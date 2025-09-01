グローバルリープインターナショナルスクール共催【豊洲セイルパーク】LIFESTYLE LAB ″TOYONOMA″ オープンウィークイベント

株式会社キカガク




LIFESTYLE LAB "TOYONOMA"


2025 年 9 月 1 日、豊洲セイルパーク内にインキュベーション施設「LIFESTYLE LAB "TOYONOMA"」が開業します。



【TOYONOMA について】


・これからのライフスタイルを生み出す参加型施設


・スタートアップから大企業、子どもから大人まで誰もが気軽に立ち寄れる開かれた場



参照元：https://www.toyosu-sail-park.jp/about/pdf/250507%20TOYONOMA_about.pdf




TOYONOMA オープンウィーク開催！


9/1（月）~ 7（日）には開業を記念してオープンウィークが開催。


GLOBAL LEAP INTERNATIONAL SCHOOL は 9/6（土）にイベントを実施いたします。



１.英語で体験！Explore the Wonders around Us


【詳細】


◆内容


体験レッスン付き学校説明会を開催！


グローバルリープの探究学習の一部を体験してみませんか？



◆日時


2025 年 9 月 6 日（土）10:00~11:00



◆定員


先着 15 組



▶お申し込みはこちら(https://global-leap-international.com/information-session/MZz_x10y)




２.隠れたヒントを探し出せ！English Quiz Rally


【詳細】


◆内容


親子で一緒にクイズラリーに挑戦しませんか？


グローバルリープの先生からヒントをもらえるかも？


正解者には景品をプレゼント！



◆日時


2025 年 9 月 6 日（土）11:30~13:30


１. 11:30 開始


２. 12:00 開始


３. 12:30 開始


４. 13:00 開始



◆定員


各回先着 8 組



▶申し込みはこちら(https://global-leap-international.com/events/0906quizrally)



３.どんな一日が待っている？インター生活のリアルを語ります！


【詳細】


◆内容


グローバルリープの園長と、当園の提携校である CGK インターナショナルスクールのシニアリーダーによるトークイベントです。


インターナショナルスクールに通う子どもたちはどんな一日を過ごしているのか、先生方はどんな教育をしているのか、などリアルなお話をぜひお楽しみください。



◆日時


2025 年 9 月 6 日（土）12:50~13:50



◆定員


先着 20 組



▶申し込みはこちら(https://share.hsforms.com/1-QWTIShkRBSZMkof3LBbVQ3zqie)



2026 年度入学生募集中！




豊洲エリアの新たな賑わいの場に開校するグローバルリープインターナショナルスクールで、Wonder ~ ワクワク ~ に溢れる日々を過ごしてみませんか？



2026 年度は 2~4 歳児クラスのご入学生を募集しております。



対面・オンラインの学校説明会お申し込みを随時受付中！


対面説明会では体験レッスンもあわせて実施しておりますので、ぜひお子様とご一緒にご参加ください。



詳細はこちら
資料請求 :
https://global-leap-international.com/request?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202506_seilpark&utm_content=0602
学校説明会 :
https://global-leap-international.com/information-session?utm_source=pr_times&utm_medium=pr&utm_campaign=202506_seilpark&utm_content=0602


スクール概要




グローバルリープインターナショナルスクールは 2026 年 4 月、豊洲で開校予定の先端国際プリスクールです。国際カリキュラムに基づく探究学習や STEAM 教育、AI 時代に対応したカリキュラムで、子どもの好奇心を育て、世界で活躍できる力を養います。



【概要】


代表者：理事長 和泉 正倫


設立 ： 2025 年 1 月 8 日


本社所在地：〒135-0061 東京都江東区豊洲 2 丁目


URL ：https://global-leap-international.com/



運営会社概要




株式会社キカガクは、DX（デジタルトランスフォーメーション）に関する教育と人材育成を専門とする企業です。AI・機械学習の分野において、革新的な教育コンテンツを提供し、多くの企業や個人に価値ある学習体験を届けています。



【会社概要】


代表者：代表取締役社長 大崎 将寛


設立 ： 2017 年 1 月 17 日


本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2-6-4 渋谷イーストプレイス 4F


URL ： https://www.kikagaku.co.jp/