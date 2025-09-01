【海風にととのう】伊豆白浜の海を一望できる贅沢アウトドアサウナが期間限定最大40％ＯＦＦ!!心ほどける海辺の極上体験をこの機会に。
株式会社伊豆急コミュニティー（本社：静岡県伊東市、社長：野本明弘）は、静岡県下田市にて運営する宿泊施設「ホテル伊豆急」で提供中の完全貸切型アウトドア バレルサウナ 「SIMODACCI SAUNA （シモダッチ サウナ）」が、2025年9月1日にオープン1周年を迎えましたことに感謝を込めて、1周年記念キャンペーンを実施いたします。
キャンペーン期間中は、ホテル伊豆急公式LINEをご登録の方限定で、「SIMODACCI SAUNA」のご利用が通常、御宿泊者13,200円(税込)・日帰りで16,500円(税込)のところ、宿泊・日帰り問わず9,900円(税込)でご利用いただけます。
木の香りが漂うバレルサウナでじっくりと体を温め、潮の香りと海風の外気浴で深く呼吸を整える-―ここでしか味わえない"ととのい”の時間をご提供します。
■概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/161388/table/15_1_d8ef6b53b794eed8d9394ccde10ec2d8.jpg?v=202509020555 ]
「SIMODACCI SAUNA」の詳細は公式HPをご覧ください → https://simodacci-sauna.com(https://simodacci-sauna.com/)
■SIMODACCI SAUNA（シモダッチ サウナ）
下田と言えば美しい海。
「SIMODACCI SAUNA（シモダッチ サウナ）」は、
その象徴である伊豆白浜の景観を通年で楽しみながら、アウトドアでサウナを体験出来ます。
青い海と空に映える白い砂浜、満天の星、爽やかな潮風と波音。
まるで友人を訪れるように、ちょくちょく遊びに来たくなる。
下田と友達になれる、そんなサウナです。
バレルサウナの中からは、季節で移り変わる美しい伊豆白浜の景観をご堪能いただけます
定 員：6名様まで
利用時間：【ご宿泊の方】１.8:00～10:00２.13:00～15:00３.15:30～17:30４.19:00～21:00
【日帰りの方】１.10:30～12:30
◆point◆
北欧エストニア産 バレルサウナを設置
１.バレルサウナ
バレルサウナとは、サウナの本場・北欧で生まれた樽型の形状をした木製のサウナを指します。天井が円形であることから、蒸気が円弧に沿ってじんわり降下し、本格的なサウナ体験を味わうことが可能です。
【温度90～100℃/セルフロウリュ可能】
２.地下水の水風呂
井戸から汲み上げた天然の地下水を利用した、サウナ専用の水風呂。
【水温18℃※/水深120cm】
※水温は季節により上下します。
３.最高の景観での外気浴
水平線を望める最高の景観で、白浜の波音を聞きながら外気浴をお楽しみいただけます。
【インフィニティチェアー6脚/パラソル2本】
４.陶器風呂での温浴
敷地内より湧出した温泉「龍神の湯」を使用した陶器風呂での温浴。体が冷えた際は温泉入浴もお楽しみいただけます。
信楽焼の陶器風呂を2台設置
調香師 インディゴ・A・望月氏監修オリジナルアロマを使用
５.オリジナルアロマでロウリュ
白い砂浜と林を抜ける潮風に、爽やかなニューサマーオレンジが揺れる香りをイメージしたオリジナルアロマで、セルフロウリュをお楽しみください。
■施設情報
施設名：ホテル伊豆急
住所：静岡県下田市白浜 2732-7
電話番号：0558-22-8111（代）
ホテル伊豆急 公式HP：【公式】ホテル伊豆急 | 白浜海岸すぐ目の前に建つ海辺の温泉リゾート(https://hotel-izukyu.co.jp)
SIMODACCI SAUNA 公式HP：HOME - SIMODACCI SAUNA シモダッチサウナ(https://simodacci-sauna.com/)
Instagram：ホテル伊豆急(https://www.instagram.com/hotel_izukyu/)・SIMODACCI SAUNA(https://www.instagram.com/simodacci.sauna/)
LINE公式アカウント：https://liff.line.me/2006443298-OzPE1Qgx?ri=9(https://liff.line.me/2006443298-OzPE1Qgx?rid=9)
担当者コメント
経営管理室 企画担当
皆様のご愛顧により、「SIMODACCI SAUNA」が１周年を迎えたこと、心より感謝申し上げます。「SIMODACCI SAUNA」では
"ととのい"ながら、より下田が好きになる時間をご提供しておりますので、今回のお得な期間にぜひ完全貸切型のアウトドアサウナをご体感ください。