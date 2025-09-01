【取材イベント】「デュオヒルズ麓山ザ・レジデンス　マンションギャラリー」お披露目会のご案内

株式会社フージャースホールディングス

この度、郡山市麓山二丁目において「デュオヒルズ麓山ザ・レジデンス」を分譲させていただく運びとなりました。

本件は、郡山市内屈指の邸宅街「麓山」エリアに地上12階建て・全邸南向き・全66邸にて

誕生いたします。67平方メートル 台3LDKから81平方メートル 超4LDKの充実の間取りプランと、快適なカーライフをかなえる平置き駐車場100％（※敷地外含む）をご用意いたしました。アプローチには、門柱を設けるなど、気品のあるデザインにこだわり、緑豊かな麓山エリアにそぐうよう、豊富な植栽を配しました。

つきましては、下記日程にて、ご関係者様をご招待いたしましてお披露目会を執り行います。

ご多用の中とは存じますが、何卒ご参加いただきたくご案内申し上げます。

日 時： 2025年9月4日（木曜日)

10時～14時 の間でお越しください。（所要時間1時間程度）

(シアター上映・模型ルーム・モデルルームご案内)

場 所： 〒963-8876 福島県郡山市麓山二丁目6-12

「デュオヒルズ麓山ザ・レジデンス マンションギャラリー」

Tel：0120-600-280

担当者直通：080-7186-0398（山路）

kanomi@hoosiers.co.jp

【MAP】