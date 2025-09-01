KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN 「KISSY JAPAN」 が9月1日オープン！

株式会社STONE.B

KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN 「KISSY JAPAN」が本日9月1日にオープンした。

KISS OF LIFEは2023年にS2エンターテインメントからデビューしたガールズグループ。ジュリー、ナッティ、ベル、ハヌルの4人で構成されており、グループ名には「人工呼吸、活力素」という言葉から着想を得て、音楽と魅力で歌謡界に新しい息吹を吹き込むという意味合いを持つ。

楽曲面ではデビューアルバム『KISS OF LIFE』のタイトル曲である「Shhh」から始まり、「Bad News」、TikTokのチャレンジで話題を呼んだ「Sticky」など情熱的で魅力あふれるサウンドが人気を呼んでいる。さらに6月にミニアルバム『224』ではメンバー自身も楽曲制作に関わるなど活動の幅を広げている。

今年4～5月にはワールドツアーで東京と大阪を訪れ、追加公演分までチケットが全公演SOLD OUTを記録し、今後の活躍がさらに注目されている。

なお、本ファンクラブサイトの有料会員登録は後日案内予定である。

