【ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館】鹿児島名物「しろくま」をバーでも楽しめる

ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館（鹿児島県鹿児島市山之口町）では、鹿児島名物のかき氷「しろくま」をイメージした「SHIROKUMA」カクテルをホテル13階のSOLID BARにて 2025年9月1日（月）～12月31日（水）に販売いたします。

SOLID BAR

鹿児島の夏を象徴するご当地スイーツ「しろくま」。地元の方々にとっては子どもの頃から親しんできた思い出の味であり、観光客にとっても旅の楽しみのひとつとして長く愛されてきました。その普遍的な存在感と、色鮮やかなフルーツや練乳が織りなす可愛らしい見た目は、特に女性を中心に人気を集めています。この「しろくま」が、ホテルオリジナルの“大人のカクテル”として新たな姿で登場します。ベースには鹿児島産クラフトジン「和美人ジン」を使用。フローズン仕立てのカクテルをシェイクしてソースのように重ねることで、爽やかさの中にジン特有のまろやかな甘みとボタニカルの余韻が広がります。さらに、柑橘系リキュールを加えることで清涼感と引き締まった後味を演出しました。

トッピングには白桃・黄桃・ブドウ・チェリーの4種のフルーツをベースに、フレッシュな果実感と華やかな香りを重ね合わせ、ひと口ごとにフルーツの甘酸っぱさとジンの奥行きが溶け合います。まさに“食べるカクテル”としての新しい楽しみ方をご提案いたします。仕上げにはフルーツカクテルやドライフルーツ、チェリーを添え、愛らしい「しろくま」の表情を再現。見た目にも楽しめる一杯です。

また、アルコールが苦手な方向けに「SHIROKUMA モクテル（ノンアルコール）」もご用意しております。鹿児島旅行の記念に、そしてナイトライフを彩る特別なひとときに、ぜひお楽しみください。

■「SHIROKUMA」カクテル

期間： 2025年9月1日（月）～12月31日（水）

場所： 13階 SOLID BAR

営業時間： 18:00 ～ 24:00 L.O. 23:30

価格： SHIROKUMA カクテル（アルコール） 1,250円（税込）

SHIROKUMA モクテル（ノンアルコール） 1,000円（税込）

詳細： https://tenmonkan.hotelorientalexpress.com/restaurant/

■ホテル オリエンタル エクスプレス 鹿児島天文館について

鹿児島市最大の繁華街・天文館エリアに位置し、全165室を有する宿泊施設です。鹿児島中央駅から車で約5分、鹿児島空港からはバスで約55分と、観光・ビジネスの両面で利便性に優れた立地にあります。「Essence of Nippon（日本の本質）」をブランドコンセプトに掲げる「ホテル オリエンタル エクスプレス」シリーズの一つであり、日本ならではの美意識やおもてなしの心を反映した、上質かつ快適な滞在を提供します。館内には、桜島と錦江湾を一望できる眺望を誇るレストラン「BLUE KITCHEN」、落ち着いた空間で上質な時間を過ごせる「SOLID BAR」のほか、人工炭酸泉を備えた大浴場やフィットネスルーム、アメニティベースなどの付帯設備を完備。観光、出張、長期滞在まで、幅広いニーズに対応する滞在型ホテルとして、訪れるすべてのお客様に快適な時間を提供します。

-ホームページ：https://tenmonkan.hotelorientalexpress.com/

-Instagram：https://www.instagram.com/hotelorientalexpresstenmonkan/

■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。 “独自性のある滞在体験の提供”と、ホテルそのものが“エリアを巻き込んだデスティネーションとなること”を目指し、「オリエンタルホテル」や「ホテル オリエンタル エクスプレス」など国内16ホテル（総客室数4,169室）を展開しています。入会金・年会費無料の独自メンバーシップ「CLUB ORIENTAL（クラブオリエンタル）」では、魅力的な特典や会員限定プランをご利用いただけます。

-ホームページ：https://www.oriental-hotels.com

-Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=100070068335069

-Instagram：https://www.instagram.com/oriental_hotelsandresorts

-YouTube：https://www.youtube.com/@orientalhotelsandresorts

-X：https://twitter.com/Oriental_HR

-CLUB ORIENTAL： https://www.oriental-hotels.com/club-oriental/

■株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内24ホテル（総客室数7,671室）を展開するホテル運営会社です。グループホテル総従業員数は3,412名。独自ブランドである「オリエンタルホテル」と「ホテル オリエンタル エクスプレス」に加え、「ヒルトン」、「シェラトン」、「ホテル日航」など多様なホテル経営及び運営を行っています。（2025年8月現在）

https://www.oriental-hotels.com/hotellist/