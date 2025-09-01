DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』9月1日アップデート実施！新イベント「ひと夏の宴に込めた思い」開催！
合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、9月1日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。
▼新イベント「ひと夏の宴に込めた思い」開催！
バナナオーシャンの夏祭りは、今回も多くの客で賑わっている。
想い人からひと時も離れず祭りを楽しむ者、
せっかくの祭りでなぜか損を被る者、
一度きりの夏に、素敵な思い出を残そうとする者……。
様々な思いが交錯して、祭りはさらに盛り上がり……！？
イベント開催期間 2025年9月1日メンテナンス後 ～ 2025年9月16日メンテナンス前まで
▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！
▼イベントに参加して★5イチジクを手に入れよう！
▼ガチャに新キャラクターが追加！
イベントに登場する「エーデルワイス(夏の思い出)」「スズラン(夏の思い出)」
「ゴジアオイ(夏の思い出)」がガチャに登場します！
▼キャラクタークエスト追加！
「エーデルワイス(夏の思い出)」「スズラン(夏の思い出)」
「ゴジアオイ(夏の思い出)」のキャラクエストがボイス付きで追加！
お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！
▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！
特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！
新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！
※画像は開発中のものになります。
※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。
