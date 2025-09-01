日本オムニチャネル協会がホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」を導入

株式会社Asobica

株式会社Asobica（本社所在地：東京都品川区、代表取締役社長 兼 CEO ：今田 孝哉、以下「当社」）は、一般社団法人日本オムニチャネル協会（本社所在地：東京都渋谷区、会長：鈴木 康弘、以下「日本オムニチャネル協会」）へ、ホンネデータプラットフォーム「coorum（コーラム）」の提供を開始したことをお知らせします。

本導入により、日本オムニチャネル協会はコミュニティ機能を備えた会員サイトをオープンし、活発なオフライン活動に加え、オンライン上での会員間交流を活性化させることで、業界の垣根を越えた共創の促進と顧客体験の向上を目指します。

オンラインコミュニティの開設背景

2020年に発足した日本オムニチャネル協会は、活発なオフライン活動を軸に会員数を392社637名（2025年8月時点）まで拡大してきました。一方で、従来の会員サイトは一方向の情報発信に留まり、オフラインの熱量をオンライン上の交流に繋げられていない課題がありました。

この度、会員間の「共創」をさらに加速させるため、従来のサイトにコミュニティ要素を備えた新たな会員サイトをオープンします。リアルでの繋がりに加え、オンライン上でも活発な交流が生まれる場を創出することで、会員一人ひとりにとっての価値向上を目指します。

オンラインコミュニティの概要

コミュニティを通じて、会員は時間や場所にとらわれず、有益な情報の取得や会員同士の交流を深めることができます。

コミュニティ名： 日本オムニチャネル協会 公式オンラインコミュニティ

オープン日： 2025年9月1日

URL： https://omniassociation.coorum.jp/ （会員限定公開）

主なコンテンツ：

コミュニティ開設記念セミナーのご案内

- 情報通知機能： ニュースやイベント情報をスムーズに通知。- セミナー管理： 部会やセミナー情報を一元管理し、スムーズな申込が可能。- 過去活動視聴機能： 年間110回以上開催のセミナーアーカイブを視聴可能。- コミュニティ機能：いつでもどこでも協会活動への参加が可能。日本オムニチャネル協会 公式オンラインコミュニティ イメージ

会員サイトオープンを記念し、日本オムニチャネル協会とAsobicaの共催による特別セミナーを開催いたします。

本セミナーでは、日本オムニチャネル協会 代表理事であり、株式会社デジタルシフトウェーブ 代表取締役社長の鈴木 康弘氏と、株式会社Asobica取締役副社長 小父内が登壇。

「顧客をパートナーに変えるコミュニティ戦略」をテーマに、顧客との関係強化を図るコミュニティ運営の重要性と、運営を成功に導くポイントについて解説します。

日本オムニチャネル協会について

- セミナータイトル：顧客の“ホンネ”こそ成功のカギ！～顧客をパートナーに変えるコミュニティ戦略～- 開催日時： 2025年9月3日（水）17：00～18：30 ※セミナー終了後、18：30より懇親会を開催いたします（会場でセミナーを聴講された方が対象）- 開催場所：株式会社デジタルシフトウェーブ東京都渋谷区円山町28-1 渋谷道玄坂スカイビル10階（渋谷駅 徒歩約10分、神泉駅 徒歩約3分）- 開催形式： リアル・オンライン同時開催- 参加費： 無料- 詳細・お申し込み： https://dxmagazine.jp/seminar/250903sem/

日本オムニチャネル協会は、2020年に設立され、小売・外食・物流・メーカー・IT・エンターテイメント・メディア・金融など業界の壁を超えた、共創の場を創造し、未来を担う人材の育成を目的に活動しています。

公式サイト：https://omniassociation.com/

coorum（コーラム）について

coorum（コーラム）は、顧客の本音データとAIを起点に、あらゆるCXを改善するプラットフォームです。

デジタル上の行動データだけでは分からない、商品・サービスの利用実態や、行動の背景・感情といった「顧客の本音」を収集・可視化し、商品開発・ブランド戦略・マーケティング効果の最大化を実現します。

coorum HP： https://coorum.jp/

すぐ分かる！ホンネデータプラットフォーム「coorum」サービス紹介資料：

https://coorum.jp/document_requests/

【株式会社Asobica 会社概要】

会社名：株式会社Asobica

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田2-27-3 A-PLACE五反田ビル9F

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 今田孝哉

会社HP：https://asobica.co.jp

運営メディア「CXin」：https://coorum.jp/cxin/

【日本オムニチャネル協会 概要】

名称：一般社団法人日本オムニチャネル協会

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー7F

会長：鈴木 康弘（株式会社デジタルシフトウェーブ代表取締役社長）

HP：https://omniassociation.com/association

【本リリースに関してのお問い合わせ先】

株式会社Asobica

Mail : marketing@asobica.co.jp

担当：マーケティング担当