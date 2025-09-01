Mリーグチーム「BEAST X」2025-26シーズンは12社とユニフォームスポンサー契約締結
プロ麻雀リーグ「Mリーグ」に参戦する「BEAST X」は、12社の企業様とMリーグ2025-26シーズン、ユニフォームスポンサー契約を締結したことをお知らせいたします。
BEAST X（読み：ビーストテン）
無料のBS放送局「BS10（ビーエステン）」が運営するBEAST Xは2023年、Mリーグに9チーム目として参入。圧倒的な強さを誇るビーストとして勇敢に戦い、仲間で助け合い成長していけるチームを目指しています。2025-26シーズンはメンバー入替により、新たに下石戟（げき）選手、東城りお（元セガサミーフェニックス）選手の2名が加入し、鈴木大介選手、中田花奈選手とともに新体制での3年目を迎えます。
M.LEAGUE 2025-26 BEAST X OFFICIAL SPONSOR
■ユニフォームデザイン
2025-26シーズンの新ユニフォームは、チーム発足当時からの象徴である迷彩柄を採用し、肩と裾に配置。
チーム名が書かれた部分のかすれたデザインは、BEAST Xの勢いを表現しています。
BEAST X 2025-26シーズン新ユニフォームデザイン
■スポンサー企業様のご紹介
<役満パートナー>
・KDDI株式会社
代表取締役社長 CEO 松田 浩路 氏
企業サイト：https://www.kddi.com/
<三倍満パートナー>
・株式会社カステラ本家 福砂屋
代表取締役社長 殿村 育生 氏
企業サイト：https://www.fukusaya.co.jp/
・株式会社IRIS
代表取締役社長 眞井 卓弥 氏
企業サイト：https://www.iris.inc/
・株式会社メルカリ
執行役員 VP of Marketing Marketplace and Sauna 千葉 久義 氏
企業サイト：https://jp.mercari.com/
<跳満パートナー>
・株式会社山福
代表取締役社長 柏木 直樹 氏
企業サイト：https://www.yamafuku-net.co.jp/business/oem/
・株式会社ハレプラント
代表取締役 福田 秀真 氏
企業サイト：https://www.hareplant.com/
<満貫パートナー>
・株式会社インターナショナルスポーツマーケティング
代表取締役社長CEO 高木 貞治 氏
企業サイト：https://www.ism.co.jp/
・株式会社ヴィーボ
代表取締役 副島 勇樹 氏
企業サイト：https://viivo.co.jp/honey-devil/
・株式会社Cone
代表取締役 佐藤 立樹 氏
企業サイト：https://coneinc.jp/
・株式会社ホテル三日月
代表取締役社長 滿間 信樹 氏
企業サイト：https://www.mikazuki.co.jp/
・有限会社ヤマコ武田商店
代表取締役 武田 健司 氏
企業サイト：http://shiogamaguro.jp/office.html
<応援パートナー>
・株式会社新和商会
代表取締役 伊藤 国彦 氏
企業サイト：https://sirius-diamond.com/
■スポンサー募集
2025-26を一緒に戦ってくださるスポンサー様を引き続き大募集しております。
選手ユニフォームへのロゴ掲載をはじめ、様々な特典をご用意しておりますので、ご興味のある方は特設ページをご参照ください。
https://www.bs10.jp/beastx/sponsor/
■チーム情報
・公式サイト：https://www.bs10.jp/beastx/
・公式X：https://x.com/BEAST_X_TEN（@BEAST_X_TEN）(https://x.com/BEAST_X_TEN%EF%BC%88@BEAST_X_TEN%EF%BC%89)
・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@BEASTX_YouTube
■レギュラー番組
・番組名：「MリーグNo.1への道 BEAST ROAD」
・メインMC：児嶋一哉（アンジャッシュ）
・出演者：BEAST Xチームメンバー
（鈴木大介、東城りお、下石戟、中田花奈）
・放送日時：毎週水曜日よる6：00～7：00
・放送形態：無料放送（BS10）
公式アプリ「つながるジャパネット」での同時配信あり
【9月10日(水)放送内容】
・選手が新シーズンのユニフォームを着用してスタジオ生出演！
・視聴者による開幕戦登板選手の生投票実施！
■BS10視聴方法
BS10視聴方法はこちら :
https://www.bs10.jp/howto/
■公式アプリ「つながるジャパネット」
本番組をBS放送中に同時配信で視聴することができます。そのほか、番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿をしたり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます。
「つながるジャパネット」詳細はこちら :
https://www.bs10.jp/app/