エネルギーソリューション・カンパニーの操電が事業拡大に伴い東京オフィスを移転

株式会社操電

エネルギーソリューション・カンパニーの株式会社操電（本社：千葉県浦安市、代表取締役：飯野 塁、以下「操電」）は、2025年9月、東京オフィスを移転いたしました。

提供：住友商事株式会社

操電は「誰もが電気を自由に操れる、オープンな世界を実現する」ことを目指すエネルギーソリューション・カンパニーです。2022年の創業以来、EV充電ソリューションや蓄電所の開発をはじめ、ソフト/ハードウェアの設計から企画、部材の仕入れ・販売、設置工事まで幅広い領域を担ってまいりました。

この度、さらなる事業拡大を見据え、東京オフィスを移転いたしました。ワンフロアに集約したことで組織の急拡大にも柔軟に対応できる広いスペースを確保すると同時に、社員がより働きやすく、連携を取りやすい環境を整えました。これを機に採用活動もさらに加速してまいります。

移転先情報

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2丁目1－4 銀座PREX East 6階

アクセス：東京メトロ有楽町線 新富町駅 徒歩2分

操電 代表取締役・飯野コメント

この度のオフィス移転は、事業のさらなる拡大と組織の持続的な成長を力強く推進するための重要なステップとして捉えています。



急成長の過程で一時的に2フロアに分かれたオフィスで業務を進めておりましたが、フロアが分かれていたことやリモート勤務との掛け合わせにより、連携が取りにくい場面もありました。



今回の移転によりワンフロアに集約されることで、より一層スムーズなコミュニケーションが可能となります。

また、メンバー一人ひとりが自然と出社したくなるような環境を整備し、パワーが漲り、溢れ出すような場づくりを目指しています。

「電気のミライを、カタチにする。」というビジョンのもと、ここからさらに事業をダイナミックに推進してまいります。操電の今後の成長にぜひご期待ください。

採用情報

操電では事業拡大に伴い新たな人材を積極的に募集しています。特に技術系事業開発、施工管理、営業企画をはじめとする職種で、ミッションに共感し、「電気のミライを、カタチにする。」ことに興味のある方からのご応募をお待ちしております。詳細は採用ページをご覧ください。

採用サイトURL：https://soden-inc.jp/career/

株式会社操電 会社概要

操電は、“誰もが電気を自由に操れる、オープンな世界を実現する” エネルギーソリューション・カンパニーです。充電システムの企画・開発・設置工事まで可能なEV充電ソリューションや、VPPソリューション、系統用蓄電所を提供しています。

社名：株式会社操電

代表取締役：飯野 塁

創業：2022年6月30日

東京オフィス：〒104-0045 東京都中央区築地２丁目１－４ 銀座PREX East６階

URL：https://soden-inc.jp/