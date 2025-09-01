アイコニックなEKDが煌めく、ホリデー限定クッションファンデーション ― 【バーバリー ビヨンド ウェア パーフェクティング マット クッション】

ホリデーの高揚感を纏って。限定フェスティブレッドで魅せる、バーバリー ビューティの名品ファンデーション

コティジャパン合同会社

バーバリー ビヨンド ウェア パーフェクティング マット クッション ＜ホリデー エディション＞ 税込8,250円 14g 全1色 20FC

クリスマス前夜の魔法のような空気に包まれて、胸が高鳴る特別なひとときへ。バーバリーのアイコン、馬上の騎士（EKD）が煌めくフェスティブレッドのパッケージで登場。ホリデーだけの特別な装いをまとった「バーバリービヨンドウェアパーフェクティングマットクッション」は、華やぐシーズンにふさわしい仕上がりと気品を演出します。トレンチコートの革新的な生地から着想を得たクッションファンデーション「バーバリービヨンドウェアパーフェクティングマットクッション」は、トレンチプロテクトテクノロジーを搭載。高いウォーターレジスタントと、軽く快適な付け心地の両方を兼ね備え、肌に潤いを与え、自然なマットな仕上がりが長時間持続します。バーバリーらしい、洗練された品格のある大人の女性肌へ。

- ACTIVE WEARバーバリーのアイコニックなトレンチコートの革新的な生地に着想を得て開発されたトレンチ プロテクト テクノロジーは、水や湿気、汗、熱への高い耐久性と、快適な付け心地の両方を叶えるウェザープロテクションを提供します。薄くて通気性のあるフィルムで、長時間マットで潤いのある肌を持続します。- ACTIVE CARE直ちにマット感を作り出すバンブーエキス（バンブサアルンジナセア茎エキス／整肌成分）とうるおいを与えマット感を維持するシルクコットンツリーフラワーエキス(*1)配合。さらにローザダマスケナ(*2)とダージリン茶葉エキス(*3)も配合。紫外線などの外的要因から肌をしっかり守ります。- WEATHER PROTECTIONバーバリー ビヨンド ウェア パーフェクティング マット クッションは、水、湿気、汗、熱などの外的要因から肌を保護します。

1 キワタ花エキス（保湿成分） 2 ダマスクバラ花エキス（整肌成分） *3 チャ葉エキス（整肌成分）

THE BURBERRY BEAUTY BEYOND WEAR FRANCHISE

バーバリーのフェイスアイテムは、ブランドを代表するアイコニックなトレンチコートの革新的な生地から着想を得て誕生しました。ヘリテージスタイルからインスパイアされた、撥水性のあるコットンギャバジンで製作したトレンチコートは、バーバリー ビューティに新たな命を吹き込み、高いウォーターレジスタントと、軽く快適な付け心地の両方を兼ね備えたウェザープロテクションをベースメイクアイテムで叶えることに成功しました。

GO BEYOND 完璧なまでにマットであるバーバリー ビヨンド ウェアで、自信を持って世界を探索する自由を手に入れて。

ABOUT BURBERRY BEAUTY

バーバリー ビューティは、品格のある伝統的なスタイルと機能性を追求したイノベーションに、ブランドが持つパイオニアの精神が注ぎ込まれています。フェイス、リップ、アイのラインナップで構成される、美しいメイクアップ コレクションです。肌を守りながらケア効果が長時間持続、同時に一日中快適な付け心地を叶える、高品質の製品を提供します。

バーバリー ビューティで、洗練された品格のある女性へ。

2025年11月5日（水）数量限定・新発売

〈Burberry Beauty 発売店舗一覧〉

店頭カウンター

・バーバリー ビューティ カウンター 高島屋大阪店

・バーバリー ビューティ カウンター 西武池袋本店

オンラインストア

・バーバリー ビューティ オンラインストア イセタン ビューティー オンライン

・バーバリー ビューティ オンラインストア TBEAUT（ティービューティ―）

・バーバリー ビューティ オンラインストア e.デパート

・バーバリー ビューティ オンラインストア ZOZOCOSME