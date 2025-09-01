「Bitfan」にて、元STU48出身の俳優・土路生優里のオフィシャルファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年9月1日（月）に土路生優里のオフィシャルファンクラブ（URL：https://torobuyuri.bitfan.id/(https://torobuyuri.bitfan.id/)）をオープンしました。

土路生優里（とろぶ・ゆり）は、1999年生まれ、広島県出身の俳優です。2017年にSTU48の第1期生として合格し、2019年まで活躍しました。卒業後は俳優に転向し、TBSドラマ『病室で念仏を唱えないでください』では堀口瑠衣役を務めたほか、舞台作品などにも積極的に出演するなど、着実にキャリアを積み重ねています。

今回オープンしたのは、土路生優里のオフィシャルファンクラブです。当サイトでは、土路生優里に関する最新情報はもちろん、本人が登場するグループチャットやライブ配信、ブログやムービーなど、会員だけの特別なコンテンツをお楽しみいただけます。

【早期入会特典について】

2025年9月中にご入会いただいた会員様を対象に、キービジュアルのアザーカットを使った限定待受画像をプレゼント！ぜひこの機会にご入会ください！

※お届けは2025年10月上旬を予定しております。

サイトの詳細は、下記URLよりご確認ください。

【サイト詳細】

■サイト名

土路生優里｜Official Site & Fanclub

■URL

https://torobuyuri.bitfan.id/

■会費

月額：770円（税込）

※お支払いには、「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■オフィシャルサイトコンテンツ

・NEWS

・SCHEDULE

・PROFILE

・STORE

■ファンクラブコンテンツ

・BLOG

・MOVIE

・GROUP CHAT

・LIVE STREAMING

・BIRTHDAY MESSAGE

・デジタル会員証

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk