¡ÖBitfan¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¸¥ªDJ¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥µ¥Ã¥·¥ã¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®µ×ÊÝÃÎÍÎ¡¢°Ê²¼¡ÖSKIYAKI¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥µ¥Ã¥·¥ã¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¥µ¥Ã¥·¥ã Official Fan Community ¡ÈTEAM 348¡É¡×¡ÊURL¡§ https://sascha348.bitfan.id/ ¡Ë¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¸¥ªDJ¡¢¥Ê¥ìー¥¿ー¡¢À¼Í¥¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¼Â¶·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥·¥ã¡ÊSascha¡Ë¡£¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢10ºÐ¤ÇÍèÆü¡£²»³Ú¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¤Ø¿¼¤¤Â¤·Ø¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡¦±Ñ¸ì¤òÁà¤ë¥Þ¥ë¥Á¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³è¤«¤·¤¿À¼Í¥¤ä¥Ê¥ìー¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¤Ç¤¹¡£2017Ç¯¤«¤é¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤ò¤Ä¤È¤á¤ëJ-WAVE¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSTEP ONE¡×¡ÊËè½µ·î～ÌÚ¡¢9»þ～13»þ¡Ë¤äÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー¡×½Ð±é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖSUMMER SONIC¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂç»È´Û¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»Ê²ñ¤Þ¤Ç¤ò¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤Æü¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¤Î³èÌö¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ÈËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¥µ¥Ã¥·¥ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸ì¤é¤ì¤Ê¤¤¥µ¥Ã¥·¥ã¸Ä¿Í¤ÎÁÛ¤¤¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÎÉñÂæÎ¢¥Èー¥¯¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¡£¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¾ÜºÙ¡Û
¢£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌ¾
¥µ¥Ã¥·¥ã Official Fan Community¡ÉTEAM 348¡É
¢£URL
https://sascha348.bitfan.id/
¢£·î³Û²ñÈñ
1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¤ª»ÙÊ§¤¤¤Ë¤Ï¡Ödocomo¡¢au¡¢SoftBank¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò·èºÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¡×¡Ö¤¢¤ÈÊ§¤¤¡Ê¥Ú¥¤¥Ç¥£¡Ë¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¥®¥ã¥é¥êー¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢ÉÔÄê´ü¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSKIYAKI
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä2-25-12 Æ»¸¼ºäÄÌ 7F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®µ×ÊÝ ÃÎÍÎ
»ñËÜ¶â¡§31É´Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
URL¡§https://skiyaki.com/
SKIYAKI¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¡¢¡ØBitfan Pro¡Ù¡ØBitfan¡Ù¤òÃæ³Ë¤È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó·¿¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBitfan¡×¡Û
¡ÖBitfan¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡¢EC¥¹¥È¥¢¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー³èÆ°¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¸À¸ìËÝÌõ¡¢Â¾ÄÌ²ß·èºÑ¡¢³¤³°Á÷¶â¤Ê¤É¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2020Ç¯11·î¤Ë¡¢³×¿·Åª¤ÊÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÂè3²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ ÁíÌ³Âç¿Ã¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Bitfan¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡£¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î³èÆ°¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Bitfan¡§https://bitfan.id/
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Öµ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/fanclub
¥¹¥È¥¢µ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/store
¥Á¥±¥Ã¥Èµ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/ticket
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®µ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/live
¥¹¥¯¥é¥Ã¥Áµ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/scratch
¥Ó¥Ç¥ª¥Èー¥¯µ¡Ç½¡§https://bitfan.id/service/video_talk