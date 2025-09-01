国際労働機関駐日事務所

ILO駐日事務所では現在、アジアにおける責任あるバリューチェーン構築（RVC Phase II ）プロジェクト(https://www.ilo.org/ja/projects-and-partnerships/projects/%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%B2%AC%E4%BB%BB%E3%81%82%E3%82%8B%E3%83%90%E3%83%AA%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%83%B3%E6%A7%8B%E7%AF%89%EF%BC%88%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%BC%E3%82%BAii%EF%BC%89)で、教育機関・アカデミア向けにビジネスと人権に関する研修・能力強化、アウトリーチを行うコンサルタントを1名募集しています。

締め切り：9月24日（水）午前10時（日本時間）

ポスト：コンサルタント

期間：5～6カ月（契約開始日による）

学歴：開発学、社会学、経営学、経済学、法律、または関連分野の学士号

職歴：5年以上の実務経験、うち２年以上は関連職務経験（ビジネスと人権・責任ある企業行動・研修・教育など）

※契約期間中に都内で研修（複数回）を実施していただく可能性があります。任地は東京に限りませんが、その際は東京までお越しいただきます。

詳細はILO駐日事務所のお知らせ(https://www.ilo.org/ja/resource/news/%E5%AD%A6%E7%95%8C%E5%90%91%E3%81%91%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%81%A8%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E3%80%8D%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%80%80%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%B5%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%88%E5%8B%9F%E9%9B%86)をご覧ください。

応募はこちらのページ(https://www.ungm.org/Public/Notice/276708)から行ってください。

皆さまのご応募をお待ちしています。