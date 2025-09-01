毎日つけたくなる心地よさ！ゆるめのフィット感でラクなのに美しいシルエットへ

株式会社ニーズ

株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「快適ゆる楽チューブブラ」968円（税込）を9月1日(月)より発売開始しました。

・エアースルーパッドでムレにくい

パッド全面に通気穴があり、風通しが良くムレにくく快適です。

・流れがちなバストも寄せて引き上げる

左右一体型のパッドが流れがちなバストをしっかりホールドし、美しいバストラインをキープします。

・脇高タイプでワキ肉スッキリライン

脇高タイプで幅広カバーし、気になるワキ肉・ハミ肉・背肉をやさしく押さえてスッキリシルエットに♪背中のクロスラインで引き締め、アウターに響きにくい。

・長時間着けても快適設計

ノンワイヤーで締め付けを感じにくく、1日中ラクな着け心地。

伸縮性がある生地でぐ～んと伸びて気持ちよくフィットし、肩に負担がかからず快適♪

肩が見えるコーディネートにも。

・ループ付きで手持ちのストラップをつけられる

ホールド力を高めたい方は市販のストラップを付けることができます。



「快適ゆる楽チューブブラ」

発売元：株式会社ニーズ

販売元：株式会社サンファミリー

材質：ナイロン90%・ポリウレタン10%

サイズ/適応サイズ：Mサイズ:バスト79～87(cm）

Lサイズ：バスト86～94(cm）

LLサイズ：バスト93～101(cm）

価 格：968円（税込）

販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など