うちばこや、最新作ボードゲーム『ガーデン三部作』9月16日よりクラウドファンディング開始。初の三作同時公開＆事前登録2,000人突破記念キャンペーン発表

uchibacoya

株式会社うちばこや（本社：福岡県久留米市 代表取締役：田中潤平、以下「うちばこや」）は、最新作ボードゲーム『ガーデン三部作』のクラウドファンディングを2025年9月16日にKickstarterにて開始いたします。

同社として初めて3作品を同時に公開する本プロジェクトでは、国内事前登録者数2,000人突破を記念し、ソーシャルゴール方式による特典キャンペーンを実施いたします。

事前登録キャンペーンについて

Kickstarterキャンペーンに先立ち実施した国内事前登録が好評を博したことを受け、特典キャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンは、登録者数の達成に応じて特典が段階的に解放され、支援者全員に特典がプレゼントされる仕組みです。

・第一弾特典：新作『スカイガーデン』で使用可能な「ハシビロコウ駒」

・第二弾特典：近日発表予定

事前登録特設ページ

https://uchibacoya.com/ja/garden-trilogy/?ref=prtimes

Kickstarterプロジェクトページ

https://www.kickstarter.com/projects/uchibacoyapiece/garden-trilogy-paradise-of-dinosaurs-birds-and-fish

『ガーデン三部作』について

『ガーデン三部作（英題：Garden Trilogy）』は、自然をテーマにしたユーロスタイルのボードゲームシリーズです。いずれも1～4人で楽しめる中量級ゲームで、単体として遊べるのはもちろん、3作品を並べると一体のパノラマアートが完成する特別仕様となっております。

同社の代表作『アクアガーデン』が、5周年を迎えてアートワークとコンポーネントを刷新。さらに完全新作の『スカイガーデン』『ディノガーデン』を加え、魚・鳥・恐竜をテーマとする三部作として進化を遂げました。

『アクアガーデン』（第2版）

水族館の発展を競う頭脳派ゲーム。酸素量や魚同士の相性を考慮しつつ、82個の魚駒を戦略的に配置します。個人プレイと他プレイヤーとの駆け引きのバランス、タイムトラックと配置パズルの独自システムにより、高いリプレイ性を実現。初版のKickstarterでは、3,909人から約3,200万円を調達した実績を誇ります。

『スカイガーデン』（新作）

17種類の鳥駒を活用し、樹木や湖を整備して鳥類園を発展させる戦略ゲーム。独自の「繁殖システム」による卵の獲得数が勝敗を分け、毎回異なる戦略を生み出します。さらに、縦横3列ビンゴ形式のマイルストーンを巡る、プレイヤー同士の駆け引きがゲームを盛り上げ、80体以上の精巧な鳥駒が盤面を鮮やかに彩ります。

『ディノガーデン』（新作）

80個以上の草食・肉食恐竜を配置し、生態系をコントロールする戦略パズルゲーム。革新的な「食物連鎖メカニクス」により、恐竜の捕食や給餌員の移動が勝敗を大きく左右します。ランダム配置のマイルストーンや特殊駒が高いリプレイ性を保証し、恐竜駒や肉駒などの立体的なコンポーネントが、没入感をさらに高めます。

ゲーム概要

日本語版タイトル：ガーデン三部作（アクアガーデン、スカイガーデン、ディノガーデン）

プレイ人数：1-4人

プレイ時間：60-90分

対象年齢：15歳以上

対応言語：日本語、英語

Xキャンペーンについて

公式X（旧Twitter）では、事前登録開始と同時にスタートした週替わりプレゼントキャンペーンを展開中です。抽選で当選された方には、うちばこやのゲームやオリジナルグッズをお届けします。

■参加方法：

1. 公式Xアカウント「@uchibacoya」をフォローする

うちばこや公式X（旧Twitter）：

https://x.com/uchibacoya



2. キャンペーン対象ポストをリポストする

うちばこや公式Xの固定ポストをご覧ください。



■キャンペーン期間

第1回：2025年9月4日 18:00 ～ 2025年9月10日 23:59

第2回：2025年9月11日 18:00 ～ 2025年9月15日 23:59



各回1名の当選者には、1週間以内にDMでお知らせいたします。公式 Xではその他最新情報を随時配信しておりますので、ぜひフォローの上ご参加ください。

うちばこやについて

うちばこやは、美しい木駒を使った戦略的ボードゲームを世界に発信する、日本の出版社です。2019年の設立以来、14作品を発表し、Kickstarterでは累計約2.8億円を調達、支援者は20,000人超。代表作『Sweet Lands』は約1億円の支援額を突破するなど、グローバル展開を拡大しています。

Kickstarterでの主な実績

Sweet Lands（スイーツランド）

2024年10月29日～2024年11月27日

達成率 6,946% プレッジ額 \106,282,028 バッカー数 6,806人



Ostia Pirates Expansion（オスティアパイレーツ拡張）

2024年2月27日～2024年3月26日

達成率 3,513% プレッジ額 \52,699,282 バッカー数 4,216人



Biohack（バイオハック）

2023年6月1日～2023年7月1日

達成率 2,060% プレッジ額 \28,851,846 バッカー数 2,242人



AquaGarden Beachcombing Expansion（アクアガーデン ビーチコーミング拡張）

2022年10月18日～2022年11月17日

達成率 3,211% プレッジ額 \48,175,674 バッカー数 2,987人



Ostia（オスティア）

2022年1月22日～2022年2月21日

達成率 1,434% プレッジ額 \25,829,735 バッカー数 1,599人



AquaGarden（アクアガーデン）

2020年11月15日～2020年12月15日

達成率 2,092% プレッジ額 \32,029,783 バッカー数 3,909人

関連リンク

プレスキット：

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xihbGzrPiVmV7viI1XG9POSp0cehWG_DO1V1faDdqrM/edit?gid=0#gid=0



ガーデン三部作 事前登録特設ページ

https://uchibacoya.com/ja/garden-trilogy/?ref=prtimes



Kickstarterプロジェクトページ

https://www.kickstarter.com/projects/uchibacoyapiece/garden-trilogy-paradise-of-dinosaurs-birds-and-fish



公式オンラインストア

https://store.uchibacoya.com/



公式X（旧Twitter）

https://x.com/uchibacoya



公式Instagram

https://www.instagram.com/uchibacoya/



公式Facebook

https://www.facebook.com/uchibacoya/