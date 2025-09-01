人気の機能性インナーウェア『デリットテック』 ライフスタイルに馴染むスタイリッシュなデザインでパッケージを全面刷新

株式会社ドクターイースト

株式会社ドクターイースト（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：三山孝仁）は、全身から骨盤をととのえる機能性インナーウェア「DERIT TECH（以下、デリットテック）」を2025年9月1日よりさまざまなライフスタイルに馴染むよう、シンプル×機能性が両立するパッケージに刷新しました。

このたびのパッケージリニューアルでは、従来のスポーツシーンを想定した訴求から、幅広いライフスタイルに対応するスタイリッシュなデザインへと方向性を転換しました。日常的に骨盤ケアを継続していただくことで、毎日の健康維持につなげていただきたいという想いを体現したデザインとなっております。

「デリットテック」は、皮膚の感覚センサーを活用し、締めつけることなく、着用するだけで筋肉へアプローチしできる独自理論「低筋圧理論」を採用しています。

骨盤に直接アプローチをかける「機能性ショーツ・パンツ」のほか、上半身から骨盤をサポートする「機能性インナーウェア タンクトップ・半袖シャツ」や足元の安定を目指す「機能性ソックス」のアイテムにて、身体の中心である骨盤の安定を目指します。日常的に取り入れていただくことにより、身体・骨盤をととのえ、正しい身体の働き方となることで、アクティブスタイルへ導きます。

■「DERIT TECH（デリットテック）」とは

「デリットテック」は、理学療法士と共同開発し、新理論「低筋圧理論」を採用。皮膚の感覚センサーを通じ、生地の凹凸や伸縮性を脳の受容体が読み取ることで筋肉にアプローチをします。また、締めつけがない着心地のため、睡眠中をはじめどんなシーンでもご着用いただけます。いつものアイテムを変えるだけで、骨盤をととのえ、バランスのとれた身体へ導くことで、多忙な毎日を過ごすお客様のライフスタイルに寄り添います。

株式会社ドクターイーストについて

株式会社ドクターイーストは、「予防医学」を掲げ、“最新の医学に基づくサービスやプロダクトを生活のすみずみまでお届けする”アンファーグループの一員として、2019年に設立。全国のクリニックの先生や専門家にアドバイスをいただき、医学的根拠に基づいた商品やサービスを通じて人々が 心身共に活力に満ち溢れる豊かな生活の実現を目指します。