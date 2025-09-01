DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』9月1日アップデート実施！新イベント「ひと夏の宴に込めた思い」開催！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、9月1日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。

▼新イベント「ひと夏の宴に込めた思い」開催！

バナナオーシャンの夏祭りは、今回も多くの客で賑わっている。

想い人からひと時も離れず祭りを楽しむ者、

せっかくの祭りでなぜか損を被る者、

一度きりの夏に、素敵な思い出を残そうとする者……。

様々な思いが交錯して、祭りはさらに盛り上がり……！？

イベント開催期間 2025年9月1日メンテナンス後 ～ 2025年9月16日メンテナンス前まで

▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！

▼イベントに参加して★5イチジクを手に入れよう！

▼ガチャに新キャラクターが追加！

イベントに登場する「エーデルワイス(夏の思い出)」「スズラン(夏の思い出)」

「ゴジアオイ(夏の思い出)」がガチャに登場します！

▼キャラクタークエスト追加！

「エーデルワイス(夏の思い出)」「スズラン(夏の思い出)」

「ゴジアオイ(夏の思い出)」のキャラクエストがボイス付きで追加！

お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！

▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！

特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！

新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！

※画像は開発中のものになります。

※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。

▼こちらからゲームをプレイ！

https://games.dmm.com/detail/flower

▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト

https://flower-knight-girl.com/

▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント

https://x.com/flower_staff

▼製品概要

タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play

権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC

▼DMM GAMES公式サイト

https://games.dmm.com/

