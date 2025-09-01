【千葉県佐倉市】 数量限定！ふるさと納税で「佐倉の秋祭り」での山車曳きに参加しませんか？（10/10～10/12）

佐倉市

2025年10月10日（金）から12日（日）開催の「佐倉の秋祭り」にて、「二番町」の山車の曳回しに参加できる、体験型のふるさと納税返礼品の受付を開始しました。

ふるさと納税限定オリジナルデザインの半纏と帯つき。

大勢の仲間たちと力を合わせて壮大な山車を曳く、とても貴重な経験ができます。

数量限定で受付中。「さとふる」「楽天ふるさと納税」からお申込みください。

■概要

◇日時

2025年10月10日(金)・11日(土)・12日(日)

15:00～22:00

(※集合時間などは別途ご案内いたします。)

◇会場 千葉県佐倉市 新町通り ほか

◇寄附金額：170,000円

◇受付期間：2025年9月15日（月）まで

◇申込み・詳細は「さとふる」「楽天ふるさと納税」のお礼品ページをご覧ください。

【さとふる】

https://www.satofull.jp/products/list.php?q=%E4%BA%8C%E7%95%AA%E7%94%BA&cnt=60&p=1&ref_id=search(https://www.satofull.jp/products/list.php?q=%E4%BA%8C%E7%95%AA%E7%94%BA&cnt=60&p=1&ref_id=search)

【楽天】

https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%81%AE%E7%A7%8B%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%80%80%E5%B1%B1%E8%BB%8A/?filter=201&sf=1(https://search.rakuten.co.jp/search/mall/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%81%AE%E7%A7%8B%E7%A5%AD%E3%82%8A%E3%80%80%E5%B1%B1%E8%BB%8A/?filter=201&sf=1)

二番町の山車二番町のお神輿・山車オリジナル半纏

■佐倉の秋祭りについて

佐倉に秋の訪れを告げる、歴史ある秋の祭り。佐倉の城下町を三日間、山車・御神酒所・御輿が盛大に練り歩きます。

山車や御神酒所がすれ違う様子や、佐倉囃子に合わせた「えっさのこらさえっさっさ」の掛け声、踊りは佐倉ならではのものです。麻賀多神社神輿は、千葉県最大級の大神輿であり、威勢良い掛け声とともに渡御される姿は勇壮です。

【佐倉の秋祭り公式HP】

https://sakura-maturi.jp/about/index.html

■お問い合わせ

佐倉市役所 魅力推進部 佐倉の魅力推進課

住所：千葉県佐倉市海隣寺町97

TEL：043-484-6748

Mail：furusato@city.sakura.lg.jp