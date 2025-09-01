佐賀県唐津市とさとふる、アニメ聖地になった文化財建造物修復のため寄付受け付けを開始

株式会社さとふる

佐賀県唐津市とふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふるクラウドファンディング(https://www.satofull.jp/projects/top.php)」にて、「私たちなおしたい!唐津市の明治の洋館修復プロジェクト」の寄付受け付けを2025年9月1日より開始します。

なお、本事業は2022年から継続して寄付募集をしており、今回で4回目となります。

詳細は事業ページ(https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=603)をご参照ください。

「さとふるクラウドファンディング」は、ふるさと納税の仕組みを活用して、寄付金の使途に応じた事業を立ち上げ寄付を募る、クラウドファンディング型ふるさと納税サイトです。寄付者は「さとふるクラウドファンディング」上で具体的な寄付金の使途から寄付先を選択できるほか、自治体への応援メッセージの投稿や集まった寄付金額を随時確認することもできます。

■事業概要

事業名：私たちなおしたい!唐津市の明治の洋館修復プロジェクト

目標寄付額：10,000,000円

受付期間：2025年9月1日～2026年1月5日

URL：https://www.satofull.jp/projects/business_detail.php?crowdfunding_id=603

※ 受付期間や募集金額は、変更の可能性があります。

■佐賀県唐津市からのメッセージ

2022年度から2024年度まで、皆さまの大きなご支援により、着々と事業を進めさせていただいております。改めて御礼申し上げます。

2025年度は、敷地測量などの実施設計に必要な準備を行うとともに、保存整備委員会で文化財の価値が活かされるような活用方法について検討します。

今後、保存整備事業を数年かけて行いますが、その期間には保存整備の進捗状況の報告として、一時的な特別公開、修理工事見学会を行う予定です。通年公開までもうしばらくお待ちいただきますが、保存整備後は、より多くの方に訪れていただけるよう取り組んでまいります。今年度につきましても、どうぞ温かいご支援をよろしくお願いいたします。

■株式会社さとふると株式会社CAMPFIREの取り組みについて

株式会社さとふると「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」を運営する株式会社CAMPFIRE（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中島 真）は、業務提携を結んでいます。両サイトにてふるさと納税制度を活用した自治体のクラウドファンディングプロジェクトへの寄付受け付けを行っているほか、自治体へ事業の企画アドバイスや記事の制作支援を協力して実施しています。本事業は「CAMPFIRE（キャンプファイヤー）」からも寄付申込みが可能です。

株式会社さとふるは、今後もさまざまな取り組みを通じて地域の生産者や自治体に寄り添いながら、地域活性化を推進します。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

■株式会社CAMPFIREについて

株式会社CAMPFIREは、あらゆるファイナンスニーズに応えるべく、“資金調達の民主化”をミッションに、個人やクリエイター、企業、NPO、大学、地方自治体など、さまざまな挑戦を後押ししています。1人でも・1円でも多くお金がなめらかに流通する世界を目指して、CAMPFIRE経済圏をつくっています。詳細はこちら(https://camp-fire.jp/)をご覧ください。

以上

