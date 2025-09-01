株式会社アイズ、rimad株式会社の株式取得（子会社化）完了のお知らせ

株式会社アイズ

No.1*¹の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」やクチコミプロモーションサービス「トラミー」を提供する株式会社アイズ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：福島範幸、東証グロース：5242、以下：アイズ）は、rimad 株式会社（所在地：埼玉県さいたま市、代表取締役：大野 克也）の株式を取得し、2025 年9月1日付で子会社化いたしましたのでお知らせいたします。

当社は、2007年の会社設立からデジタルマーケティング領域における支援事業を展開しており、既存事業の強化に加えM&Aによる事業拡大を通じて、収益機会の拡張を図っております。

この度、金融サービスに関するクチコミ・比較が可能なマッチングプラットフォーム「ファクログ」等を運営するrimad株式会社を子会社化し、当社が展開するマッチングプラットフォームのノウハウを活かすことで、中長期的な成長および企業価値向上を図ってまいります。

「ファクログ」サービスサイト：https://faclog.jp/

詳細は、2025年8月28日に開示いたしました当社IRニュースをご覧ください。

当社IRニュース：https://www.eyez.jp/ir/

なお、本取引が当社の業績へ及ぼす影響については精査中でありますが、今後公表すべき事項が生じた場合には、速やかに開示いたします。

アイズの提供サービスについて

「利用率No.1*¹」広告業界のリード獲得 / メディアレーダー

メディアレーダーは、マーケティング担当者・広告代理店(以下、会員)と媒体社・マーケティングサービス会社(以下、掲載社)を結ぶ、広告業界向けの検索サイトです。会員登録すると、広告出稿先やマーケティングサービスを比較・検討するための媒体資料やマーケティング資料を、無料でダウンロードできます。一方、掲載社はメディアレーダー上に掲載した資料をダウンロードした方の会員情報を取得することができるため、見込み顧客を獲得する手段として活用できます。

https://media-radar.jp/

クチコミマーケティング / トラミー

トラミーは、クライアントの商品やサービスをトラミー会員が体験し、体験した会員自身が利用するSNS上でクチコミ・レビューを公開(情報発信)するクチコミプロモーションサービスです。 20～40代の一般女性を中心とした約15万人*²の会員を保有しております。一連の業務をすべて当社がディレクションすることで品質を確保し、クライアントへ提供しております。

https://www.eyez.jp/kuchikomi-02/

インフルエンサーマーケティング/Talema.(タレマ)

Talema.(タレマ)は、【チャンネル登録者数が1万人以上のYouTuber】と【動画で商品サービスを宣伝したい企業】を直接つなぐマッチングプラットフォームです。1,750組以上*³のYouTuberが登録しており、コスメ・日用品・旅行などの幅広い案件が掲載されています。

企業はTalema.に案件を掲載することで、自社サービスのPRに活用できるYouTuberとマッチングし、動画による認知獲得や購買促進が可能になります。

https://lp.client.talema.fun/

コスメクチコミ・ランキング/COSME bi（コスメビ）

COSME bi(コスメビ)は、コスメの検索や比較ができるクチコミサイトです。

ユーザー層は20代後半～40代前半の女性がメインで、コンスタントにPR可能な広告プランや、当社のクチコミプロモーションサービス「トラミー」を活用したメニューによって、商品の更なる認知向上が期待できます。

https://www.cosmebi.jp/contact/item-request

マーケティング人材の転職サイト / メディアレーダーキャリア

メディアレーダーキャリアは、広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」が保有する掲載社・会員アセットを活かした広告・マーケティング人材に特化した転職サイトです。求職者は、会員登録するとスキルと経験を活かせるマーケティング領域に特化した求人に応募することができます。一方、企業はマーケティング領域において現場最前線で働く即戦力人材と出会えます。採用決定時のみ求職者の理論年収の25％が手数料として発生する成果報酬型で、低リスクで利用できます。

https://media-radar.jp/mrcareer

株式会社アイズについて

2007年に設立された独自サービスを複数展開するマーケティング会社です。クチコミマーケティング「トラミー」や国内No.1*¹の広告業界のプラットフォーム「メディアレーダー」、広告・マーケティング人材の転職・求人サイト「メディアレーダーキャリア」などを運営しています。2022年、テクノロジー企業成長率ランキング 「Technology Fast 50 2022 Japan」を受賞。2022年12月21日、東証グロース上場。（証券コード：5242）



・所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22 渋谷プレステージ7階

・設立日：2007年2月14日

・代表者：代表取締役社長 福島 範幸

・コーポレートサイトURL：https://www.eyez.jp/

*¹調査委託先：株式会社東京商工リサーチ、調査時期：2024年9月

*²2025年8月時点

*³チャンネル登録者数が1万人以上の組数（2025年5月時点）