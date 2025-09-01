なんばグランド花月は、11月で38周年！「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！」開催決定！！
大阪「なんばグランド花月」は、2025年11月1日(土)をもっておかげさまで38周年を迎えます。
開業月となる11月に、日頃応援いただいているお客様に感謝を込めて、「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！」を実施します。
「豪華！週替わりキャンペーン ！」 と銘打って、お子様が芸人と一緒に前説で公演を盛り上げる 「1日こども支配人」や、「乳首ドリルえんぴつ」プレゼントをはじめ、さまざまな種類のキャンペーンで38周年を盛り上げます。
また38周年を記念した「限定セットチケット」 を販売するほか、開演前・終演後などの劇場アナウンスの音声が、西川きよし ら芸人の声になるなど、劇場全体がいつもと違うスペシャルな装いになります。
さらに、なんばグランド花月 公式LINEアカウントを9月1日(月)にオープン！ “ここだけ”の最新情報をいち早くお届けし、さらにお得なクーポンも配信予定です。
なんばグランド花月 38周年キャンペーン 概要なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！
【期間】2025年11月1日(土)～11月30日(日)
【場所】なんばグランド花月
【キャンペーン内容】
※詳細は次頁をご参照ください。
１.豪華！週替わりキャンペーンを開催！
２.38周年 限定セットチケット 発売決定！
３.なんばグランド花月 公式LINEアカウント 9月1日オープン！
４.劇場アナウンスの音声が芸人の声に！
……お楽しみ企画を多数ご用意しております。詳細は随時更新予定ですので、お見逃しなく！
【キャンペーンHP】 https://ngk.yoshimoto.co.jp/2025/09/38-1.html
なんばグランド花月 38周年キャンペーン 詳細なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！
【期間】 2025年11月1日(土)～11月30日(日)
１.豪華！週替わりキャンペーンを開催！
■第1弾 11月1日(土)～11月3日(月・祝)
おかげさまで38周年！スペシャル3DAYS
～笑いも感謝も、小さなことからコツコツと～
＜一日こども支配人＞
事前の抽選で選ばれた小学生のお子様が、前説芸人と一緒に公演を盛り上げます。
是非、大きな拍手と掛け声で、ご一緒にお楽しみください！
※本公演１.回目限定
※募集期間：9月1日(月) 16:30～9月30日(火)18:00まで
＜大入り袋プレゼント！＞
完売を祝して出演芸人に配られる「大入り袋」をご来場のお客様にもプレゼント！
袋の中はランダム！ どんなサプライズが待っているのかお楽しみに！
■第2弾 11月4日(火)～11月10日(月)
桂文枝 連日七日間高座・すっちー＆吉田裕のW座長ウィーク！
～38年目も、なんばグランド花月へ いらっしゃ～い！～
＜乳首ドリルえんぴつ プレゼント！＞
すっちー＆吉田裕の名物ギャグ「ドリルすんのかい せんのかい！（通称 乳首ドリル）」でおなじみ！
茶色の棒「ドリザッパ」デザインの限定えんぴつをご来場のお客様にプレゼント！
※数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。
＜吉本新喜劇４座長コンプリート観劇でプレゼントをゲット！＞
11月4日(火)～11月30日(日)4週連続・週替わり座長公演を制覇せよ！
LINE公式アカウントで来場スタンプカードを発行。各週の対象公演を観劇してスタンプを集めよう！
4座長分のスタンプをコンプリートすると・・・4座長デジタルサイン入りグッズをプレゼント！
※プレゼントは11月25日(火)～11月30日(日) 酒井藍 座長 最後の捺印時にお渡し。
対象公演
１.11月4日(火)～11月10日(月) 吉田裕 座長
２.11月11日(火)～11月17日(月) アキ 座長
３.11月18日(火)～11月24日(月・祝) すっちー 座長
４.11月25日(火)～11月30日(日) 酒井藍 座長
■第3弾 11月11日(火)～11月17日(月)
■第4弾 11月18日(火)～11月24日(月・祝)
■第5弾 11月25日(火)～11月30日(日)
COMING SOON！
２.38周年 限定セットチケット 発売決定！
4種類の【限定セットチケット】をご用意しました！
記念日や特別なひとときに。
大切な人と、お世話になった方へ― この機会をお見逃しなく！
●いっちゃんまえチケット／価格：10,000円
＜セット内容＞
・最前列・中央ブロック確約
・いっちゃんまえ特別記念品
・オリジナルデザイン記念チケット
●うまいもんつきチケット／価格：10,000円
＜セット内容＞
・スペシャル弁当
・食べもんみやげ
・オリジナルデザイン記念チケット
●ええもんつきチケット／価格：10,000円
＜セット内容＞
・38周年記念オリジナルグッズ
・オリジナルデザイン記念チケット
●ええもんうまいもんつきチケット／価格：14,000円
＜セット内容＞
・スペシャル弁当
・食べもんみやげ
・38周年記念オリジナルグッズ
・オリジナルデザイン記念チケット
※販売は各公演の2日前の正午(12時)まで（いっちゃんまえチケットは公演当日まで販売）
※商品は限りがございます。
※価格はお一人様料金です。
３.なんばグランド花月 公式LINEアカウント 9月1日オープン！
出演スケジュールやキャンペーン情報、来場スタンプカード プレゼント企画など最新情報をいち早くお届け！
さらにお得なクーポンも配信予定。
友だち登録してなんばグランド花月をもっと楽しもう！
４.劇場アナウンスの音声が芸人の声に！
開演前・終演後などの音声アナウンスを豪華芸人によるスペシャルバージョンでお届け！
＜第1弾 11月1日(土)～11月3日(月・祝)＞
西川きよし＆内場勝則＆島田珠代（吉本新喜劇）
＜第2弾 11月4日(火)～11月10日(月)＞
すっちー＆吉田裕（吉本新喜劇）
※出演者の音声は変更となる場合がございます。
出演者などは都合により変更になる場合がございます。
最新情報は劇場HP・SNSをご覧ください。
なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/
なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu
なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/
チケット販売先 FANYチケット：https://ticket.fany.lol/
FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/