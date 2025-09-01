Keywordmap「AIO出現レポート」をアップデート　AIO出現率や引用ドメインを可視化し、競合分析やSEO戦略立案を支援

株式会社CINC

株式会社CINC（本社：東京都港区、代表取締役社長：石松友典、以下CINC）は、自社で開発・提供するWebマーケティングの調査・分析ツール「Keywordmap（キーワードマップ）」で提供中の「AIO（AI Overviews）出現レポート」において、ユーザーが直感的にAI Overviewsの出現傾向を把握できる新しい表示機能を追加したことをお知らせいたします。

「AIO出現レポート」とはAI Overviewsの表示有無、回答内容、引用URLの情報を取得できる分析機能です。

マーケティング担当者やSEO担当が、AI Overviewsにおける自社サイトや競合サイトの表示状況を把握・比較する際に役立ちます。また、AIに引用されやすいコンテンツの特徴を分析することで、SEO／GEO施策の改善につなげられます。

今回のアップデートでは、

- どのキーワードでAI Overviewsが出現しているか- どのドメインが多く引用されているか

を直感的に把握できる新しい画面を搭載しました。

AI Overviews対策を進めたいユーザーが、必要な情報をより早く、よりわかりやすく入手できる環境を実現しました。

アップデート内容

気になるキーワードにおける最新のAI Overviews出現状況を、グラフや一覧表示を通じて直感的に把握できるようになりました。

AIO出現率や引用ドメインをビジュアル化

- 指定キーワードのAI Overviews出現割合をグラフで表示- 頻繁に引用されているドメインをランキング形式で確認

一覧表示でドメインごとの効率的な調査

- AI Overviewsの有無や引用状況をキーワードごとに一覧化- ドメイン指定の機能で、自社・競合サイトの引用状況をスピーディーにチェック想定される活用シーン- 競合分析：引用数が多い競合ドメインを把握し、ベンチマークとしてコンテンツ戦略に活用- SEO戦略立案：AI Overviews未出現のキーワードを洗い出し、SEOに注力すべき領域を明確化- 高度な分析：自然検索での順位変動とAI Overviews出現状況を掛け合わせ、深いインサイトを獲得

今回のアップデートは、継続的な機能強化に向けた改善の一環です。

今後は、より多角的な視点からの分析機能や、UI改善、データ項目の拡充などを予定しており、あらゆるユーザーがAI Overviewsに対応した戦略立案を行える環境を目指してまいります。

さらに、ツールによる支援だけでなく、AI OverviewsやGEO／LLMO領域に関するコンサルティングサービスの提供体制も強化しており、ツールとコンサルティングを組み合わせることで、企業の施策実行と成果創出を支援してまいります。

■ Keywordmap（キーワードマップ）について

集客戦略やサービス改善を実現するための調査分析ツールです。2016年のリリース後、戦略系コンサルティングファーム、デジタルマーケティングエージェンシー、サービス提供企業、メディア運営者まで、幅広くご活用いただいています。

URL：https://keywordmap.jp/

■ 関連メディア「Keywordmap‌ ‌ACADEMY‌」 ‌

デジタルマーケティングの基礎知識・最新情報が学べるメディアです。

URL：https://keywordmap.jp/academy/

