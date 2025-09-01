名古屋発コスパ最強と行列の絶えない、「昼だけうなぎ屋」が　　　東京初進出！池袋に2025年9月20日グランドオープン！

株式会社Ａｃｔ Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ

フランチャイズ本部や加盟店への支援を行う株式会社アクトコミュニティ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：柳瀬雅斗）がオーナー制に基づき運営する「コスパ最強本格うなぎ」をコンセプトにした炭火鰻専門店「昼だけうなぎ屋」が東京池袋に2025年9月20日にグランドオープン！！

「昼だけうなぎ屋」は生のニホンウナギのみを使用。昨今職人レスの業態が増える中あえて本格的な調理法にこだわり生の鰻を炭火で焼き上げる道を選択する中でも「安くて、早くて、うまい！」を実現し今では栄本店（愛知県名古屋市中区）では行列の絶えないお店に成長しました。

高級食材の鰻を大衆価格で「気軽に食べられる鰻専門店」

朝捌きたての鰻をその日のうちに串うちをして提供しております。こちらの商品は鰻を贅沢に2尾使用した「富士マウンテン重」

鰻は創業90年以上続く仲卸から確かなクオリティの鰻を仕入れして、毎朝生の鰻を串うちし最初から最後まで炭火で仕上げる本格的な技法を採用。タレに関しても、京都の老舗タレメーカーと当店との共同開発により、うなぎに合う飽きのこない味に仕上げることで、他のうなぎチェーンが採用していない本格的なクオリティを追求しております。「昼だけうなぎ」は、間借りだから実現出来る「家賃人件費コスト」を原価に投下し、クオリティは高級店、値段は大衆価格を実現しております。

「多様な文化と人が交わる、東京を代表する副都心」池袋に名古屋の文化をお届け致します！

名古屋名物本格炭焼きのひつまぶしが2500円（税込）から

池袋の皆様への「日常のごちそう」としての位置付けを

名古屋の鰻文化は土用の丑の時期に限らず、日常的にうなぎを食べます。なので、そのような食文化をお届けしたいと思い「商業・文化・エンタメが集結する東京の玄関口」の池袋という地に出店させて頂きました。是非私たちが日頃から親しんでいる、日常食としての「鰻」を楽しんでいただけたらと思っております。

「うなぎ」と「うまき」が一つに楽しめるその名も「ふじたま丼」2800円（税込）

他のうなぎ店にはない「こだわり」と「季節フェア」を実施する事で、年中うなぎを楽しんでもらえるような取り組みを実施

どうしても夏の食材のイメージが強い「鰻」ですが、実は冬～春にかけても脂乗りがよく柔らかいのが特徴です。そこで年中うなぎを普段からお召し上がり頂きたいという思いから、当店では季節ごとにフェア実施しております。

2024年の季節フェアの内容

また、調理過程、食材の管理方法など高級店と何ら変わりがない鰻を提供する為に、それらをブランドのルール化し、当店のこだわりとして取り組み継続する事で、お客様に安心したクオリティの商品の提供を実現しております。

＜店舗情報＞

店 名 昼だけうなぎ屋 池袋店

住 所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋１丁目１６－２０ ぬかりやビル B1

電話番号 090-1936-8278

営業時間 11:00～14:30（L.O14:00)

座 席 数 40席

定 休 日 月曜日

H P https://www.unagihirudake.com

＜昼だけうなぎ屋 特徴＞

◼️高級店で提供されているニホンウナギを使用

厳選したエサと水質で育ったニホンウナギを使用しております。



当店では、創業九十年続く卸問屋から届く、厳しい基準をクリアした、「良質」で「安全」な厳選した鰻のみを使用しております。

高級名店でも取扱う鰻は、身も柔らかく、脂がしっかりのっていてクセがないのが特徴です。

◼️職人の技術を完全再現かつ提供までの時間を大幅に短縮

老舗店では提供まで20～30分かかっていましたが、待ち時間を10分程度にまで短縮に成功したことで、店内飲食だけでなく気軽にテイクアウトすることができます。

◼️ボリューム満点なのにリーズナブル

現在ではハレの日の食事という高級なイメージとなってしまった鰻をお値打ち価格で日常的に楽しめる大衆価格にこだわっています。

店舗を間借りすることで費用を抑え原価に還元。相場の約半額でのご提供を実現しております。