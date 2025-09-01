『アニメイトガールズフェスティバル2025』の追加情報が公開！初公開となるコラボコースタープレゼントキャンペーン、中池袋公園で行うスペシャルステージ情報のほか、メイン会場で貰える来場者特典の続報も♪

公式サイトはこちら！
https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/


アニメイトガールズフェスティバル実行委員会は、2025年11月8日・9日に東京・池袋駅周辺エリアにて開催する日本最大規模の乙女向けイベント『アニメイトガールズフェスティバル2025』の続報を公開いたしました。



今回は、池袋の街ナカで行われる企画情報が初公開！対象店舗でお買い物をすると作品とコラボしたコースターがもらえる「コラボコースタープレゼントキャンペーン」や、中池袋公園（アニメイト前の公園）にて開催される「アニメ＆まんが 聖地EXPO」内のスペシャルステージ情報を発表！



さらに、メイン会場来場者特典「オリジナルショッパー」の絵柄も公開いたしました！11月8日は『うたの☆プリンスさまっ♪』、11月9日は『にじさんじ(VOLTACTION・えりぶり)』絵柄のショッパーを各日先着で配布いたしますので、ぜひお見逃しなく。



また、『味の素AGF株式会社』コラボ企画の続報も公開！そのほか、まもなく抽選受付が開始となるチケットや、アニメイトポイントでチケットが当たるキャンペーン情報もあるので、あわせてチェックしてみてください♪



■「コラボコースタープレゼントキャンペーン」情報

開催期間中、キャンペーン対象店舗をご利用いただいた方に先着で「コラボコースター」を1枚プレゼント！


対象店舗を巡ってコラボコースターを集めましょう♪


コラボコースターの各デザインやキャンペーンの対象店舗などの詳細につきましては後日公開いたします。




※デザインはお選びいただけません。


※『アニメイトガールズフェスティバル2025』のメイン会場への入場チケットをお持ちでなくてもご参加いただけます。



［開催場所・期間］


（1）池袋の街ナカの飲食店や商業施設


配布期間：2025年11月7日～11月16日



（2）一部のアニメイト店舗


配布期間：2025年11月10日～11月16日



［コラボタイトル（50音順）］


●アイドリッシュセブン First BEAT! 劇場総集編


和泉一織＆七瀬 陸、二階堂大和＆和泉三月＆六弥ナギ、四葉 環＆逢坂壮五、八乙女 楽＆九条 天＆十 龍之介



●グノーシア


ユーリ、セツ、SQ、ラキオ、ジナ



●ツキプロ　ALIVE&SQ　10周年記念プロジェクト


大原 空（SOARA）、衛藤昂輝（Growth）、篁 志季（SolidS）、和泉柊羽（QUELL）



●TVアニメ『桃源暗鬼』


一ノ瀬四季、無陀野無人、皇后崎 迅、桃寺神門、桃華月詠、桃角桜介



●TVアニメ『ブルーロック』


潔 世一、糸師 凛、凪 誠士郎



●TRIGUN STARGAZE


ヴァッシュ・ザ・スタンピード、ニコラス・D・ウルフウッド、ミリオンズ・ナイヴズ、ヴァッシュ・ザ・スタンピード＆ニコラス・D・ウルフウッド



●光が死んだ夏


辻中佳紀、ヒカル、田中



●美男高校地球防衛部ハイカラ！


雲仙 新九郎/ブリリアントレッド、酸ヶ湯 愛琉志/メランコリックネイビー、卯花 惣輔/ノスタルジックグリーン、長万部 潮/モダンイエロー、阿蘇 空太/エモーショナルバイオレット



▼「コラボコースタープレゼントキャンペーン」情報ページ


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/coaster



■「アニメ＆まんが 聖地EXPOスペシャルステージ in AGF2025」情報

『アニメイトガールズフェスティバル2025』当日の中池袋公園（アニメイト前の公園）では「アニメ＆まんが 聖地EXPO」が同時開催！


さらに、公園内では豪華出演者による「アニメ＆まんが 聖地EXPOスペシャルステージ in AGF2025」も開催決定!!




※『アニメイトガールズフェスティバル2025』のメイン会場への入場チケットをお持ちでなくてもご参加いただけます。



［開催期間］2025年11月8日・9日


［開催場所］中池袋公園（アニメイト前の公園）


［主催］アニメ＆まんが 聖地EXPO実行委員会



▼「アニメ＆まんが 聖地EXPOスペシャルステージ in AGF2025」情報ページ


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/parkstage



■メイン会場来場者特典「オリジナルショッパー」情報

『アニメイトガールズフェスティバル2025』メイン会場にご入場されるお客様を対象に、お1人につき1枚・先着で配布する「オリジナルショッパー」の絵柄を公開！



［配布日と種類］


●11月8日：『うたの☆プリンスさまっ♪』





●11月9日：『にじさんじ(VOLTACTION・えりぶり)』





［配布場所］


池袋・サンシャインシティ


『アニメイトガールズフェスティバル2025』メイン会場 入場口付近



※オリジナルショッパーの作品タイトルは入場日により異なります。


※池袋・サンシャインシティのメイン会場へのご入場には『アニメイトガールズフェスティバル2025』の入場チケットが必要です。


※画像はイメージです。実物と異なる場合がございます。



▼メイン会場来場者特典「オリジナルショッパー」情報ページ


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/shopper



■「味の素AGF株式会社×アニメイトガールズフェスティバル2025～2つのAGFが奇跡のコラボレーション～」情報

＜奇跡のAGFコラボを記念して入場者に「ブレンディ(R)」スティックをプレゼント!＞


『アニメイトガールズフェスティバル2025』メイン会場にご入場されるお客様を対象に、お1人につき1セット・先着で「ブレンディ(R)」スティックをプレゼント！


1セットにはスティックを2本封入予定です。配布するフレーバーは当日のお楽しみ！


飲んでみたいフレーバーがある方はぜひSNSを通して教えてくださいね♪



［配布場所］


池袋・サンシャインシティ


『アニメイトガールズフェスティバル2025』メイン会場 入場受付



※プレゼントの「ブレンディ(R)」スティック・「ブレンディ(R)カフェラトリー(R)」スティックは、現在市販されている通常パッケージの商品です。特定のコンテンツやキャラクターとのコラボレーションではございませんので、あらかじめご了承ください。


※池袋・サンシャインシティのメイン会場へのご入場には『アニメイトガールズフェスティバル2025』の入場チケットが必要です。



▼「味の素AGF株式会社×アニメイトガールズフェスティバル2025～2つのAGFが奇跡のコラボレーション～」情報ページ


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/agf-collaboration



■入場チケット情報

『アニメイトガールズフェスティバル2025』のメイン会場にご入場いただくには、入場チケットが必要です。



【アニメイトポイント100ptでお試し体験!!抽選で入場チケットが当たるキャンペーン】


『アニメイトガールズフェスティバル2025』の当日券（15:30以降入場）が抽選で200名様（各日100名様）に当たるキャンペーンです！


応募者全員にアニメイトガールズフェスティバル公式マスコットキャラクターのミニキャライラストを使用した『アニメイトアプリきせかえ』をプレゼント！



［キャンペーン概要］


・必要ポイント数：100pt


・抽選受付期間：2025年9月1日12:00（正午）～9月30日23:59


・抽選景品：15:30以降メイン会場に入場できる当日券1枚



★その他、アニメイトガールズフェスティバル2025の入場チケット情報は公式サイトをチェック！




▼入場チケットページ


https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/group/detail/ticket



■『アニメイトガールズフェスティバル2025』開催概要

［開催期間］2025年11月8日・9日


［開催時間］＜メイン会場＞9:00～17:00


※新規入場16:30まで／各エリアへの最終入場16:50まで


［開催場所］池袋・サンシャインシティ　他


［主催］アニメイトガールズフェスティバル実行委員会


［協賛（9月1日時点／50音順）］


●特別協賛：味の素AGF株式会社


●ゴールド協賛：うたの☆プリンスさまっ♪　／　株式会社STPR　／　株式会社JTB　／　にじさんじ


●シルバー協賛：オトメイト　／　株式会社coly


●ブロンズ協賛：アニプレックス　／　ガチアクタ　／　株式会社サンリオ　／　株式会社フロンティアワークス　／　株式会社マズル　／　君ノ隣ニ座ル星。　／　中外鉱業　／　「二哈と彼の白猫師尊」日本語版ラジオドラマ　／　ライフワンダーズ合同会社


［協力］豊島区商店街連合会　／　一般社団法人 豊島区観光協会　／　東京商工会議所豊島支部


［公式サイト］https://agf-ikebukuro.jp/s/agf2025/


［公式X］https://x.com/AGF_info


［権利表記］(C)SAOTOME GAKUEN Illust.KOGADO STUDIO　(C)ANYCOLOR, Inc.　(C)BNEI/アイナナ製作委員会　(C)Petit Depotto/Project D.Q.O.　 (C)TSUKIPRO　(C)漆原侑来（秋田書店）／桃源暗鬼製作委員会　(C)金城宗幸・ノ村優介・講談社／「ブルーロック」製作委員会　(C) 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会　(C)モクモクれん／KADOKAWA・「光が死んだ夏」製作委員会　(C)馬谷くらり／黒玉寮　(C)AGF2025



▲アニメイトガールズフェスティバル2024開催時の様子


※本イベントの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。あらかじめご了承ください。