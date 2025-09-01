グローバルリープインターナショナルスクール共催【豊洲セイルパーク】LIFESTYLE LAB ″TOYONOMA″ オープンウィークイベント
LIFESTYLE LAB "TOYONOMA"
2025 年 9 月 1 日、豊洲セイルパーク内にインキュベーション施設「LIFESTYLE LAB "TOYONOMA"」が開業します。
【TOYONOMA について】
・これからのライフスタイルを生み出す参加型施設
・スタートアップから大企業、子どもから大人まで誰もが気軽に立ち寄れる開かれた場
参照元：https://www.toyosu-sail-park.jp/about/pdf/250507%20TOYONOMA_about.pdf
TOYONOMA オープンウィーク開催！
9/1（月）~ 7（日）には開業を記念してオープンウィークが開催。
GLOBAL LEAP INTERNATIONAL SCHOOL は 9/6（土）にイベントを実施いたします。
１.英語で体験！Explore the Wonders around Us
【詳細】
◆内容
体験レッスン付き学校説明会を開催！
グローバルリープの探究学習の一部を体験してみませんか？
◆日時
2025 年 9 月 6 日（土）10:00~11:00
◆定員
先着 15 組
▶お申し込みはこちら(https://global-leap-international.com/information-session/MZz_x10y)
２.隠れたヒントを探し出せ！English Quiz Rally
【詳細】
◆内容
親子で一緒にクイズラリーに挑戦しませんか？
グローバルリープの先生からヒントをもらえるかも？
正解者には景品をプレゼント！
◆日時
2025 年 9 月 6 日（土）11:30~13:30
１. 11:30 開始
２. 12:00 開始
３. 12:30 開始
４. 13:00 開始
◆定員
各回先着 8 組
▶申し込みはこちら(https://global-leap-international.com/events/0906quizrally)
３.どんな一日が待っている？インター生活のリアルを語ります！
【詳細】
◆内容
グローバルリープの園長と、当園の提携校である CGK インターナショナルスクールのシニアリーダーによるトークイベントです。
インターナショナルスクールに通う子どもたちはどんな一日を過ごしているのか、先生方はどんな教育をしているのか、などリアルなお話をぜひお楽しみください。
◆日時
2025 年 9 月 6 日（土）12:50~13:50
◆定員
先着 20 組
▶申し込みはこちら(https://share.hsforms.com/1-QWTIShkRBSZMkof3LBbVQ3zqie)
2026 年度入学生募集中！
豊洲エリアの新たな賑わいの場に開校するグローバルリープインターナショナルスクールで、Wonder ~ ワクワク ~ に溢れる日々を過ごしてみませんか？
2026 年度は 2~4 歳児クラスのご入学生を募集しております。
対面・オンラインの学校説明会お申し込みを随時受付中！
対面説明会では体験レッスンもあわせて実施しておりますので、ぜひお子様とご一緒にご参加ください。
詳細はこちら
資料請求 :
https://global-leap-international.com/request?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202506_seilpark&utm_content=0602
学校説明会 :
https://global-leap-international.com/information-session?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202506_seilpark&utm_content=0602
スクール概要
グローバルリープインターナショナルスクールは 2026 年 4 月、豊洲で開校予定の先端国際プリスクールです。国際カリキュラムに基づく探究学習や STEAM 教育、AI 時代に対応したカリキュラムで、子どもの好奇心を育て、世界で活躍できる力を養います。
【概要】
代表者：理事長 和泉 正倫
設立 ： 2025 年 1 月 8 日
本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲 2 丁目
URL ：https://global-leap-international.com/
運営会社概要
株式会社キカガクは、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する教育と人材育成を専門とする企業です。AI・機械学習の分野において、革新的な教育コンテンツを提供し、多くの企業や個人に価値ある学習体験を届けています。
【会社概要】
代表者：代表取締役社長 大崎 将寛
設立 ： 2017 年 1 月 17 日
本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス 4F
URL ： https://www.kikagaku.co.jp/