グローバルリープインターナショナルスクール共催【豊洲セイルパーク】LIFESTYLE LAB ″TOYONOMA″ オープンウィークイベント

株式会社キカガク

LIFESTYLE LAB "TOYONOMA"

2025 年 9 月 1 日、豊洲セイルパーク内にインキュベーション施設「LIFESTYLE LAB "TOYONOMA"」が開業します。

【TOYONOMA について】

・これからのライフスタイルを生み出す参加型施設

・スタートアップから大企業、子どもから大人まで誰もが気軽に立ち寄れる開かれた場

参照元：https://www.toyosu-sail-park.jp/about/pdf/250507%20TOYONOMA_about.pdf

TOYONOMA オープンウィーク開催！

9/1（月）~ 7（日）には開業を記念してオープンウィークが開催。

GLOBAL LEAP INTERNATIONAL SCHOOL は 9/6（土）にイベントを実施いたします。

１.英語で体験！Explore the Wonders around Us

【詳細】

◆内容

体験レッスン付き学校説明会を開催！

グローバルリープの探究学習の一部を体験してみませんか？

◆日時

2025 年 9 月 6 日（土）10:00~11:00

◆定員

先着 15 組

▶お申し込みはこちら(https://global-leap-international.com/information-session/MZz_x10y)

２.隠れたヒントを探し出せ！English Quiz Rally

【詳細】

◆内容

親子で一緒にクイズラリーに挑戦しませんか？

グローバルリープの先生からヒントをもらえるかも？

正解者には景品をプレゼント！

◆日時

2025 年 9 月 6 日（土）11:30~13:30

１. 11:30 開始

２. 12:00 開始

３. 12:30 開始

４. 13:00 開始

◆定員

各回先着 8 組

▶申し込みはこちら(https://global-leap-international.com/events/0906quizrally)

３.どんな一日が待っている？インター生活のリアルを語ります！

【詳細】

◆内容

グローバルリープの園長と、当園の提携校である CGK インターナショナルスクールのシニアリーダーによるトークイベントです。

インターナショナルスクールに通う子どもたちはどんな一日を過ごしているのか、先生方はどんな教育をしているのか、などリアルなお話をぜひお楽しみください。

◆日時

2025 年 9 月 6 日（土）12:50~13:50

◆定員

先着 20 組

▶申し込みはこちら(https://share.hsforms.com/1-QWTIShkRBSZMkof3LBbVQ3zqie)

2026 年度入学生募集中！

豊洲エリアの新たな賑わいの場に開校するグローバルリープインターナショナルスクールで、Wonder ~ ワクワク ~ に溢れる日々を過ごしてみませんか？

2026 年度は 2~4 歳児クラスのご入学生を募集しております。

対面・オンラインの学校説明会お申し込みを随時受付中！

対面説明会では体験レッスンもあわせて実施しておりますので、ぜひお子様とご一緒にご参加ください。

詳細はこちら資料請求 :https://global-leap-international.com/request?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202506_seilpark&utm_content=0602学校説明会 :https://global-leap-international.com/information-session?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202506_seilpark&utm_content=0602

スクール概要

グローバルリープインターナショナルスクールは 2026 年 4 月、豊洲で開校予定の先端国際プリスクールです。国際カリキュラムに基づく探究学習や STEAM 教育、AI 時代に対応したカリキュラムで、子どもの好奇心を育て、世界で活躍できる力を養います。

【概要】

代表者：理事長 和泉 正倫

設立 ： 2025 年 1 月 8 日

本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲 2 丁目

URL ：https://global-leap-international.com/

運営会社概要

株式会社キカガクは、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する教育と人材育成を専門とする企業です。AI・機械学習の分野において、革新的な教育コンテンツを提供し、多くの企業や個人に価値ある学習体験を届けています。

【会社概要】

代表者：代表取締役社長 大崎 将寛

設立 ： 2017 年 1 月 17 日

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス 4F

URL ： https://www.kikagaku.co.jp/