウロ」の宅配買取サービスや実店舗（青江店・渋谷神南店・明大前店）、公式Xにおいて、10周年記念キャンペーンを開催します。各キャンペーンの詳細は特設ページをご覧ください。

＜キャンペーン期間＞

2025年9月1日（月）～ 9月30日（火）

＜10周年記念特設ページURL＞

https://fukuuro-kaitori.jp/campaign/10th_anniversary_campaign

１.査定金額30％UP

特設ページ内の「フクウロ買取ブランド年表」および「年代別 流行ブランド年表」に記載されているブランドを対象に、期間限定で通常査定価格より査定金額を30%UP。

※申し込み時に公式HPに記載の「キャンペーンコード」を入力ください

※他キャンペーン・クーポンの併用はできません

２.査定金額 ２倍チャンス！？

参加者全員に査定金額10%UPを保証。さらに抽選で10名様の査定金額を100％UP。

※上限10万円まで

※申し込み時に公式HPに記載の「キャンペーンコード」を入力ください

※他キャンペーン・クーポンの併用はできません

３.豪華プレゼントキャンペーン

キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で10名様に豪華景品をプレゼント。

＜キャンペーン参加方法＞

１.フクウロ公式X（@fukuuro_vector）をフォロー

２.「#フクウロ10周年」のハッシュタグをつけて引用リポスト

※コメントに"好きなブランド”を書くと当選確率が2倍になります

４.フクウロ店舗20％OFF SALE

フクウロ青江店・渋谷神南店・明大前店にて、店内商品がALL20%OFF となるセールを開催。

※最大2万円まで



■株式会社ベクトルについて https://vector-enter.jp/(https://vector-enter.jp/)

“サステナブルファッションNo.1カンパニー“をビジョンに掲げ、ファッションアイテムの査定から買取、販売までをワンストップで行っております。リサイクルショップ「ベクトル」やブランド古着通販サイト「ベクトルパーク」、宅配買取サービス「フクウロ」、総合買取専門店「エコスル」などマルチチャネルでリユース事業を展開しており、不要なモノが必要な人に渡る循環型社会の実現を目指します。今後は同業種・異業種問わず様々な企業とアライアンスを組み、積極的に新たな取り組みをすることでリユースカルチャーを創造してまいります。

設 立：2003年2月

所在地：東京都港区芝3-15-13 YODAビル4F（東京本社）

代表者：代表取締役 村川智博

事業内容：リユース事業（店舗運営、ECサイト運営）、システムプラットフォーム事業、FC事業