日本ハンド界を牽引してきた名門！安芸高田わくながハンドボールクラブが公式アプリをリリース！

安芸高田わくながハンドボールクラブからのコメント

株式会社ookamiアプリで部活動やスポーツチームのDXを支援する株式会社ookami（本社：東京都世田谷区、代表取締役：尾形太陽）は、安芸高田わくながハンドボールクラブのチーム公式アプリをリリースしたことをお知らせいたします。

【チーム紹介】

1969年に大阪で創部し、1976年からは本拠地を現在の安芸高田市へと移しました。これまでに国内4大大会で計56回優勝、２度のグランドスラム（同一シーズンに国内4大会をすべて優勝）達成、全日本総合選手権大会7連覇達成などの戦績を残しております。2023年には、地域名を入れた「安芸高田わくながハンドボールクラブ」へとチーム名を変更し、地域密着＆地域発展への思いをさらに込めて活動をしています。

【Player! WHITE導入理由】

わくながハンドボールクラブを応援してくれている皆様、ハンドボール好きな皆様への情報発信はもちろん、わくながを知らない方やハンドボールを知らない方にもチームの魅力を届け興味を持っていただきたいと考えております。そして皆様と一緒に興奮や感動を共にしたい。チーム公式アプリの導入により現地まで足を運んでくださるファンの方だけでなく、遠方から応援してくださるファンの方とも繋がれるきっかけになれば良いなと思い導入を決めました。

【今後の展望】

まずはチームのことや選手のことを知っていただくことが第一です。試合日にはファンの皆様にいち早く試合情報が届くようアプリ内での結果速報も行なっていきます。リリースしてからはまずはダウンロードしてくださる方々を増やせるようチームとして取り組んでまいります。サポートのほどよろしくお願いいたします。

安芸高田わくながハンドボールクラブ 公式アプリの特徴

特徴１.

【アプリのアイコンが安芸高田わくながハンドボールクラブのエンブレムに】

あなたのスマートフォンに安芸高田わくながハンドボールクラブのエンブレムが表示されます！

特徴２.

【タイムライン機能】

ホームタブにて、チーム最新情報が自動更新されます。

特徴３.

【速報配信】

テキストにて試合速報が配信されます。試合結果/日程も一覧で閲覧可能です。

特徴⓸

【プッシュ通知】

プッシュ通知にて試合開始前や結果をお知らせしてくれますので、見逃すことなく戦況や速報をチェックすることができま。また、試合外でも日々のチームからのお知らせ通知で最新情報を知ることが可能となります！

特徴⓹

【チャット機能】

速報配信ページでコメントやスタンプを送ることで試合に参加し、現地さながら熱狂を体験！

今後も随時、新機能の追加が予定されています！

アプリダウンロード方法

AppStoreもしくはGooglePlayで「安芸高田わくながハンドボールクラブ」と検索！

下記をクリックまたはQRコードを読み取ることでアプリ取得画面にリンクします。

ダウンロードリンク：https://web.playerapp.tokyo/team/115/download

QRコード(iPhone/Android共通)

Player! WHITEとは

かんたんに部活動やチームの公式アプリを立ち上げられるワンストップサービスです。

1. 公式アプリで、チーム運営に必要な情報のすべてを集約！手軽に情報を届けられる！

2. ファンクラブ/OBOG会費の集金率をアップ！ギフティングなどにも対応！

3. スポンサープランもご用意！スポンサーと一緒にアプリを盛り上げられます！



導入費用や機能の詳細については、以下よりお問い合わせください。

サービスサイト：https://bit.ly/3gf4dgX

紹介ムービー：https://youtu.be/8Ty37SlGb-4

ookamiについて

日本全国の各地域には、プロチーム以外にも、様々な競技・カテゴリーのチームが日々活動しています。プロカテゴリーを目指すチーム、独自リーグで戦うチーム、大学や高校など学生部活動。そんな「地元スポーツチーム」は、地域を巻き込み、ファンと繋がりながら、地元を盛り上げています。

しかし多くの地元スポーツチームは、プロチームほど人手や資金が充実しているとは言えません。少ないスタッフが兼務しながら多くの業務をこなしたり、資金が少ない中でやりくりしなければならず、チームを強くし勝ち続ける以上に、まずチームを存続させることに力を注がなければなりません。

私たちookamiは、「スポーツで一つの笑顔を世界に」をミッションに掲げています。地元スポーツチームの潜在価値を最大化して、本当に大事なことにもっと多くの時間を使えるようにしたいと考え、「Player! WHITE」を提案してきました。現在、200以上のチームに導入いただいており、今後さらなる拡大を目指していきます。

▶︎社名：株式会社 ookami / ookami, Inc.

▶︎本社：東京都世田谷区羽根木1-21-8

▶︎代表：尾形太陽

▶︎事業内容：スポーツコミュニティアプリ「Player!」および「Player! WHITE」の開発・運営、スポーツ情報インフラの開発・運営

▶︎URL：https://ookami.tokyo/

▶︎沿革：

2014年4月 株式会社ookami設立

2015年4月 あらゆる試合を可視化する「Player!(プレイヤー)」を公開

2015年12月 App Store Best of 2015 受賞

2016年9月 2016年度グッドデザイン賞を受賞

2019年4月 Forbes Asia Under30で、創業者の尾形/中村がアジアを代表する30人に選出

2019年10月 Forbes JAPAN SPORTS BUSINESS AWARD 2019を受賞

2019年12月 Ruby biz グランプリ2019 特別賞を受賞

2021年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を受賞

2022年2月 スポーツ庁『INNOVATION LEAGUE コンテスト』を2年連続で受賞

2022年2月 チームのDXを加速する「Player! WHITE(プレイヤーホワイト) 」を公開