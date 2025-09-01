SKE48大村杏1st写真集タイトル、表紙解禁のお知らせ

株式会社 秋田書店

2022年3月からSKE48の11期生として活動し、2025年3月に発売された34thシングル『Tick tack zack』のc/w『心よ 声を上げろ！』で初のセンターに抜擢されたSKE48の次世代エース・大村杏の待望の1st写真集が、本人の20歳の誕生日当日でもある9月20日(土)に発売。そのタイトルが『杏仁豆腐』に決まり、表紙も解禁となりました。

今作のロケ地は、“微笑みの国”と称されるほど親しみやすい国民性で知られるタイの首都バンコクとリゾート地パタヤ。「タイでのホームステイ生活」をテーマにバンコクのローカルな町や民家で生活したり現地の人と触れ合ったりする様子や、パタヤの澄み渡った綺麗なビーチや大型ウォーターパーク、またプールヴィラなどで休日を楽しく過ごす様子を撮影しました。

また、今作では自身初となるランジェリーカットにも挑戦。本人が熱望したAKB48の『ヘビーローテーション』のMV衣装をオマージュしたラブリーなランジェリーに加え、今までに見たことのないドキッとするような大人っぽいランジェリー、そしてさらに背伸びした大胆カットまで――。

20歳という節目を迎えるにあたり、彼女の“今”をこれでもかというくらい詰め込んだメモリアルな写真集が完成しました。

【本人コメント】

前回のヤングチャンピオンの撮影が終わってコメント動画を撮っていたら、突然ケーキを渡されてサプライズで「写真集が決まりました」と発表されたんです！ まさか自分が写真集を出せるとは思っていなかったですし、とにかく驚きすぎて人生で初めて腰を抜かしました(笑)。

SKE48の先輩方も写真集を出されていて、いつか私も写真集を出したいという気持ちはずっとあったので、念願が叶ってすごく嬉しいです。10代のフレッシュさが詰まった一冊になっているので、素の私を楽しんでいただきたいです！ この写真集を読んでも～～～っとあんずのことを好きになってください(ハート)

本写真集の発売を記念し、イベントの開催が決定しております。ご本人による写真集お渡し会を都内で2回、地元・名古屋で1回、オンラインサイン会1回の計4回のイベントを予定しております。

イベント情報

【発売記念オンラインサイン会】

9月19日(金)17:00～

詳細・お申し込みは「MUVUS」HPにて

https://muvus.jp/muvus/cmdtyList.php?cat=alLW2vtayVU5

【発売記念お渡し会】

■HMVエソラ池袋

9月20日(土)第1部13:00～、第2部16:00～

https://l-tike.com/st1/hmvbooks-25081801

■書泉ブックタワー

9月21日(日)第1部13:00～、第2部16:00～

https://t.livepocket.jp/e/hjogr

■星野書店

9月23日(火・祝)第1部13:00～、第2部16:00～

https://hoshinoshoten.jp/event/omuraanzuevent/

プロフィール

大村杏(おおむら・あんず)

2005年9月20日生まれ

愛知県出身

身長＝152cm

ニックネーム＝あずあず

趣味＝踊ること、可愛い洋服を探すこと

特技＝笑顔と変顔

SKE48 Team Eのメンバー。2022年3月3日にSKE48の11期生として加入。2025年3月に発売されたSKE48の34thシングル『Tick tack zack』のc/w『心よ 声を上げろ！』で初のセンターに抜擢。

2025年7月5日(土)・6日(日)のZepp Nagoyaを皮切りに、全国7都市を回る「SKE48 SUMMER Tour 2025」を開催。

公式X：@omura_anzu_

公式Instagram：@azaz__920

基本情報

■タイトル：SKE48大村杏1st写真集 杏仁豆腐

■発売日：2025年9月20日(土)

■発売：秋田書店

■判型：A4判／128ページ

■予価：本体2,727円（税別）

■撮影：佐藤佑一

オリジナルチェーン購入特典一覧

・セブンネットショッピング（生写真1種）

・ヨドバシカメラ（生写真1種）

・楽天ブックス（生写真1種）

・駿河屋（生写真1種）

商品に関するお問い合わせ先

(株)秋田書店 販売部

Tel：03-3264-7248／Fax：03-3265-9076