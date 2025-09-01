『原神』ナド・クライ実装を記念したアニメイトフェアが9月13日から開催！ 一部店舗では、ゲーム内アイテムがゲットできる特製うちわ配布イベントやオンリーショップの実施も!!
フェアの詳細はこちら！ :
https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113453
株式会社アニメイトは、2025年9月13日から「『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア」を開催いたします。
『原神』とは、HoYoverseが贈る、プレイステーション5・プレイステーション4・iOS・Android・PC向けの新世代オープンワールドRPGです。2020年9月よりサービスが開始され、今年2025年には5周年を迎えます。日本ゲーム大賞2021年間作品部門にて「優秀賞」を受賞したほか、The Game Award 2021にて「Best Mobile Game」も受賞した話題作です。
全国アニメイト・アニメイト通販で9月13日～11月2日まで開催する「『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア」では、期間中、『原神』関連のグッズ・書籍をご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「カード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。特典には、新エリア「ナド・クライ」の登場キャラクター「ラウマ」「アイノ」「フリンズ」のイラストを使用しています。
また、フェアにあわせて、アニメイト一部店舗ではオンリーショップや、ゲーム内アイテムを獲得できる「シリアルコード入りうちわ」配布イベントの実施もございます。あわせてチェックしてみてください！
■フェア情報
『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア
開催期間：2025年9月13日～11月2日
開催場所：全国アニメイト・アニメイト通販
開催内容：期間中、『原神』関連のグッズ・書籍をご購入・ご予約内金2,200円（税込）毎に、特典「カード（全3種）」を1枚プレゼントいたします。
特典内容：カード（全3種）
※特典はお選びいただけません。
△特典：カード（全3種）
■オンリーショップ情報
『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア オンリーショップ
開催期間・店舗：
＜2025年9月13日～10月4日＞アニメイト広島
＜2025年9月13日～10月5日＞アニメイト渋谷、梅田
開催内容：スタンディ＆パネル展示、メッセージコーナー ほか
■イベント情報
『原神』 ナド・クライ実装記念 特製うちわ配布イベント
配布物（無料）：シリアルコード入りうちわ（全1種）
【シリアルコードで獲得できるゲーム内アイテム】
・「ラウマ」オリジナル料理×2
・「フリンズ」オリジナル料理×2
・「アイノ」オリジナル料理×2
・冒険家の経験×5
・モラ×20000
【有効期間】2025年9月13日～12月30日
※同一のシリアルコードは1回のみ使用可能です。また、同一キャラクターは同じタイプのシリアルコードを繰り返し使用することはできません。
△シリアルコード入りうちわ（全1種）
＜うちわ配布イベント＞
開催期間：2025年9月13日、9月14日
開催店舗：アニメイト池袋本店、仙台、札幌、名古屋、福岡パルコ、大阪日本橋、横浜ビブレ
配布方法：特設配布スペースのスタッフへお声がけください。
※うちわは各日無くなり次第終了となります。
※2025年9月15日以降の配布に関しては、各店のX（旧Twitter）発信をご確認ください。
＜うちわ配布イベント応援店＞
開催日：2025年9月13日～なくなり次第終了
開催店舗：アニメイト渋谷、秋葉原、京都、広島、那覇国際通り店、梅田、アバンティ京都
配布方法：各店のスタッフへお声がけください。
＜共通注意事項＞
※各店により配布場所が異なります。配布場所は各店へお問い合わせください。
※混雑状況により整理券配布となる可能性がございます。
※お1人様1枚までのお渡しとなります。並び直し・周回はご遠慮ください。
※詳しくは店舗X（旧Twitter）をご確認ください。
※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
■権利表記
(C)COGNOSPHERE
■関連URL
『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113453)
『原神』 ナド・クライ実装記念 animateフェア オンリーショップ(https://www.animate.co.jp/onlyshop/29191/)
『原神』 ナド・クライ実装記念 特製うちわ配布イベント(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=113697)
『原神』公式サイト(https://genshin.hoyoverse.com/ja)