毎日つけたくなる心地よさ！ゆるめのフィット感でラクなのに美しいシルエットへ
株式会社ニーズ
株式会社ニーズ／株式会社サンファミリー（本社：兵庫県加古川市、代表取締役：本岡勝則）は、「快適ゆる楽チューブブラ」968円（税込）を9月1日(月)より発売開始しました。
・エアースルーパッドでムレにくい
パッド全面に通気穴があり、風通しが良くムレにくく快適です。
・流れがちなバストも寄せて引き上げる
左右一体型のパッドが流れがちなバストをしっかりホールドし、美しいバストラインをキープします。
・脇高タイプでワキ肉スッキリライン
脇高タイプで幅広カバーし、気になるワキ肉・ハミ肉・背肉をやさしく押さえてスッキリシルエットに♪背中のクロスラインで引き締め、アウターに響きにくい。
・長時間着けても快適設計
ノンワイヤーで締め付けを感じにくく、1日中ラクな着け心地。
伸縮性がある生地でぐ～んと伸びて気持ちよくフィットし、肩に負担がかからず快適♪
肩が見えるコーディネートにも。
・ループ付きで手持ちのストラップをつけられる
ホールド力を高めたい方は市販のストラップを付けることができます。
「快適ゆる楽チューブブラ」
発売元：株式会社ニーズ
販売元：株式会社サンファミリー
材質：ナイロン90%・ポリウレタン10%
サイズ/適応サイズ：Mサイズ:バスト79～87(cm）
Lサイズ：バスト86～94(cm）
LLサイズ：バスト93～101(cm）
価 格：968円（税込）
販売先：全国の量販店・専門店・通信販売など