心と体を癒す特別な夜『アロマ×ナイトヨガ in BASEBALL STADIUM 熊本』2025！

■どんなイベント？

アロマ×ナイトヨガ in BASEBALL STADIUM ライトアップされた野球場の芝生の上で、アロマの香りと夜風に包まれながら心と身体を整える特別なヨガイベントです。 昨年は100名以上が参加し、非日常的な開放感と癒しの時間に高い満足度をいただきました。今年は定員を150名に増枠し、より多くの方にご体験いただけます。アロマスプレー作りやハーブティーの提供もあり、五感を通じた癒しの時間をお届けします。

■レッスン内容

・18:45～ アロマスプレー作り体験

この日だけの特別レシピで、香りをブレンドし、オリジナルスプレーを作成。ウェアやタオルに吹きかけてヨガ中も香りに包まれます。

・19:00～ ヨガレッスン（約60分）

初心者の方でも安心して参加できるリラックスヨガ。芝生の上で深呼吸しながら、自分と向き合う静かな時間を過ごせます。 ヨガ中は、生活の木のハーブティーを味わいながら、心と身体をゆるめていただきます。

HIROMIさんがこの日の為にオリジナルでブレンドしたアロマスプレー作りも一緒に体験できる♪

■登壇講師

Yoga Design Lab アンバサダー 熊本県代表:HIROMI @kumamoto.ukishi_laugh

body create room Laugh代表

▶プロフィール

熊本県宇城市をベースに活動。 18歳のとき、沖縄でヨガを始めました。大学休学中にNZ、バヌアツ共和国に住んでいた時期があり、ヨガを受けていました。私の先生は沖縄ではインド人NZやバヌアツ共和国のときはオーストラリア人でしたので、感覚的に学んでいた面が大きかったように感じます。

23歳の頃に上京しインストラクターとして活動スタート。スポーツクラブで経験を積み、外部スタジオでの指導も行なっていました。東京では、舞台女優としても活動。2016年の熊本地震をきっかけに、地元へ戻ることを決意。2018年、2021年に娘を出産しました。今はスタジオを構え、ヨガ、トレーニング、エステ、アロマを伝えさせていただいております。各種イベント講師、高校生への指導、企業レッスンなども担当。お客様の10年後が健康であるようにこの想いを胸に活動を続けて参ります。

Hiromi 🧘Kumamoto/Japan 𝟥歳𝟧歳ママ

■イベント詳細

日程：2025年9月27日(土)

（予備日：9月28日）

受付：18:15～

アロマスプレー作り：18:45～19:00

ヨガ：19:00～20:00

参加費：1,000円（小学生以下無料）

場所：熊本県営八代運動公園 野球場

夜の野球場でしか味わえない、非日常のリラックスタイム

・先着150名限定

・小学生以下無料

・ミニアロマ＆ハーブティー付き

・Yoga Design Labのマットが先着40名様、無料レンタル

ヨガ初心者さんも大歓迎！

▶一言(講師より)

日常から少し離れて、自分自身を大切にする時間を過ごしてほしい。” アロマと自然、そして呼吸の力で、心も身体もふわっと軽くなる体験をお届けします。 おひとりでも、ご家族でも、お友達とでも。どなたでもお気軽にご参加ください。 夜空の下、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。

▼Yoga Design Lab▼

Yoga Design Lab は、2014年にカナダ人ヨギ&サーファーであるチャド・ターナーにより創設されました。 人目を引くユニークなデザインは、チャドが拠点を置く神秘的なバリ島よりインスピレーションを受けています。 『僕はバリ島に旅行に来て、あるヨガクラスの一番後ろに座っていました。周りを見渡すと大量生産された、個性のないヨガマットばかりなのに気がつきました。もっと機能的、高品質で、美的感覚のあるヨガマットが必要だと思いつきました。それがスタートでした。人々がヨガをさらに楽しめるような製品を作る決心をしたのです。 』 私達のアプローチは、美しいデザイン、革新的な機能性、再生可能な素材です。カラフルで環境に優しいエコフレンドリーなブランドとして欧米では知られ、現在55か国以上で販売中です。 ヨガマットとタオルは、再生可能な資源、またはリサイクルされた素材で製品の製造をする『クローズド・ ループ・サプライ・チェーン』を実現しています。有害な物質は使用していませんので、シャバーサナを している時のようにご安心ください。私達の製品には、道徳的な価値観と地球環境に対する意識がこめられています。 Yoga Design Lab は素材・機能性・デザインと共に、みなさんに愛されるような美しい製品を発信していきます。

４７都道府県アンバサダー募集中！

現在YDLでは47都道府県(各県１名)アンバサダー様を募集中です！(現時点：20名活躍中)

