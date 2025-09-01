『日本財団スポGOMIワールドカップ2025 奈良STAGE』　優勝は「スリーピッカーズ」！ 拾ったごみの量は4.15kg！

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟が主催する「スポGOMIワールドカップ2025」の日本国内予選大会「日本財団スポGOMIワールドカップ2025 奈良STAGE」が2025年8月23日（土）、平城宮跡歴史公園において開催されました。計17チーム、51人が参加し、奈良県代表に輝いたのは「スリーピッカーズ」。本チームは、2025年9月21日（日）に東京都内で開催する、全国47都道府県の予選大会を勝ち抜いたチームが出場する全日本大会「日本財団スポGOMIワールドカップ2025 日本STAGE」に進出。その後2025年10月下旬に日本で開催する、日本を含め世界34カ国の代表が集う「スポGOMIワールドカップ2025 FINAL」への出場を目指します。

公式サイト：https://nf-spogomiwc.com/

スポGOMIは「スポーツ×ごみ拾い」の略で、3人1組のチームを結成し、制限時間60分の中で規定エリア内のごみを拾い、その量や種類に応じて与えられるポイントを競う日本発祥のスポーツです。スポGOMIの世界大会「スポGOMIワールドカップ2025」は、スポGOMIの国際的な普及を促進するとともに、国や世代を問わず海洋ごみの削減活動に参加いただく機会を日本から創出し、海洋ごみ削減の世界的ムーブメントにつなげていくことを目的として、日本財団スポGOMI連盟が実施しております。

＜参考＞

■スポGOMIとは https://www.spogomi.or.jp/

イベント概要

・日程：2025年8月23日（土）

・開催場所：平城宮跡歴史公園 朱雀門ひろば（奈良県奈良市二条大路南3丁目2-14）

・参加人数：1チーム3人×17チーム=51人

・主催：一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

・運営：株式会社Life Reversal Gaming.

・共催：日本財団

・奈良STAGE協力：平城京魅力創造プロジェクト_市／一般社団法人 文化芸術スポーツ振興会／株式会社イトウサービスコンサルタンツ／日本美観保存会

優勝は「スリーピッカーズ」！獲得ポイントは703.5ポイント！

「平城京夏まつり 2025」と同日・同会場で行われた今回の奈良STAGEは、平城京の歴史的な風景のなか、お祭りムードで活気あふれる大会となりました。そして、全17チームがエントリーした奈良STAGEで栄えある優勝を飾ったのは、チーム「スリーピッカーズ」！ごみ重量4.15kg／703.5ポイントを獲得し、準優勝チームに82.5ポイント差をつけて優勝しました。2025年9月21日（日）に東京で行われる「スポGOMIワールドカップ2025 日本STAGE」でも好成績が期待されます。

奈良STAGEで集められたごみの総量は32.12kg

今回の奈良STAGEでは、全体で32.12kgものごみが集められました。会場となった平城宮跡歴史公園の周辺は、県道や国道といった大きな道路や、近鉄奈良線などの線路が横断するエリアで、道路脇や線路脇、踏み切りといったポイントに、たばこの吸い殻やペットボトル、空き缶などのごみが多く落ちていたようです。下は4歳のお子さんから、最年長は60歳と、老若男女問わず幅広い世代の方々が参加し、街の清掃に取り組んでくれました。

優勝チームコメント

「私たちは競技エリアを北上し、等間隔に木があり、その木の下に空き缶やペットボトルのごみがたくさんありました！また、信号や踏切の前などにタバコがありポイントをたくさん稼げました！（日本STAGEでは）奈良県は海無し県ですが、そこから優勝を目指して頑張りたいと思います！」

＜団体概要＞

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

ごみ拾いをスポーツと捉え、競い合い汗を流しながらごみを拾うことで、健康な体づくりと子どもから大人までごみを捨てないリサイクル習慣を意識させ、きれいで暮らしやすい街づくりに貢献し、スポーツと環境の融合を実現させ、スポーツの新たな魅力を提案することで、日本スポーツ界の発展に寄与することを目的としております。

https://www.spogomi.or.jp/

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.は、ゲームを通じて世界中の多様な人々と繋がり、ゲームの未知なる可能性を見出し、社会にとってプラスとなる新たなる価値創りに挑戦している会社です。ゲームが単なる娯楽ではなく、人と人／人と地域とが繋がるコミュニケーションツールにもなるということを発信し続けます。

https://life-reversal-gaming.co.jp/

■日本財団について

痛みも、希望も、未来も、共に。

日本財団は1962年、日本最大規模の財団として創立以来、

人種・国境を越えて、子ども・障害者・災害・海洋・人道支援など、幅広い分野の活動をボートレースの売上金からの交付金を財源として推進しています。

https://www.nippon-foundation.or.jp/

※「日本財団スポGOMIワールドカップ2025」は、日本財団の助成事業です。