【紀ノ国屋】薄くて丈夫なパラシュート素材生地が魅力！「ニューポケッタブルバッグ」に、新色5色が登場！

多くのお客様にご支持いただいている「ニューポケッタブルバッグ」に、落ち着いた色合いの全5色〈ネイビーブルー、オールドローズ、スモーキーブルー、ランプブラック、グレージュ〉の新色が仲間入り。2025年9月3日（水）より一部店舗にて販売いたします。紀ノ国屋公式オンラインストア及び大丸東京店、グランスタ丸の内店、エキュート上野店は先行して販売中です。

オールドローズどんなスタイルにもなじむ、優しいカラー

普段使いしやすく、落ち着いたトーンが魅力の、日常に馴染むカラーバリエーション。

柔らかな印象のオールドローズやスモーキーブルーや、シックな雰囲気のネイビーブルー、ランプブラック、グレージュまで、全5色をご用意しました。

毎日のスタイルに自然と溶け込み、さりげなく魅力を引き立てます。

オールドローズ軽やかに持ち運べる、軽量デザイン

パラシュートにも使用される丈夫な素材を採用した、軽量かつ耐久性のあるデザインが魅力です。

薄手ながら最大3kgまでの荷物をしっかりと運ぶことができ、使わないときは小さく折りたたんでコンパクトに収納可能です。

普段のバッグに常備しておけば、急に荷物が増えたときでもすぐに取り出して使えるので便利。

毎日のお買い物をスマートにサポートしてくれる、万能アイテムです。

ネイビーブルーオールドローズスモーキーブルーランプブラックグレージュ

《商品概要》

■商品名：紀ノ国屋 ニューポケッタブルバッグ

■カラー：ネイビーブルー、オールドローズ、スモーキーブルー、ランプブラック、グレージュ

■販売価格：各\3,520（税込）

■サイズ：約タテ35cｍ/ヨコ34cｍ/マチ15cｍ

携帯時：約タテ12cｍ/ヨコ10cｍ、持ち手：28cm

■素 材：リップストップナイロン

《販売店舗》

インターナショナル（青山店）、等々力店、鎌倉店、国立店、吉祥寺店、ジェイアール京都伊勢丹店、

名古屋名鉄百貨店、〈KINOKUNIYA Bakery〉アトレヴィ三鷹店、岩田屋本店、仙台三越店、東武池袋店、日本橋高島屋S.C.店、渋谷スクランブルスクエア店、大丸東京店、大丸梅田店、エキュート上野店、グランスタ丸の内店、グランスタ店、紀ノ国屋公式オンラインストア

※大丸東京店、グランスタ丸の内店、エキュート上野店、ならびに紀ノ国屋公式オンラインストアでは、先行販売中です。

※商品の入荷状況により店舗での販売が遅れる場合がございます。

※数量限定商品のため、在庫がなくなり次第終了となります。

※店頭在庫は日々変動いたしますので、販売状況は直接店舗へお問い合わせください。

