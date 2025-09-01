スペースシャワーTVにて、元BiSHのセントチヒロ・チッチによるソロプロジェクト・CENTのメジャーデビュー前日に密着した特別番組をオンエア！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：名取達利）が運営する日本最大の音楽専門チャンネル（※）「スペースシャワーTV」は、9/23(火)にCENTの特別番組を独占放送いたします。

BiSHの元メンバーセントチヒロ・チッチの音楽プロジェクト「CENT」が8月20日にメジャーデビュー。そのデビュー作となったメジャー1stミニアルバム「らぶあるばむ」の発売日前日に、アルバムタイトルである"らぶ"になぞらえ、チッチが"愛"する場所や"愛"にまつわる都内のスポットへ次々と出没。SNSでリアルタイムに拡散するヒントを基に見つけてくれたファンへアルバムを手売りし、この日だけの"げりらぶしーる"をプレゼントする「謎解き型ゲリラ企画【げりらぶ】」を開催した。スペースシャワーTVではそんなハラハラ、ドキドキの1日に密着した模様を9/23(火)に独占オンエア！当日の裏側や、CENTファンとのリアルな姿、そして、ゆかりの地を巡りCENT/チッチのルーツにも触れることのできるファン必見の特別番組をお届けします。平日の真夏日という状況の中、果たしてファンは謎を解いて見つけ出してくれるのか・・・？

＜番組情報＞

「CENT 特別番組"げりらぶ"」

9/23(月)23:30～24:00

出演：CENT（セントチヒロ・チッチ）

▼番組サイト

https://tv.spaceshower.jp/p/00089192/

スペースシャワーTVは全国のJ:COM、ケーブルテレビ、スカパー! などでご覧いただける、日本最大の音楽専門チャンネルです。

(※)音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2025年4月時点 自社調べ）