¡Ú9·î3Æü¤Ï½©¤Î¿çÌ²¤ÎÆü¡Û¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡ß¾®¿ùÅò¸¶½É¤Ë¤è¤ë¶¦Æ±´ë²è¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¿çÌ²·î´Ö¡×ÆþÍá¡ßÆÉ½ñ¡ß¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤ÇÌ²¤ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òON¤Ë¤¹¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü
9·î3Æü¤Ï¡¢¡È¤°¤Ã¡Ê9¡Ë¤¹¤ê¡Ê3¡Ë¡É¤È¤¤¤¦¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤«¤é¡Ö½©¤Î¿çÌ²¤ÎÆü¡×¤È¤·¤ÆÀ©Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿çÌ²¤ÎÆü¡×¤Ï¡¢¿çÌ²¤ä·ò¹¯¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2011Ç¯¤ËÆüËÜ¿çÌ²³Ø²ñ¤ÈÀº¿À¡¦¿À·Ð²Ê³Ø¿¶¶½ºâÃÄ¤Ë¤è¤êÀ©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ¬¤ò¤¢¤º¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ê¹â¤Î¿çÌ²¤ØÍ¶¤¦¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡ÊÂåÉ½¡§ÀîÅèÎâ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ï¡¢9·î3Æü¤Î¡Ö½©¤Î¿çÌ²¤ÎÆü¡×¤ò´Þ¤à9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¸¶½É¤ÎÁ¬Åò¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¿çÌ²·î´Ö¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è¤ÎÇØ·Ê
¡¡¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¡×¤È¡Ö¾®¿ùÅò¸¶½É¡×¤Ï¡¢2025Ç¯5·î¤è¤ê¡ÈÆþÍá¤È¿çÌ²¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶½É¡¦¥Ï¥é¥«¥ÉÃÏ²¼¤Î¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¡Ö¥Á¥«¥¤¥Á¡×¤Ë¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤ËËí¤Ë¿¨¤ì¤Æ¿²¿´ÃÏ¤ò³Î¤«¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÂÎ¸³·¿¤ÎÅ¸¼¨¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢¡ÖÁÇ¤Î¼«Ê¬¤ËÌá¤ì¤ë¶õ´Ö¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ´ë²è¤Ï¡¢9·î3Æü¤Î¡Ö½©¤Î¿çÌ²¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Á¬Åò¤È¤¤¤¦Ìþ¤·¤Î¾ì¤«¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¿çÌ²¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡»¡»¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÆþÍá¡¦¹á¤ê¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¦ÆÉ¤ßÊª¤Ê¤É¡¢¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈÌ²¤ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡É¤ò¤ä¤µ¤·¤¯ON¤Ë¤¹¤ë´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ä¥¸¤ò¿ô¤¨¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤ëÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ë²è³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾ ¡§¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¿çÌ²·î´Ö
´ü´Ö ¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê ¡§¾®¿ùÅò¸¶½É¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-31-21 ¥Ï¥é¥«¥ÉÃÏ²¼1³¬¡Ë¤ª¤è¤Ó¥Á¥«¥¤¥ÁÆâ
¼Â»ÜÆâÍÆ
①¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¤ªÉ÷Ï¤
¡Ö¤è¤â¤®¡×¡Ö¤È¤í¤ê¤ÈÄØ¡×¡Ö±À³¤¡×¤Ê¤É°ÂÌ²¤ËÆ³¤¯3¼ï¤òÂØ¤ï¤êÅò¤È¤·¤Æ¥»¥ì¥¯¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ÄÅò¤È¿åÉ÷Ï¤¤ò¸ò¸ß¤ËÆþ¤ë¡Ö²¹Îä¸ò¸ßÍá¡×¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¾®¿ùÅò¤ÎÍáÁåÆâ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö²¹Îä¸ò¸ßÍá¡×¤Î¿çÌ²¤Ø¤Î¸ú²Ì¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¸ò¸ßÍáPOP¤ò·Ç¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨9·î1Æü～10Æü¤Î´Ö¡¢3Æü´Ö¤´¤È¤ËÆþÍáºÞ¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
②¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥É¥ê¥ó¥¯
À¸³è¤ÎÌÚ¡Êhttps://www.treeoflife.co.jp/¡Ë´Æ½¤¤Î¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー»î°û¡¦ÈÎÇä¤òÈÖÂæÁ°¤Ë¤Æ¼Â»Ü¡£
¿çÌ²¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ¡¢Çò¤Ö¤É¤¦¤È¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¡¢¥ß¥ó¥È¤È¥ì¥â¥ó¥é¥¤¥à¤Î2¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨9·î2Æü～9·î10Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
③¤ªÉ÷Ï¤¿·Ê¹
¾®¿ùÅò¸¶½É¤È¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¤¬¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤ªÉ÷Ï¤¿·Ê¹¤òÀ©ºî¡£
¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®¡Ù¤Î³«È¯ÈëÏÃ¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
④¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥êー¥º¤Î¾¦ÉÊ¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È³È½¼
¡Ö¥Á¥«¥¤¥Á¡×¶¦Í¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥·¥êー¥º¤òÀßÃÖ¡£Ë¬¤ì¤¿Êý¤¬¡ÈÁÇ¤Î¤Þ¤Þ¡É¤Ç¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤³¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢Ì²¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
9·î5Æü¤«¤é9·î16Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥«¥¤¥Á¡×Å¸¼¨¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥ì¥¤¥¹¥á¥ó¥È¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®－»ê¶Ë－
¹Í¤¨È´¤«¤ì¤¿¹½Â¤¤Ç»ê¹â¤Î¿çÌ²¤Ø
Æ¬¡¢¼ó¡¢¸ª¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ë°µÎÏ¤òÊ¬»¶¤·¡¢»ê¹â¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¼Â¸½¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó54¡ß35¡ß8/10¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µÄã/¹â¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§15,800±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®－¶Ë½À－
BIG¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥â¥Ç¥ë
3D¥¦¥§ー¥Ö¹½Â¤¤Ç²£¸þ¤¿²¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£½À¤é¤«¤¯Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿²¿´ÃÏ¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó60~68¡ß33~37¡ß9/11¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µÄã/¹â¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§22,000±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®－Ä´Î§－
¹â¤µÄ´Àá²ÄÇ½¥â¥Ç¥ë
4¤Ä¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ14ÃÊ³¬¤Î¹â¤µÄ´Àá¤¬²ÄÇ½¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó55¡ß35¡ß4~10.5¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§19,800±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®－¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë－
ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥â¥Ç¥ë
´¬¤¤¤¿¤ê¾ö¤ó¤À¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿²Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë·Á¾õ¤¬ÊÑ¹¹¤Ç¤¤ëËí¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó60¡ß70¡ß1.5¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§14,800±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí－¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥Éー¥à－
¿´¤¬¤Û¤°¤ì¤ë¿·´¶³Ð¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ
ÍÍ¡¹¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Éー¥à·¿Ëí¡£¤â¤Ã¤Á¤ê¤×¤Ë¤ç¤ó¤È½Ö´ÖÌ©Ãå¡£Å¬ÅÙ¤Ê½ÅÎÌ´¶¤Ç¤É¤ó¤Ê»ÑÀª¤Ç¤â°ÂÄê´¶È´·²¡£¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó32¡ß32¡ß18¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥´ー¥ë¥É¥Ùー¥¸¥å
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§10,500±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹®ーSLEEPERー
º£¤ª»È¤¤¤Î¿²¶ñ¤Ë¾è¤»¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¶Ë¾å¤Î¿²¿´ÃÏ¤Ë¡£¹âÉÊ¼ÁÁÇºà¤ÎTPE¡ÊÇ®²ÄÁºÀ¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¡Ë¤òÆÈ¼«¤Î³Ê»Ò¾õ¤Ë·ÁÀ®¡£Ìó2,600¸Ä¤â¤Î³Ê»ÒÅÀ¤¬ÂÎ¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó92~105¡ß180~204¡ß3¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§49,800±ß¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¡Ë
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤ÂËí™
¾è¤»¤¿½Ö´Ö´¶¤¸¤ë¶Ë¾å¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ÇÂ¤Î°ãÏÂ´¶¤ò²òÊü¡£
¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤«¤éÂ¼ó¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë·Á¾õ¤Ë¡£ÃæÌÊ¤Ë¤Ï¡¢µÛ¼¾¡¦Êü¼¾¸ú²Ì¤ä¹³¶Ý¸ú²Ì¤Î¤¢¤ë¥«¥Ý¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó86¡ß35¡ß20¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§10,800±ß
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¿¬Ëí™
TPE¡ÊÇ®²ÄÁºÀ¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¡Ë¡ßPOE¡Ê¥Ý¥ê¥ª¥ì¥Õ¥£¥ó¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¡Ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂÎ°µÊ¬»¶À¤ÈÀµ¤·¤¤»ÑÀª¤Î¼«Á³¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¹âµ¡Ç½¤Î¤ª¿¬ÀìÍÑËí¡£
¥µ¥¤¥º¡Êcm¡Ë¡§Ìó45¡ß45¡ß7cm¡ÊÉý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ¡Ë
²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§15,800±ß
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï10·îÃæ½Üº¢¤Ë°ìÈÌÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊÀßÃÖ¥¤¥áー¥¸¡ä
¾®¿ùÅò¸¶½É¡¡»ÜÀß³µÍ×
±Ä¶È»þ´Ö¡§7:00~23:00
ÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü
ÆþÍáÎÁ¶â¡§Âç¿Í550±ß/ Ãæ¿Í200±ß¡Ê¾®³ØÀ¸¡Ë / ¾®¿Í100±ß¡ÊÌ¤½¢³Ø»ù¡Ë¡¡¢¨¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-31-21
¡¡¡¡¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×ÃÏ²¼1³¬
Ç§²Ä¡§¤½¤ÎÂ¾¸ø½°Íá¾ì
¾®¿ùÅò¸¶½É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://kosugiyu-harajuku.jp/
¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤È¤Ï
¡¡¥Ò¥Ä¥¸¤ò¿ô¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡Ø¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí®¡Ù¤òÉ®Æ¬¤Ë¤·¤¿¥·¥êー¥º¡£Ëí¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢»°³Ñ³Ê»Ò¹½Â¤¤Ë¤è¤ëÂÎ°µÊ¬»¶¤Î¼Â¸½¤ÈÆ¬Éô¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¡¢¤½¤·¤Æ¡¢´ÝÀö¤¤²ÄÇ½¤Ê10Ç¯´Ö¤ÎÂÑµ×À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×60Ëü¸Ä°Ê¾åÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿çÌ²´Ä¶¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¡§¡ÖÆüËÜ¥Íー¥ß¥ó¥°Âç¾Þ2021¡×¥ëー¥ーÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2022¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖMakuake Award 2023¡×Best Of Repeat Growth¾Þ¼õ¾Þ¡¢¡ÖMakuake Of The Year 2024¡×¥Î¥ß¥Íー¥È¡¢¡ÖAmazon.co.jp¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¥¢¥ïー¥É2024¡×¥«¥Æ¥´¥êー¾Þ¼õ¾Þ
¸ø¼°HP¡§https://hitsuji-zzz.com/collections/all
¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/2Rbb-261tHo?si=nwnfOutg_kxUBOrW
¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÅ¹ÊÞ¡§https://hitsuji-zzz.com/blogs/topics/shoplist
³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¡¡
ÂåÉ½¡§ÀîÅè Îâ¡¡
ÀßÎ©¡§2019Ç¯5·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º 10F¡¡
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä
URL¡§https://www.33taiyo.co.jp
¸ø¼°LINE¡§https://lin.ee/fx4L3xk
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î2/3¤â¹¬¤»¤Ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë1/3¤Î»þ´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë2/3¤Î»þ´Ö¤Þ¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¡Ö¿çÌ²¡×¤ò¼´¤Ë¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇäÀïÎ¬¡¦¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Þ¤ÇÁ´¤Æ°ì´Ó¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ× ¡Ê¢¨³ô¼°²ñ¼Ò ÂÀÍÛ¤ÏMOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë
¼ÒÌ¾¡§MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥àー¥ó¥¨¥Ã¥¯¥¹¡Ë
ÂåÉ½¡§Ä¹Ã«Àî ¿¸
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ4-10-18 µþµÞÂè1¥Ó¥ë 13F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§EC¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¶¦ÁÏ·¿M&A¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¡¦DX»Ù±ç/¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°Åù
URL¡§https://www.moon-x.com/company/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÍÛ¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡E-MAIL¡§press@moon-x.com
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥Ò¥Ä¥¸¤Î¤¤¤é¤Ê¤¤Ëí¸ø¼°HP
https://hitsuji-zzz.com/
¾®¿ùÅò¸¶½É
https://kosugiyu-harajuku.jp/
MOON-X³ô¼°²ñ¼Ò
https://www.moon-x.com/
