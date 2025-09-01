TVアニメ「家庭教師ヒットマンREBORN! ～Battle of the rains～」オンラインくじ販売開始！雨の中の戦闘シーンを描き下ろした限定グッズが当たる！

株式会社Tixplus

株式会社エムアップホールディングス（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：美藤 宏一郎）の連結子会社であるアニメやキャラクターIPを活用したコンテンツ配信やコラボ実施を手掛ける株式会社Creative Plus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 周太郎）は、大人気TVアニメ「家庭教師ヒットマンREBORN!」のくじプラ限定グッズが当たるオンラインくじを提供開始することをお知らせします。

■「家庭教師ヒットマンREBORN! ～Battle of the rains～オンラインくじ」（くじプラ）とは

雨の中の戦闘シーンをイメージした描き下ろしイラストを使用！濡れた姿、真剣な表情が素敵な一枚です。

沢田綱吉＆リボーン、獄寺 隼人（10年後）、山本 武（10年後）、雲雀 恭弥（10年後）、六道 骸（10年後）、XANXUS（10年後）、スクアーロ（10年後）の全7種での展開となっております。

A賞は「ロングタペストリー」が登場！長さ170cmの圧倒的迫力サイズとなっております。

B賞の「バストアップアクリルジオラマ」は、荒廃した街の中で戦っている様子が目に浮かぶ、臨場感溢れるデザインです。

C賞からE賞は、描き下ろしイラストを使用した「ホログラムチケット風カード」「A4クリアファイル」「クリアカード」と、スタイリッシュでかっこいいデザインが特徴的なグッズとなっております。

くじプラでしか手に入らないグッズを、この機会にゲットしてください♪

■「家庭教師ヒットマンREBORN! ～Battle of the rains～オンラインくじ」（くじプラ）概要

【開催期間】2025年9月1日（月）12:00 ～ 2025年9月17日（水）23:59まで

【販売価格】1回につき880円（税込）

▼賞品一覧

A賞：ロングタペストリー（全7種） 当選率1％

B賞：バストアップアクリルジオラマ（全7種） 当選率5％

C賞：ホログラムチケット風カード（全7種） 当選率14％

D賞：A4クリアファイル（全7種） 当選率30％

E賞：クリアカード（全7種） 当選率50％

▼グッズ詳細はこちら

https://kujipl.tixplus.jp/lottery/khreborn_botr

▼くじプラアニメ部公式Xはこちら

https://twitter.com/kujiplanimeinfo

描き下ろしイラスト（ボンゴレファミリー）描き下ろしイラスト（ヴァリアー）

■『家庭教師ヒットマンREBORN!』とは

集英社「週刊少年ジャンプ」にて2004年に連載を開始し、累計発行部数3000万部を超える大人気コミック。

2006年よりTVアニメが放送開始され、2010年まで全203話が放送。

公式HP ： https://www.marv.jp/special/reborn/

(C)天野明／集英社・テレビ東京・リボーン製作委員会

※本オンラインくじは、電子チケット事業やチケット二次販売『チケプラトレード』、視聴PASS販売プラットフォーム『StreamPass』を運営する株式会社Tixplus（本社：東京都渋谷区、代表取締役：池田 宗多朗）が提供するオンラインくじプラットフォーム『くじプラ』にて協業での提供となり、今後もグループシナジーを生かし、様々なIPのオンラインくじをラインナップしてまいります。

■株式会社Creative Plusについて

アニメ・漫画系IPを中心としたコンテンツ運営・配信事業、IPプロデュースや自社IP開発、IPコラボの実施。ゲームアセットや動画等、高クオリティ且つスピード感を意識した制作にて、人々に喜びと感動を提供します。

会 社 名 ： 株式会社Creative Plus（クリエイティブプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 10階

代 表 者 ： 代表取締役 加藤 周太郎

設 立 ： 2020年4月1日

事業概要 ： コンテンツ制作および配信事業、アニメーション制作、ゲーム系グラフィク制作、

IP海外展開事業

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://creativeplus.co.jp/

■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。

会 社 名 ： 株式会社Tixplus（ティックスプラス）

所 在 地 ： 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 ： 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 ： 2018年12月18日

事業概要 ： 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://tixplus.co.jp/

【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

以下どちらでもお受けいたします。

株式会社エムアップホールディングス

E-mail: ir-support@m-upholdings.co.jp

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp

※記載されている会社名及びサービス名／ロゴは、各社の商標または登録商標です。