『原神』ナド・クライ実装を記念したアニメイトフェアが9月13日から開催！　一部店舗では、ゲーム内アイテムがゲットできる特製うちわ配布イベントやオンリーショップの実施も!!

株式会社アニメイトは、2025年9月13日から「『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア」を開催いたします。

『原神』とは、HoYoverseが贈る、プレイステーション5・プレイステーション4・iOS・Android・PC向けの新世代オープンワールドRPGです。2020年9月よりサービスが開始され、今年2025年には5周年を迎えます。日本ゲーム大賞2021年間作品部門にて「優秀賞」を受賞したほか、The Game Award 2021にて「Best Mobile Game」も受賞した話題作です。

全国アニメイト・アニメイト通販で9月13日～11月2日まで開催する「『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア」では、期間中、『原神』関連のグッズ・書籍をご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「カード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、新エリア「ナド・クライ」の登場キャラクター「ラウマ」「アイノ」「フリンズ」のイラストを使用しています。

また、フェアにあわせて、アニメイト一部店舗ではオンリーショップや、ゲーム内アイテムを獲得できる「シリアルコード入りうちわ」配布イベントの実施もございます。あわせてチェックしてみてください！





■フェア情報

『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア

開催期間：2025年9月13日～11月2日

開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販

開催内容：期間中、『原神』関連のグッズ・書籍をご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「カード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。

特典内容：カード（全3種）

※特典はお選びいただけません。

△特典：カード（全3種）

■オンリーショップ情報

『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア オンリーショップ

開催期間・店舗：

＜2025年9月13日～10月4日＞アニメイト広島

＜2025年9月13日～10月5日＞アニメイト渋谷、梅田

開催内容：スタンディ＆パネル展示、メッセージコーナー ほか

■イベント情報

『原神』 ナド・クライ実装記念 特製うちわ配布イベント

配布物（無料）：シリアルコード入りうちわ（全1種）

【シリアルコードで獲得できるゲーム内アイテム】

・「ラウマ」オリジナル料理×2

・「フリンズ」オリジナル料理×2

・「アイノ」オリジナル料理×2

・冒険家の経験×5

・モラ×20000

【有効期間】2025年9月13日～12月30日

※同一のシリアルコードは1回のみ使用可能です。また、同一キャラクターは同じタイプのシリアルコードを繰り返し使用することはできません。

△シリアルコード入りうちわ（全1種）

＜うちわ配布イベント＞

開催期間：2025年9月13日、9月14日

開催店舗：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、名古屋、福岡パルコ、大阪日本橋、横浜ビブレ

配布方法：特設配布スペースのスタッフへお声がけください。

※うちわは各日無くなり次第終了となります。

※2025年9月15日以降の配布に関しては、各店のX（旧Twitter）発信をご確認ください。

＜うちわ配布イベント応援店＞

開催日：2025年9月13日～なくなり次第終了

開催店舗：アニメイト渋谷、秋葉原、京都、広島、那覇国際通り店、梅田、アバンティ京都

配布方法：各店のスタッフへお声がけください。

＜共通注意事項＞

※各店により配布場所が異なります。配布場所は各店へお問い合わせください。

※混雑状況により整理券配布となる可能性がございます。

※お1人様1枚までのお渡しとなります。並び直し・周回はご遠慮ください。

※詳しくは店舗X（旧Twitter）をご確認ください。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)COGNOSPHERE

■関連URL

『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113453)

『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア オンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/29191/)

『原神』 ナド・クライ実装記念 特製うちわ配布イベント(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113697)

『原神』公式サイト(https://genshin.hoyoverse.com/ja)