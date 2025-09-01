DMM GAMES『FLOWER KNIGHT GIRL』9月1日アップデート実施！新イベント「ひと夏の宴に込めた思い」開催！

合同会社EXNOA


合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：村中 悠介、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESにおいて、9月1日にサービス中のファンタジーRPG「FLOWER KNIGHT GIRL」がアップデートを実施することを発表いたします。詳細は公式サイトをご覧ください。



▼新イベント「ひと夏の宴に込めた思い」開催！


バナナオーシャンの夏祭りは、今回も多くの客で賑わっている。


想い人からひと時も離れず祭りを楽しむ者、


せっかくの祭りでなぜか損を被る者、


一度きりの夏に、素敵な思い出を残そうとする者……。


様々な思いが交錯して、祭りはさらに盛り上がり……！？



イベント開催期間　2025年9月1日メンテナンス後 ～ 2025年9月16日メンテナンス前まで


▼花騎士と共に新イベントを駆け回ろう！














▼イベントに参加して★5イチジクを手に入れよう！




▼ガチャに新キャラクターが追加！


イベントに登場する「エーデルワイス(夏の思い出)」「スズラン(夏の思い出)」


「ゴジアオイ(夏の思い出)」がガチャに登場します！








▼キャラクタークエスト追加！


「エーデルワイス(夏の思い出)」「スズラン(夏の思い出)」


「ゴジアオイ(夏の思い出)」のキャラクエストがボイス付きで追加！


お迎えした団長は、早速キャラクエストに挑戦してみましょう！



▼その他にもアップデート内容盛りだくさん！


特殊任務の追加や交換所のラインナップ更新なども！


新しい花騎士を仲間にして、害虫討伐に行こう！


※画像は開発中のものになります。


※キャンペーンの内容、期間につきまして予告なく変更する場合がございます。



▼こちらからゲームをプレイ！


https://games.dmm.com/detail/flower



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式サイト


https://flower-knight-girl.com/



▼『FLOWER KNIGHT GIRL』公式Xアカウント


https://x.com/flower_staff



▼製品概要


タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL


プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／SP(ブラウザ版)／App Store／Google Play


権利表記：(C)︎2015 EXNOA LLC



▼DMM GAMES公式サイト


https://games.dmm.com/



