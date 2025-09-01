日本オーチス、最新のエレベーター工事技術を習得するコンストラクション・トレーニング・センターを開設

日本オーチス・エレベータ株式会社

日本オーチス・エレベータ株式会社(https://www.otis.com/ja/jp/)（代表取締役社長 パトリック・ヨング、本社 東京都中央区、以下 日本オーチス）は、日本オーチス ロジスティックス＆エンジニアリングセンター（千葉県山武郡芝山町、以下 NOLEC）の敷地内に、エレベーターの据付・改修・交換に携わる人員の品質、能力、技術力の向上を目的とした「コンストラクション・トレーニング・センター」を開設しました。日本オーチスはエレベーターおよびエスカレーターの新設・据付・保守・改修を一貫して扱う世界的リーディングカンパニー、オーチス・ワールドワイド・コーポレーション(https://www.otis.com/en/us)（NYSE:OTIS）の日本法人です。

コンストラクション・トレーニング・センターは、既存の「テクニカル・トレーニング・センター」に併設されました。2020年以降、日本オーチスは工事部員の増員に取り組み、その結果、工事部員が約50%増加したため、さらなる研修施設の拡充が必要となりました。そして、この新たな施設を 社員の技術力の向上と施工の協力会社（フィールドパートナー）への教育支援の拡充を目的に建設しました。

コンストラクション・トレーニング・センターの開所式に列席した日本オーチスの代表取締役社長パトリック・ヨングは、「私たちは、お客様のニーズを支える強固な専門性の構築に取り組んでいます。社員への投資は未来への投資です。この施設を通じ、より多くの同僚が専門性を高め、卓越したサービスをお客様に提供し続けていきます」と述べました。

新しいオーチスのトレーニングセンターは、どのような施設か？

- 4階建て、床面積192平方メートルの建物。- 建屋内には5本のエレベーターの昇降路を設置。- 5本の昇降路の内、3本の昇降路の上部には機械室を備えており、巻き上げ機の設置工事のトレーニングを実施することが可能。- 溶接技術の向上に向けた実習室を完備。- eView(R)エレベーター映像表示システムや、エレベーターとロボットとの連携、IoTベースのリモートメンテナンス・ソリューションであるOtis ONE(TM)サービスといった最新のデジタル技術などを学べる講義室も完備。- 屋上にはソーラーパネルを設置し、そこから得た電力をNOLEC内で利用することで、温室効果ガスの排出量削減に貢献しています。オーチスが製品、サービス、事業活動において、環境への影響を如何に管理しているかについては、Otis.comのウェブサイト(https://www.otis.com/ja/jp/our-company/environment-and-impact)をご覧ください。

下記のリンクから、コンストラクション・トレーニング・センターの様子を収めたビデオ（60秒）をご覧いただけます。

https://youtu.be/FqQbWmBCiq0

5本のエレベーター昇降路エレベーターの据付から撤去まで一貫して学べます昇降路の上部に設置されている機械室最新の工事技術を学ぶ講義室

オーチスは、エレベーターとエスカレーターの製造、据付、保守、改修を行う世界的リーディングカンパニーです。世界中で業界最多となる約240万台のエレベーターとエスカレーターをメンテナンスし、毎日24億人がオーチスの製品を利用しています。米国コネチカット州に本社を置き、4.4万人のフィールドプロフェッショナルを含む7.2万人の社員を通じて、200を超える国と地域のお客様と利用者様の多様なニーズに応える製品を製造、据付、保守することに尽力しています。