【助成金活用】介護事業所のDX推進を担う人材を育てる。「WorkUp Lab」第一弾『介護事業所向けDX研修 初級』をリリース

バレットグループ株式会社

バレットグループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小方 厚 / 以下バレットグループ）は、ITスキルの基礎から実務活用までを体系的に学べる研修サービス「WorkUp Lab」を新たに立ち上げ、その第一弾コンテンツとして『介護事業所向けDX研修 初級』をリリースいたしました。

「WorkUp Lab」は、業種や職種を問わず、働く人の “ITに関する苦手意識” を払拭し、現場で活かせるスキルを身につけられるよう設計されたeラーニング型のITリテラシー研修サービスです。

その第一弾となる「介護事業所向けDX研修 初級」では、介護現場で働く職員が日々の業務でITを無理なく活用できるようになることを目的に、文書のクラウド化に向けた基本操作から、AIを活用した業務効率化まで、現場実践に即した内容を提供します。

例えば、これまで手作業で行っていた申し送り事項の共有や、シフト表の作成といった業務を、PCやタブレットで簡単に行えるようになり、職員一人ひとりの業務負担を大幅に削減します。

さらに本研修では、受講者一人ひとりの習熟度に合わせて支援する「メンター制度」を導入。受講中は、ITに精通したメンターが質問対応や学習フォローを担当し、“動画を見ただけで終わらせない”定着重視の支援体制を整えています。

本研修は、人材開発支援助成金やキャリアアップ助成金などの公的制度に対応しており、介護事業所の費用負担を抑えながら、DX人材の育成と職場定着を実現できるプログラムです。



■サービス概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51781/table/93_1_93c81e161f57c1af8f436c197b0a21d1.jpg?v=202509020555 ]

助成金のご利用には一定の要件がございます。事業所様が対象となるかの確認や、申請手続きのご相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

■背景

介護業界では、深刻な人手不足と業務負担の増加が続いており、職員の定着や生産性向上の鍵として「現場のDX」が求められています。しかし、実際の導入現場では「ITに自信がない」「教える人がいない」といった理由から活用が進まないケースが多く存在します。

このような背景を踏まえ、「WorkUp Lab」では介護現場に寄り添いながら、“できる人がいない” から “できる人を育てる” への転換を支援すべく、第一弾として本研修をリリースしました。

■今後の展望

今後「WorkUp Lab」では、介護領域以外の分野にも活用を広げられるよう、さまざまな業種・職種のニーズに対応した研修プログラムの展開を視野に入れています。

また、現在提供している基礎的なITスキル研修に加え、ノーコードツールを活用した業務アプリ作成や、生成AIを活用した業務プロセス設計、デジタルツールによる業務改善企画の立案など、より実践的かつ発展的なスキルを学べる“応用編”のコンテンツも今後提供していく予定です。段階的にスキルを高められる研修体系を通じて、現場のDX推進を長期的に支援してまいります。

◆ バレットグループの主な事業

システムデベロップメントカンパニー（SDC）

システムデベロップメントカンパニーでは、多種多様なニーズにあわせシステムの企画・立案からプログラムの開発、必要なハードウェア・ソフトウェアの選定・導入までを一気通貫して提供しています。同様に完成したシステムの保守・管理を含めて総合的なアフターフォロー体制を構築しております。

またIT人材確保やエンジニア採用の難易度が上がり続ける昨今の市況において、人材に対する供給課題を解決する人材ソリューションを提供しています。ICT領域において長年の実績にて培われたネットワークを活用した、機動性のある提案力を強みとしています。

デジタルマーケティングカンパニー（DMC）

デジタルマーケティングカンパニーでは、デジタルマーケティング事業を主軸に10年以上の稼働実績のあるアフィリエイトサービス「SLVRbullet」と、スマートフォンアプリ特化型のCPEリワードプラットフォームである「CREAM」を提供しています。

データドリブンマーケティングにおいては根幹となる「広告効果計測システム」開発では国内有数の実績があり、大手広告代理店、通信キャリア、大手データプラットフォーマー等にも供給しております。マーケティングとテクノロジーを活かした、課題解決ソリューションを提供いたします。

◆ 会社概要

MISSION「人とテクノロジーで世界をつなぐ」

VISION「新たな価値を創造する」

VALUE「人を育てられる人を育てる」

社名：バレットグループ株式会社

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

代表：代表取締役 小方 厚

設立：2013年1月

コーポレートサイト：https://bltinc.co.jp/

リクルートサイト：https://bltinc.co.jp/recruit/

< 受賞歴 >

ベストベンチャー100

WOMAN’s VALUE AWARD 2018／2019／2020／2021

2020年度日本版「働きがいのある会社」ベストカンパニー

チアキャリアアワード / 2020年度・2021年度・2022年度・2023年度

