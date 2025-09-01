SVSA共催の静岡インデペンデンツセミナーを9月5日に開催！

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会

一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会（代表理事：篠原 豊、本社：静岡県浜松市、以下 SVSA）は、認定NPO法人インディペンデンツクラブと共催で、2025年9月5日（金）にB-NEST（静岡市葵区）およびオンラインにてセミナーを開催いたします。本セミナーは、第1部 特別セッションとして「静岡市の事業共創＆コインベスト事例」をテーマにしたパネルディスカッションを実施。第2部では、インフィック株式会社、ソコラボ株式会社の2社が事業計画を発表し、コメンテーターによるフィードバックや参加者との交流を行います。事業計画発表会は、起業家の「資金調達」「提携先獲得」「人材募集」などを目的とした場であり、1997年の開始以来、延べ1,374社が登壇してきた歴史ある取り組みです。地域発ベンチャーの成長を加速させる実践的な機会として、多くの方々のご参加をお待ちしております。

■開催概要

日 時：9月5日（金）16:00～17:00

会 場：B-nest（静岡市産学交流センター）またはオンライン

主 催：認定NPO法人インディペンデンツクラブ

共 催：静岡ベンチャースタートアップ協会（SVSA）

協 賛：弁護士法人内田・鮫島法律事務所、株式会社AGSコンサルティング、三優監査法人

協 力：株式会社Kips

参加費：無料（要申込）

申込み：（現地参加）https://independents.jp/event-form?event_id=773(https://independents.jp/event-form?event_id=773)

（オンライン）https://250905shizuoka.peatix.com/view(https://250905shizuoka.peatix.com/view)

■タイムスケジュール

16:00～ 【イントロダクション】

16:10～ 【第1部】特別セッション『静岡市の事業共創＆コインベスト事例』

▼パネリスト

・静岡市

・静岡ベンチャースタートアップ協会(SVSA)理事・EXPACT株式会社 代表取締役CEO 高地 耕平 氏

▼モデレーター

・インデペンデンツクラブ 代表理事 松本 直人 氏



16:40～ 【第2部】第616回事業計画発表会

１.インフィック株式会社（代表取締役社長 増田 正寿 氏）

２.ソコラボ株式会社（代表取締役 奈良 晃寛 氏）



▼コメンテーター

・川尻 浩人 氏（株式会社AGSコンサルティング 静岡支店 支店長）

・阿形 直起 氏（弁護士法人内田・鮫島法律事務所 弁護士）

■静岡ベンチャースタートアップ協会とは

静岡ベンチャースタートアップ協会（SVSA）は、静岡県内のスタートアップ企業やベンチャー企業の支援を通じて、地域経済の活性化を目指す団体です。支援プログラムの実施や資金調達支援、事業開発のサポート、ネットワーキングイベントの開催などを行い、地域内外の投資家や支援機関との連携を図っています。さらに、地元の大学や研究機関とも協力し、人材育成や技術支援にも注力しています。

【法人概要】

名 称：一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会(R)（略称：SVSA）

U R L：https://startup.shizuoka.jp/

代表理事：篠原 豊

所 在 地 ：静岡県浜松市中央区高林一丁目8番43号

静岡支店：静岡県静岡市葵区鷹匠二丁目8番10-35

設 立：2024年4月3日

以上