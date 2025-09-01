X¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡ªAI¿Íºà2000Ì¾Ä¶¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSHIFT AI 2nd Anniversary¡×ÂçÀ¹¶·¡ª
¡ÖÆüËÜ¤òAIÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¢¨¤ÎAIÂç³Ø¡ÖSHIFT AI¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÆâæÆÂç¡Ë¤Ï¡¢SHIFT AI 2¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSHIFT AI 2nd Anniversary¡×¤ò8·î30Æü¤Ë¥Ù¥ë¥µー¥ë¹âÅÄÇÏ¾ì¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Âç¼ê´ë¶È¡¦³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡¦³¤³°´ë¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼Ô¤¬½¸¤¤¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¿ë¤²¤¿²ñ°÷¤ÎÊý¤ÎÉ½¾´¤Î¾ì¤ä¡¢³ÆÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢Å¸¼¨¥Öー¥¹¤Ê¤É¤â½ÐÅ¸¤µ¤ì¡¢2000Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë³§ÍÍ¤ÈÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÎX¤Î´ØÏ¢¥Ý¥¹¥È¤Ï63Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄ¶¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤Î´¶ÁÛ¥Ý¥¹¥È¤Ï670·ïÄ¶¤¨¤È²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï30Ê¬¤Ç¡ÖÌÚÆâæÆÂçÎ¨¤¤¤ëSHIFT AI¡¢2¼þÇ¯¤ÇAI¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌ¤Íè¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¡×¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â24»þ´Ö°Ê¾å¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¤Û¤ÉÏÃÂêÀ¤Î¤¢¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¢¨¤ÎAIÂç³Ø¡ÖSHIFT AI¡×AI¤Ï¡¢2023Ç¯6·î³«»Ï°Ê¹ß³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢2025Ç¯6·î¡¢´Ý2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îß·×²ñ°÷¿ô¤Ï29,000¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢¹ñÆâÍøÍÑ¼Ô¿ô¤¬ºÇÂç¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³§ÍÍ¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¡¢Åö¼ÒÂåÉ½ÌÚÆâ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥é¥¤¥º ÂåÉ½ ÃãÔ¤ ¾Íµ»á¤ä¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍAICX¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö ¾®ß· ·òÍ´»á¤Ê¤ÉAI³èÍÑ¤òÀèÆ³¤¹¤ëµ¯¶È²È¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢ÏÃÂê¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤è¤ë¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ä¡¢³èÌö¤·¤¿AI¿Íºà²ñ°÷¤ÎÉ½¾´¼°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º©¿Æ²ñ¤Þ¤Ç¤¢¤ï¤»¤ë¤È13:00¤«¤é20:00¤È¤¤¤¦Ä¹Ãú¾ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½ª»ÏÇ®µ¤°î¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÅÐÃÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿AI¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä´ðÄ´¹Ö±é¤ò¤´Ã´Åö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ1ÁÈÌÜ¤Ï¡¢ÃãÔ¤ ¾Íµ»á¡¢¾®ß· ·òÍ´»á¡¢Åö¼ÒÂåÉ½ ÌÚÆâ¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö3¿Í¤Î¥È¥Ã¥×¥êー¥Àー¤¬¸ì¤ë¤³¤ì¤«¤é¤ÎAI¿Íºà¤Ë¿¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤È¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤«¤é¸«¤¿¡ÖÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹AI¿Íºà¤Î¾ò·ï¡×¤ä¡¢¡ÖË¡¿Í¤¬¼Ò°÷¤Ëµá¤á¤ëAIÎÏ¤È¤½¤ì¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¼êÃÊ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÐÃÅ2ÁÈÌÜ¤Ï¡¢¾®ß· ·òÍ´»á¤ÈÅö¼ÒÂåÉ½ÌÚÆâ¤È¤Î¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö2026Ç¯°Ê¹ß³èÌö¤¹¤ëAI¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢½ñÀÒ¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡ÖAI»þÂåÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡×¤ä¡¢¡Ö2026Ç¯°Ê¹ß³èÌö¤¹¤ëAI¿Íºà¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£AI¿Íºà²ñ°÷É½¾´¼°
2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ°÷¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿Êý¤òÉ½¾´¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¤¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¡¢AI¤ò»ö¶È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥·¥Ë¥¢¤Ê¤É¡¢À¸À®AI¤ÇºÍÇ½¤ò³«²Ö¤µ¤»¤¿¿Í¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
°Ê²¼¡¢°ìÉô¼õ¾Þ¼Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¿ÍÀ¸¥ê¥¹¥¿ー¥È¾Þ¡¡Â¼ËÜ ¤á¤°¤µ¤ó
Â¼ËÜ ¤á¤°¤µ¤ó¤Ï20Ç¯´Ö°û¿©Å¹¤ò·Ð±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢58ºÐ½÷À¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ÈÃ¶ÆáÍÍ¤ÎÉÂµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î»Å»ö¤òÌÏº÷¤µ¤ì¡¢AI¤Ë½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ç¹ÔÆ°¤·¡¢Ìó1¥ö·î¤Ç¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤Þ¤Ç·Ò¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£AI¤Î´ðÁÃ¤«¤é³Ø¤Ð¤ì¡¢¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤ê¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎAI³èÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¥·¥Ë¥¢¥¸¥ã¥ó¥×UP¾Þ¡¡¾ëºê À¤ÄÅ»Ò¤µ¤ó
¾ëºê À¤ÄÅ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤ËÂ°¤·¡¢Æþ²ñÅö½é¤Ï¡Ö¥×¥í¥ó¥×¥È¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤È¤â¤È¼«¿È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶µºàºîÀ®¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢¤´¼«¿È¤Î¿¦¶È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥·¥Ë¥¢¸þ¤±±Ñ¸ì¶µ¼¼¡×¤Î³ÈÂç¤ËÀ®¸ù¡£À¸ÅÌ¿ô¤Ï5ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊAI³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3.SHIFT AIºÇÂç³èÍÑ¾Þ¡¡Takka¤µ¤ó
Takka¤µ¤ó¤ÏCG¶È³¦¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶È³¦¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Éû¶È¤â³«»Ï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¡¢SHIFT AI 1¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ØÂ¿¿ô»²²Ã¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Êý¤È²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¤¿¤ê¡¢´ë¶È°Æ·ï¤â·ÀÌó¤·¡¢CM¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Ê¤ÉËÜ¶È¤ËÇ÷¤ë¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤ò¼Â¸½¡£¸½ºß¤Ï¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¸¼¨¥Öー¥¹
·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤Î³ØÀ¸ÃÄÂÎ¡ÖAISpire¡×¤ä¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤ëAI²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È´ë¶È¡ÖFelo Inc.¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢À¸À®AI¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎAIµ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë: ³ô¼°²ñ¼ÒBocek (Taskhub)¡¢Felo Inc. (Felo AI)¡¢Butterfly Effect (Manus)¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ë¥·¥ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø ³ØÀ¸ÃÄÂÎ (AISpire)¡¢Vercel Inc. Â¾
¢£º©¿Æ²ñ
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤ÎÌÜ¶Ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤¿º©¿Æ²ñ¤Ç¤Ï¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¡¢AI¹Ö»Õ¡¢Åö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¿©»ö¤ä°û¤ßÊª¤ò°Ï¤ß¤Ê¤¬¤é³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤ä¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤à¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÊýÆ±»Î¤âÂ¿¤¯¡¢³Ø¤Ó¤äAI³èÍÑ»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦Ãæ¤Ç¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢½ª»ÏÏÂ¤ä¤«¤ÇÇ®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¡¢»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤ÆAI¤Î¿Ê²½¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤ò²þ¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´Á³º£¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢ÃÎ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¤òÈ¿¾Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤ò´¶¤¸¤Æ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
IT¶È³¦¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸µ¡¹IT¥ê¥Æ¥é¥·ー¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶Ã¤¤ò±£¤»¤Þ¤»¤ó¡£AI¤Ï³Ø¤ó¤Ç¤ª¤¤¤ÆÂ»¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ°÷¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤ÎÉý¤¬¹¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³Ø¤Ó¤Î»ÑÀª¤ÏÂçÀÚ¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
À®¸ù¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤½¤·¤Æ ¡Ö¥¹¥Ôー¥É´¶¡×¡ª
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤ÀÌµÍý¤À¡Ä¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤é¤Ç¤¤ë¡ª¤ä¤ë¡ª¡ª¡× ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡£Àª¤¤¤È³Ð¸ç¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Ç®ÎÌ¤Î¹â¤¤»²²Ã¼Ô¤äÉáÃÊ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ö»Õ¤ÎÊý¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢º£¸å¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ®½Å¤Ê¤´±ï¤È³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂåÉ½ ÌÚÆâæÆÂç¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³«»Ï£²¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¡¢Åö¼Ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¶¦¤Ë¤ª½Ë¤¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ´î¤Ð¤·¤¯¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î£²Ç¯´Ö¤Ç¡¢SHIFT AI¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÏÁ´¹ñ£²Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢AI³èÍÑ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¶¦¤Ë³Ø¤Ó¹ç¤¦¾ì¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¡¦¿¦¼ï¤ÎÊý¡¹¤¬»²²Ã¤µ¤ì¡¢AI»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÀáÌÜ¤ò¿·¤¿¤Ê½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¹Ö»Õ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ç»É·ãÅª¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÁØ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´»²²Ã¤ò¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤òAIÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢À¸À®AI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëAIµ»½Ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹³èÍÑ¤ò³Ø¤Ù¤ë¡¢ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1¢¨¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖSHIFT AI¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¿ô¤Ï2Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖSHIFT AI for Biz¡×¤ä¡¢¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¡ÖSHIFT AI for School¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇAI¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ä¿Ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÈ¼«¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖSHIFT AI Times¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¡¦¸¦½¤¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Ä¿Í¤ÈÁÈ¿¥¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎAI³èÍÑ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò¡¡Ì¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«£²ÃúÌÜ24-12 ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÌÚÆâ æÆÂç
ÀßÎ©Ç¯·î¡¡2022Ç¯3·î18Æü
»ñËÜ¶â¡¡¡¡8,300Ëü±ß¡Ê»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° / ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£±¿±Ä / Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë±¿±Ä / ¥¹¥¯ー¥ë±¿±Ä
URL¡§https://shift-ai.co.jp/
¢¨ÍøÍÑ¼Ô¿ôNo.1
GMO¥ê¥µー¥Á&AI³ô¼°²ñ¼ÒÄ´¤Ù
¢£Ä´ºº¹àÌÜ/Ä´ºº»þÅÀ¡Ê2025Ç¯2·î¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×ÅÐÏ¿¼Ô¿ô
¢£Ä´ººÂÐ¾Ý/´ë¶È¤¬±¿±Ä¤¹¤ëAI³èÍÑ»öÎã¤ä¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÖµÁ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¥Í¥Ã¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¸Ä¿Í±¿±Ä¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÅª°Ê³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤¹¤ë
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò ÌÚÆâ æÆÂç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÌÚÆâ æÆÂç(¤¤¦¤Á ¤·¤ç¤¦¤¿)
³ô¼°²ñ¼ÒSHIFT AI ÂåÉ½¼èÄùÌò / °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÀ¸À®AI³èÍÑÉáµÚ¶¨²ñ ¶¨µÄ°÷ / GMO AI¡õWeb3³ô¼°²ñ¼Ò AI³èÍÑ¸ÜÌä / GMO AI¡õ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¾¦»ö AI³èÍÑ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー
¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô 13.4Ëü¿Í (2025Ç¯9·î¸½ºß)
¡ÖÆüËÜ¤òAIÀè¿Ê¹ñ¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÀ¸À®AI¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¡£
URL¡§https://x.com/shota7180