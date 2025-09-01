国産ペットフードメーカーペットラインが犬用機能食「メディコートアドバンス 関節・筋肉の健康維持」、「メディコートアドバンス ウェット アレルゲンカット」を新発売

ペットライン株式会社

国産ペットフードメーカーペットライン株式会社（本社 神奈川県横浜市／代表取締役社長 小沼 亮）は、2025年9月に「メディコートアドバンス 関節・筋肉の健康維持」、「メディコートアドバンス ウェット アレルゲンカット」を発売します。

■メディコートアドバンスから犬の関節・筋肉の健康維持に配慮した新商品が登場。若齢からシニア犬の関節・筋肉の健康をケア。日々の散歩を楽しみ、健康でアクティブな毎日をサポート！

メディコートアドバンス 関節・筋肉機能の健康維持 1歳頃からチキン味メディコートアドバンス 関節・筋肉機能の健康維持 11歳頃からチキン味メディコートアドバンス 関節・筋肉機能の健康維持 1歳頃からチキン味 お試しサイズ

＜1歳から＞

１.関節・筋肉の健康維持をサポートする成分を配合

犬の健康で活発な生活をサポートするために、関節の健康維持に配慮してグルコサミン600mg/kg(標準値)、コンドロイチン、コラーゲンペプチドを配合しています。また、筋肉の健康に配慮し、たんぱく質を構成する必須アミノ酸のひとつであるリジンを強化配合（※1）しています。

（※1）メディコートお腹から健康サポート1歳から比約125%

２.健康で美しい毛並みや、お腹の健康維持にも配慮

健康で美しい毛並みを維持するため、DHA・EPAのほか亜鉛アミノ酸複合体を配合。また、おなかの善玉菌を増やすフラクトオリゴ糖を配合し、おなかの健康維持もサポートします。

＜11歳から＞

＜1歳から＞の機能に加え、シニア犬向けの成分を配合

１.老齢期の心臓の健康維持

ナトリウムの含有量を調整（※2）しています。

（※2）メディコートアドバンス 関節・筋肉の健康維持 1歳から比 約20%減

２.抗酸化成分強化

セレン配合、ビタミンE・ビタミンCを強化（※3）しています。

（※3）ビタミンE・ビタミンC メディコートアドバンス 関節・筋肉の健康維持 1歳から比 約170%減

■メディコートアドバンスにウェットタイプが登場！食物アレルギーに悩む愛犬に、食事の自由や楽しみを提供します！

１.魚（かつお、まぐろ）の単一たんぱく

主なたんぱく源は”魚”だけ。スープ、ジェル、ペーストと好みに合わせて自由に選べる3種類のタイプをご用意しました。食物アレルギーに悩む愛犬の食事を豊かにします。

２.健康で美しい毛並みにも配慮

健康で美しい毛並みを維持するため、DHA・EPAを豊富に含むフィッシュオイルを配合しています。

■商品情報

●メディコートアドバンス 関節・筋肉機能の健康維持

商品名：メディコートアドバンス 関節・筋肉の健康維持

内容量：2kg（500g×4袋）、200g※お試しサイズ

価格：オープン価格

●メディコートアドバンスウェット アレルゲンカット

商品名：メディコートアドバンスウェット アレルゲンカット 魚

内容量：40g

価格：オープン価格

発売日：2025年9月より、全国で順次販売開始

販売：全国のホームセンター、スーパーマーケット、ドラッグストア等

プレミアムドッグフードブランド「メディコート」

愛犬に多い悩みである皮膚被毛の悩みへ

2006年、愛犬に多い悩みである皮膚被毛の健康維持への配慮に向けて発売。2023年春には、年齢や体型に配慮してリニューアル。飼育環境の変化、長寿化などから近年増えている多様な悩みに寄り添うフードとして、 “メディコートアドバンス”が誕生しました。

ペットライン「メディコート」ブランドサイト：https://www.petline.co.jp/medycoat/

企業概要

社名：ペットライン株式会社

本店所在地：岐阜県多治見市大針町657-1

本社所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー46階

設立：昭和42年7月19日

代表：代表取締役社長 小沼亮

事業内容：ペットフード、ペット関連商品の製造販売