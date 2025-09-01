なんばグランド花月は、11月で38周年！「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！」開催決定！！

大阪「なんばグランド花月」は、2025年11月1日(土)をもっておかげさまで38周年を迎えます。


開業月となる11月に、日頃応援いただいているお客様に感謝を込めて、「なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！」を実施します。



「豪華！週替わりキャンペーン ！」 と銘打って、お子様が芸人と一緒に前説で公演を盛り上げる 「1日こども支配人」や、「乳首ドリルえんぴつ」プレゼントをはじめ、さまざまな種類のキャンペーンで38周年を盛り上げます。


また38周年を記念した「限定セットチケット」 を販売するほか、開演前・終演後などの劇場アナウンスの音声が、西川きよし ら芸人の声になるなど、劇場全体がいつもと違うスペシャルな装いになります。



さらに、なんばグランド花月 公式LINEアカウントを9月1日(月)にオープン！ “ここだけ”の最新情報をいち早くお届けし、さらにお得なクーポンも配信予定です。


なんばグランド花月 38周年キャンペーン　概要

なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！

【期間】2025年11月1日(土)～11月30日(日)


【場所】なんばグランド花月



【キャンペーン内容】


※詳細は次頁をご参照ください。



１.豪華！週替わりキャンペーンを開催！


２.38周年 限定セットチケット 発売決定！


３.なんばグランド花月 公式LINEアカウント 9月1日オープン！


４.劇場アナウンスの音声が芸人の声に！



……お楽しみ企画を多数ご用意しております。詳細は随時更新予定ですので、お見逃しなく！



【キャンペーンHP】 https://ngk.yoshimoto.co.jp/2025/09/38-1.html



なんばグランド花月 38周年キャンペーン　詳細

なんばグランド花月 豪華スペシャル月間！

【期間】 2025年11月1日(土)～11月30日(日)


１.豪華！週替わりキャンペーンを開催！

■第1弾　11月1日(土)～11月3日(月・祝)


おかげさまで38周年！スペシャル3DAYS


～笑いも感謝も、小さなことからコツコツと～



＜一日こども支配人＞


事前の抽選で選ばれた小学生のお子様が、前説芸人と一緒に公演を盛り上げます。


是非、大きな拍手と掛け声で、ご一緒にお楽しみください！


※本公演１.回目限定


※募集期間：9月1日(月) 16:30～9月30日(火)18:00まで



＜大入り袋プレゼント！＞


完売を祝して出演芸人に配られる「大入り袋」をご来場のお客様にもプレゼント！


袋の中はランダム！ どんなサプライズが待っているのかお楽しみに！



■第2弾　11月4日(火)～11月10日(月)


桂文枝 連日七日間高座・すっちー＆吉田裕のW座長ウィーク！


～38年目も、なんばグランド花月へ いらっしゃ～い！～



＜乳首ドリルえんぴつ プレゼント！＞


すっちー＆吉田裕の名物ギャグ「ドリルすんのかい せんのかい！（通称 乳首ドリル）」でおなじみ！


茶色の棒「ドリザッパ」デザインの限定えんぴつをご来場のお客様にプレゼント！


※数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので予めご了承ください。



＜吉本新喜劇４座長コンプリート観劇でプレゼントをゲット！＞


11月4日(火)～11月30日(日)4週連続・週替わり座長公演を制覇せよ！


LINE公式アカウントで来場スタンプカードを発行。各週の対象公演を観劇してスタンプを集めよう！


4座長分のスタンプをコンプリートすると・・・4座長デジタルサイン入りグッズをプレゼント！


※プレゼントは11月25日(火)～11月30日(日) 酒井藍 座長 最後の捺印時にお渡し。



対象公演


１.11月4日(火)～11月10日(月)　吉田裕 座長


２.11月11日(火)～11月17日(月)　アキ 座長


３.11月18日(火)～11月24日(月・祝)　すっちー 座長


４.11月25日(火)～11月30日(日)　酒井藍 座長



■第3弾　11月11日(火)～11月17日(月)


■第4弾　11月18日(火)～11月24日(月・祝)


■第5弾　11月25日(火)～11月30日(日)


COMING SOON！




２.38周年 限定セットチケット 発売決定！

4種類の【限定セットチケット】をご用意しました！


記念日や特別なひとときに。


大切な人と、お世話になった方へ― この機会をお見逃しなく！



●いっちゃんまえチケット／価格：10,000円


＜セット内容＞


・最前列・中央ブロック確約


・いっちゃんまえ特別記念品


・オリジナルデザイン記念チケット



●うまいもんつきチケット／価格：10,000円


＜セット内容＞


・スペシャル弁当


・食べもんみやげ


・オリジナルデザイン記念チケット



●ええもんつきチケット／価格：10,000円


＜セット内容＞


・38周年記念オリジナルグッズ


・オリジナルデザイン記念チケット



●ええもんうまいもんつきチケット／価格：14,000円


＜セット内容＞


・スペシャル弁当


・食べもんみやげ


・38周年記念オリジナルグッズ


・オリジナルデザイン記念チケット



※販売は各公演の2日前の正午(12時)まで（いっちゃんまえチケットは公演当日まで販売）


※商品は限りがございます。


※価格はお一人様料金です。



３.なんばグランド花月 公式LINEアカウント 9月1日オープン！


出演スケジュールやキャンペーン情報、来場スタンプカード プレゼント企画など最新情報をいち早くお届け！


さらにお得なクーポンも配信予定。


友だち登録してなんばグランド花月をもっと楽しもう！






４.劇場アナウンスの音声が芸人の声に！

開演前・終演後などの音声アナウンスを豪華芸人によるスペシャルバージョンでお届け！



＜第1弾　11月1日(土)～11月3日(月・祝)＞


西川きよし＆内場勝則＆島田珠代（吉本新喜劇）



＜第2弾　11月4日(火)～11月10日(月)＞


すっちー＆吉田裕（吉本新喜劇）



※出演者の音声は変更となる場合がございます。



出演者などは都合により変更になる場合がございます。


最新情報は劇場HP・SNSをご覧ください。



なんばグランド花月公式HP：https://ngk.yoshimoto.co.jp/


なんばグランド花月公式X：https://x.com/namba_g_kagetsu


なんばグランド花月公式Instagram：https://www.instagram.com/nambagrandkagetsu/



チケット販売先　FANYチケット：https://ticket.fany.lol/


　　　　　　　　FANYオンラインチケット：https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/