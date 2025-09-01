【目標達成】全日本アルペン強化指定選手　澤村玲奈選手、クラウドファンディング「長野から世界へ　17歳アルペンスキーヤー澤村玲奈の挑戦！」が終了

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都中央区、以下スポチュニティ）は、長野県松本市在住の17歳アルペンスキーヤーの澤村玲奈選手のクラウドファンディングを実施し、支援金額が目標である300万円に到達し、最終的に3,223,000円にて終了しました。

今回得た支援金は、海外を中心とした遠征費用に活用予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/nagano/team/1047/invest/734/detail

1．14都道府県、80市区町村, 188名からのご支援で目標達成

アルペンスキーというマイナースポーツ、ウィンタースポーツでありながら夏場のタイミング、ナショナルチーム1年目という未来への先行投資の段階、さらに支援が停滞しがちなお盆の連休期間を挟む、という厳しいプロジェクト環境でしたが、澤村玲奈選手や関係者の熱意・ご協力が積み重なり、目標を達成されました。支援者の傾向としては、地元松本を中心に長野県の方々からの支援が最も多く入り、支援者全体の36％が松本市、60％が長野県の方からの支援でした。一方で北は北海道から、南は長崎まで全国各地から支援が集まり、既に日本を代表する選手として、全国から活躍を期待されていることが伺い知れました。

2．皆様への御礼のメッセージ

皆様、いつも温かい応援とご支援を本当にありがとうございます。

このたびのクラウドファンディングで、目標の300万円を達成することができました。

心より御礼を申し上げます。

始める前は、本当にご支援が集まるのか不安でいっぱいでしたが、想像以上に多くの方から応援をいただき、驚きと同時に、とても嬉しく感じました。皆様の思いに応えられるよう、これからも強い気持ちでトレーニングに励んでいきます。

クラウドファンディング期間中には、初の夏季遠征としてリトアニアの室内スキー場でトレーニングを行いました。世界基準の氷のバーンで滑る経験を通じて技術の向上を実感するとともに、新たな課題も見つかり、非常に有意義な遠征となりました。

10月からは再びヨーロッパでの遠征を予定しています。皆様の応援を力に変えて、たくさんのご飯を食べ、体調やケガに気をつけながら、良い報告ができるように頑張ってきます。

これからも温かい応援をいただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

澤村 玲奈

