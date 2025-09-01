【イベントレポート】第2回インクルーシブお笑いライブ「ばくわら」重症児家族、一般参加者6組22名が参加し盛況に終了！

特定非営利活動法人EPOここね

重症心身障がい児のと家族や支援者向けに学び・遊び・情報を提供をする「COCOLON」(運営：特定非営利活動法人EPO、東京都江戸川区、代表：齋藤えりか）は、2024年8月31日(土)にCOCOLON BASE(東京都江戸川区)でインクルーシブお笑いライブ「ばくわら」を開催しました。

6組22名が現地参加したイベントの開催レポートを発表します。

■インクルーシブお笑いライブ

エンタメイベントが近くで開催されていても、会館やホールなどの車いす席は舞台から遠いことが多いこと、おむつ交換の場所や医療デバイスの使用など、参加を諦めることも多いです。

「障がいを抱えるお子様やご家族も安心して楽しみを間近で体験できるイベント」を考え、本イベントを企画しました。

そのため、本イベントは障がいや医療的ケアの有無、年齢や性別などに関わらず誰でも参加することができるお笑いイベントとして開催しました。

主催の特定非営利活動法人EPOは児童発達支援・放課後等デイサービス【ここね】を東京都で4事業所運営しており、会場のCOCOLON BASEに必要な環境が整備されています。医療的ケア、医療デバイスの電源確保、おむつ交換も心配不要です。

■イベントのハイライト

「千鳥かまいたちアワー」（日本テレビ系）の企画「一撃芸人オーディション」に出演、インドと日本のハーフのチャパティ(ケイダッシュステージ)が1番にネタを披露！

「柔ナンに考えて～」と親しみやすい雰囲気と特技で明るく楽しい笑いの雰囲気に。

2番目はイヌコネクション(ワタナベエンターテインメント)が登場。おなじみの独特なキャラクター「生乾木 濡彦」が会場を一体にするコールアンドレスポンスや、コンビニネタを披露！大人も子どもも笑いに包まれました。

イヌコネクションチャパティ

3番目はかごしま太郎(ワタナベエンターテインメント)。キャッチーな音楽の芋焼酎品種クイズや、さつまいもネタを披露し、会場を沸かせました。

トリはこの日、相方のバッドナイス常田が出演キャンセルとなったため、ピンで登場のホタルイカ・ヤマト(ワタナベエンターテインメント)。野球にちなんだネタとダジャレにつっこむスタイルを披露しました。

かごしま太郎ヤマトヤマト(ホタルイカ)

■特別企画「ショートコント・オチ当てクイズ」

それぞれの芸人のショートコントをオチ前まで披露し、会場の参加者や他の芸人がオチを当てる企画を実施。わかりやすいオチから、難しいオチまで、芸人たちが掛け合いをしながら考える企画が面白く、参加者も一緒に楽しめる内容でした。

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/113873/table/88_1_edd14adb72746ca84d019f463ba1dc53.jpg?v=202509020426 ]

イベント詳細 :https://co-co-lon.com/events/event/bakuwara2025

今後の展開

特定非営利活動法人EPOは、今回のイベントを継続することに加え、今秋も重症心身障がい児と家族・支援者が参加することができる様々なイベントを計画しています。

9月21日(日)はCOCOLON BASEで【COCOLONプラネタリウム】を実施します。

COCOLON プラネタリウム :https://co-co-lon.com/events/event/planetarium25

今後も、重症心身障がい児と家族の交流の機会・楽しみ・学び・遊びを1つでも増やせるよう、活動を進めてまいります。

COCOLONとは

重症心身障がい児に関する「繋がり」「学び」「遊び」「楽しみ」がつまった、重症心身障がい児に関わるすべての方のコミュニティ。

重症心身障がい児とそのご家族がより良い暮らしを送るために、障がいの有無に関係なく参加できるさまざまな企画やイベントを通じて交流や情報交換の場を提供しています。

COCOLONサイト：https://co-co-lon.com(https://co-co-lon.com)

本イベント以外にも様々なイベントやセミナー等を開催しております。

お問い合わせや取材、協賛などご検討頂ける企業様はお気軽にお問い合わせください。

特定非営利活動法人EPO COCOLON

お問い合わせ先

▶info@co-co-lon.com

特定非営利活動法人EPOについて

特定非営利活動法人EPOは、2016年に東京都で重症心身障がい児の通所施設「ここね」の運営を開始し、現在は東京都内で3つの児童発達支援事業所と1つの放課後等デイサービスを運営しています。

地域で暮らす重症心身障がい児やそのご家族をサポートしてきた経験を活かし、2023年12月よりコミュニティサロン【COCOLON】を運営しています。

障がいを抱えたお子様やそのご家族、ごきょうだいが安心して暮らしやすい環境、子育てしやすい環境、楽しいことに参加できる環境づくりを進めていきます。

特定非営利活動法人EPO 理事長 齋藤えりか特定非営利活動法人EPO

団体名：特定非営利活動法人EPO

所在地：東京都江戸川区篠崎町7-21-16

アルファグランデ篠崎弐番街2F

代表：齋藤 えりか

設立：2015年4月



事業内容

主として重症心身障がい児を対象とする児童発達支援・放課後等デイサービス

重症心身障がい児と家族・きょうだい・支援者のコミュニティサロン「COCOLON」



ここねHP：http://co-co-ne.jp/

COCOLON ：https://co-co-lon.com/

COCOLON CM：https://www.youtube.com/watch?v=rMgi_xqkxr4





【本リリースに関するお問い合わせ先】

特定非営利活動法人EPO

COCOLON事務局

e-mail： info@co-co-lon.com