なんばグランド花月は、11月で38周年！「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！」開催決定！！

吉本興業株式会社

大阪「なんばグランド花月」は、2025年11月1日(土)をもっておかげさまで38周年を迎えます。

開業月となる11月に、日頃応援いただいているお客様に感謝を込めて、「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！」を実施します。

「豪華！週替わりキャンペーン ！」 と銘打って、お子様が芸人と一緒に前説で公演を盛り上げる 「1日こども支配人」や、「乳首ドリルえんぴつ」プレゼントをはじめ、さまざまな種類のキャンペーンで38周年を盛り上げます。

また38周年を記念した「限定セットチケット」 を販売するほか、開演前・終演後などの劇場アナウンスの音声が、西川きよし ら芸人の声になるなど、劇場全体がいつもと違うスペシャルな装いになります。

さらに、なんばグランド花月 公式LINEアカウントを9月1日(月)にオープン！ “ここだけ”の最新情報をいち早くお届けし、さらにお得なクーポンも配信予定です。

なんばグランド花月 38周年キャンペーン 概要

なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！

【期間】2025年11月1日(土)～11月30日(日)

【場所】なんばグランド花月

【キャンペーン内容】

※詳細は次頁をご参照ください。

１.豪華！週替わりキャンペーンを開催！

２.38周年 限定セットチケット 発売決定！

３.なんばグランド花月 公式LINEアカウント 9月1日オープン！

４.劇場アナウンスの音声が芸人の声に！

……お楽しみ企画を多数ご用意しております。詳細は随時更新予定ですので、お見逃しなく！

【キャンペーンHP】 https://ngk.yoshimoto.co.jp/2025/09/38-1.html

なんばグランド花月 38周年キャンペーン 詳細

なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！

【期間】 2025年11月1日(土)～11月30日(日)

１.豪華！週替わりキャンペーンを開催！

■第1弾 11月1日(土)～11月3日(月・祝)

おかげさまで38周年！スペシャル3DAYS

～笑いも感謝も、小さなことからコツコツと～

＜一日こども支配人＞

事前の抽選で選ばれた小学生のお子様が、前説芸人と一緒に公演を盛り上げます。

是非、大きな拍手と掛け声で、ご一緒にお楽しみください！

※本公演１.回目限定

※募集期間：9月1日(月) 16:30～9月30日(火)18:00まで

＜大入り袋プレゼント！＞

完売を祝して出演芸人に配られる「大入り袋」をご来場のお客様にもプレゼント！

袋の中はランダム！ どんなサプライズが待っているのかお楽しみに！

■第2弾 11月4日(火)～11月10日(月)

桂文枝 連日七日間高座・すっちー＆吉田裕のW座長ウィーク！

～38年目も、なんばグランド花月へ いらっしゃ～い！～

＜乳首ドリルえんぴつ プレゼント！＞

すっちー＆吉田裕の名物ギャグ「ドリルすんのかい せんのかい！（通称 乳首ドリル）」でおなじみ！

茶色の棒「ドリザッパ」デザインの限定えんぴつをご来場のお客様にプレゼント！

※数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。

＜吉本新喜劇４座長コンプリート観劇でプレゼントをゲット！＞

11月4日(火)～11月30日(日)4週連続・週替わり座長公演を制覇せよ！

LINE公式アカウントで来場スタンプカードを発行。各週の対象公演を観劇してスタンプを集めよう！

4座長分のスタンプをコンプリートすると・・・4座長デジタルサイン入りグッズをプレゼント！

※プレゼントは11月25日(火)～11月30日(日) 酒井藍 座長 最後の捺印時にお渡し。

対象公演

１.11月4日(火)～11月10日(月) 吉田裕 座長

２.11月11日(火)～11月17日(月) アキ 座長

３.11月18日(火)～11月24日(月・祝) すっちー 座長

４.11月25日(火)～11月30日(日) 酒井藍 座長

■第3弾 11月11日(火)～11月17日(月)

■第4弾 11月18日(火)～11月24日(月・祝)

■第5弾 11月25日(火)～11月30日(日)

COMING SOON！

２.38周年 限定セットチケット 発売決定！

4種類の【限定セットチケット】をご用意しました！

記念日や特別なひとときに。

大切な人と、お世話になった方へ― この機会をお見逃しなく！

●いっちゃんまえチケット／価格：10,000円

＜セット内容＞

・最前列・中央ブロック確約

・いっちゃんまえ特別記念品

・オリジナルデザイン記念チケット

●うまいもんつきチケット／価格：10,000円

＜セット内容＞

・スペシャル弁当

・食べもんみやげ

・オリジナルデザイン記念チケット

●ええもんつきチケット／価格：10,000円

＜セット内容＞

・38周年記念オリジナルグッズ

・オリジナルデザイン記念チケット

●ええもんうまいもんつきチケット／価格：14,000円

＜セット内容＞

・スペシャル弁当

・食べもんみやげ

・38周年記念オリジナルグッズ

・オリジナルデザイン記念チケット

※販売は各公演の2日前の正午(12時)まで（いっちゃんまえチケットは公演当日まで販売）

※商品は限りがございます。

※価格はお一人様料金です。

３.なんばグランド花月 公式LINEアカウント 9月1日オープン！

出演スケジュールやキャンペーン情報、来場スタンプカード プレゼント企画など最新情報をいち早くお届け！

さらにお得なクーポンも配信予定。

友だち登録してなんばグランド花月をもっと楽しもう！

４.劇場アナウンスの音声が芸人の声に！

開演前・終演後などの音声アナウンスを豪華芸人によるスペシャルバージョンでお届け！

＜第1弾 11月1日(土)～11月3日(月・祝)＞

西川きよし＆内場勝則＆島田珠代（吉本新喜劇）

＜第2弾 11月4日(火)～11月10日(月)＞

すっちー＆吉田裕（吉本新喜劇）

※出演者の音声は変更となる場合がございます。

出演者などは都合により変更になる場合がございます。

最新情報は劇場HP・SNSをご覧ください。

なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/

なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu

なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/

チケット販売先 FANYチケット：https://ticket.fany.lol/

FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/