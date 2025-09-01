JR西日本グループの事業共創プログラム『ベルナル』８月29日最終審査会 結果報告

西日本旅客鉄道株式会社



西日本旅客鉄道株式会社(本社：大阪市北区、代表取締役社長：倉坂 昇治)、株式会社JR西日本イノベーションズ(本社：大阪市北区、代表取締役社長：門間 洋介)は､「JR西日本グループの事業共創プログラム『ベルナル』」において、８月29日に最終審査会を実施し、協業による事業化案件を決定しました。

また、９月１日より2025年度の募集を開始いたしますのでお知らせいたします。

１．最終審査会（2024年度）の結果について

実施概要

（1）実施日時：2025年８月29日（金）午後

（2）会場：コングレスクエア グラングリーン大阪（大阪市北区）

（3）参加企業：株式会社ルグラン、Pathfinder株式会社、hab株式会社

（4）審査員：西日本旅客鉄道株式会社 専務執行役員 ビジネスデザイン部長 蔵原 潮

株式会社JR西日本イノベーションズ 代表取締役社長 門間 洋介

株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO 麻生 要一 氏

株式会社ユニッジ Co-CEO 土井 雄介 氏

受賞結果

・ベルナル大賞：hab株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役兼CEO 豊田洋平）

・優秀賞：株式会社ルグラン（本社：東京都港区、代表取締役：泉浩人、山辺仁美）

・敢闘賞：Pathfinder株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：小野崎悠介）

協業事業を決定した案件について

・hab株式会社との協業事業に対して、事業化に向けた経営資源の提供を決定。

・同社の送迎プラットフォーム「hab」とJR西日本グループが保有するアセットを組み合わせた「送迎付学童事業」について、2026年4月以降の実装を目標に本格的な検討に着手いたします。

※一部に企業につきましては、審査結果にかかわらず、JR西日本グループとの協業等の可能性を検討してまいります。

２．2025年度の募集開始について

「JR西日本グループの事業共創プログラム『ベルナル』」とは、社会・地域の課題解決を志向するスタートアップ企業等の事業を、JR西日本が共に創る仕組みです。本プログラムでは、JR西日本グループの経営資源を活用しながら、スタートアップ企業等の加速度的な成長に共に挑戦します。

また、スタートアップ企業等とJR西日本グループのアセット・ケイパビリティを掛け合わせた協業事業の開発も目指します。併せて、コーポレートベンチャーキャピタル（株式会社JR西日本イノベーションズ）による出資等、資本提携も検討いたします。

(1) 募集期間：2025年９月１日（月）～2025年10月31日（金）23:59

(2) 応募要件：・登記されている法人であること（個人応募不可、非営利法人は対象外）

・事業仮説の検証を終え、初期プロダクトの市場投入や成長戦略に着手している企業

例：アーリー期への成長を見据えたシードステージのスタートアップ

・プログラムの期間終了（2027年3月：最終審査会）までの稼働が可能であること

(3) 応募方法：特設WEBサイトより応募（https://unidge.co.jp/project/jrw2024）

(4) 募集テーマ：

JR西日本グループの存在意義「私たちの志」の実現に向けて、以下5つの募集領域を掲げました。

(5)スケジュール

2025/09 プログラム説明会

2025/11 書類選考・オンライン面談

2025/12 キックオフ

2026/03 一次審査会

2026/08 二次審査会

2027/03 最終審査会（DEMODAY）

詳細は、特設WEBサイトをご覧ください。

3．参考：hab株式会社

・hab株式会社は、「地域共創とテクノロジーでこどもの社会インフラを創る」ことをミッションに掲げ、こども施設に特化した送迎業務丸投げサービスを提供し、こども施設の会社成長に貢献しています。habが見据えるのは「子どもの体験機会の最大化」です。既存の送迎アセットを基盤に、高付加価値な「移動＋体験」のサービスを提供します。モビリティとコンテンツ、そして地域を融合させることで、少子化時代における子育て世帯の課題を解決し、子どもたちが多様な可能性と出会える未来を創造する挑戦です。habは、テクノロジーとリアルオペレーションを両輪とし、地域の子育て課題解決に資する社会インフラの再定義を目指します。

・所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目7-1 オーシャンゲートみなとみらい8階 神奈川県SHINみなとみらい

資本金：100万円 設 立：2022年8月10日 事 業：子育て層向けの各種サービス開発、旅行業

代表取締役兼CEO：豊田 洋平

コーポレートサイト：https://habshuttle.com/