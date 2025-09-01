司法書士法人永田町事務所、外国企業の日本進出支援を強化！英語での登記サポート体制を新設
司法書士法人永田町事務所（東京都千代田区、代表司法書士：加陽麻里布）は、外国企業や外国人経営者の日本進出をより円滑に進めるため、英語での登記サポートサービスを開始、英語でのサポート体制を新設しました。
これにより、法人設立から役員登記、支店設置、各種変更登記に至るまでの一連の手続きを、英語での相談・書類作成・登記申請サポートを通じて対応可能となります。
司法書士法人永田町事務所・加陽麻里布
背景
海外からの投資や日本での法人設立ニーズが高まる一方、言語の壁により登記や法的手続きに不安を抱える外国企業や外国人経営者は少なくありません。
当事務所では、商業登記に特化した専門性を活かし、国際業務に対応できる体制を整えることで、外国企業のスムーズな日本進出をサポートします。
提供サービス（一例）
・日本法人（子会社）の設立サポート
・外国会社の日本支店設置手続き
・外国人役員の就任登記
・定款・各種登記書類の英語対応
・英語でのオンライン相談
※サービス順次公開予定です。
司法書士法人永田町事務所について
司法書士法人永田町事務所は、会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記を専門とする司法書士事務所です。
制度改正や最新の実務に対応し、国内外の企業経営者・法務担当者のニーズに迅速かつ正確に応えています。
所在地：東京都千代田区永田町一丁目11番28号 合人社東京永田町ビル5階
代表者：加陽 麻里布（かよう・まりの）
業務内容：会社・法人登記（商業登記）、企業法務、渉外登記、相続・事業承継支援
ウェブサイト：https://asanagi.co.jp/
英語サイト：https://asanagi.co.jp/en/
【本件に関するお問い合わせ先】
司法書士法人永田町事務所
担当：加陽 麻里布
TEL：03-6659-2314
Email：information@asanagi.co.jp
問い合わせフォーム：https://asanagi.co.jp/contact/
【当グループ・その他関連情報サイト】
ストックオプションアドバイザリーサービス株式会社
ストックオプション制度設計・株価算定の専門アドバイザリー
https://soas.co.jp/
永田町リーガルアドバイザー株式会社
https://n-legal.co.jp/
永田町リーガル会計事務所
https://tax.n-legal.co.jp/
債務整理
https://asanagi.co.jp/debt/
かようまりのオフィシャル
https://marinokayo.com/
資格取得エキスパート
https://asanagi.co.jp/shikaku/
ＹｏｕＴｕｂｅ（カヨウマリノ）
https://www.youtube.com/@MarinoKayo
